Лада Искра, Changan Alsvin, Solaris HS — тест в цифрах
Подробный тест-сравнение новинки АВТОВАЗа Лады Искра и и ее одноклассников Changan Alsvin и Solaris HS читайте по этой ссылке.
Ниже — важная техническая информация, в том числе данные производителей, толщина лакокрасочного покрытия, периодичность и стоимость ТО, а ткже детальная экспертная оценка седанов Лада Искра, Changan Alsvin и Solaris HS.
Данные производителей
|
|
Changan Alsvin
|
Solaris HS
|
Лада Искра
|
Снаряженная / полная масса
|
1170 / 1470 кг
|
1230 / 1610 кг
|
1200 / 1690 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
12,0 с
|
11,2 c
|
12,6 c
|
Максимальная скорость
|
180 км/ч
|
192 км/ч
|
177 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92...95 / 40 л
|
АИ-92...95 / 50 л
|
АИ-92...95 / 50 л
|
Расход топлива:
|
н.д.
|
8,9 / 5,3 / 6,6 л / 100 км
|
10,6 / 6,1 / 7,8 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
Рабочий объем
|
1480 см³
|
1591 см³
|
1596 см³
|
Мощность
|
78,5 кВт/98 л. с. при 5500 об/мин
|
90 кВт/123 л. с. при 6300 об/мин
|
78 кВт/106 л. с. при 5800 об/мин
|
Крутящий момент
|
137 Н·м при 4000 –5000 об/мин
|
151 Н·м при 4850 об/мин
|
145 Н·м при 4000 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
передний
|
передний
|
передний
|
Коробка передач
|
Р5
|
А6
|
M6
|
Передаточные числа:
|
3,14 / 1,76 / 1,25 / 1,97 / 0,69 / - / 3,05
|
4,40 / 2,73 / 1,83 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,44
|
3,91 / 2,21 / 1,42 / 1,09 / 0,85 / 0,72 / 3,58
|
Главная передача
|
н.д.
|
3,38
|
3,9
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / упругая балка
|
McPherson / упругая балка
|
McPherson / упругая балка
|
Рулевое управление
|
реечное, с ЭУР
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые вентилируемые / барабанные
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
дисковые вентилируемые / барабанные
|
Шины
|
185/55 R15
|
185/65 R15
|
195/55 R16
Сервис в цифрах
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры
|
Changan Alsvin
|
15 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 150 000 км
|
185
|
Solaris HS
|
15 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
130
|
Лада Искра
|
15 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
345
Толщина лакокрасочного покрытия, мкм
|
|
Changan Alsvin
|
Solaris
|
Лада Искра
|
Капот
|
120–135
|
85–110
|
130–150
|
Крыло переднее
|
85–110
|
85–95
|
120–140
|
Крыло заднее
|
95–125
|
85–95
|
115–145
|
Дверь передняя
|
95–130
|
85–95
|
130
|
Дверь задняя
|
95–120
|
85–115
|
110–130
|
Дверь багажника
|
100–125
|
85–100
|
95–140
Экспертная оценка автомобилей
|
Модель
|
Changan Alsvin
|
Solaris HS
|
Лада Искра
|
|
Сиденье
|
7
|
9
|
8
|
Органы управления
|
7
|
9
|
8
|
Обзор
|
9
|
8
|
9
|
|
Передняя часть
|
8
|
8
|
8
|
Задняя часть
|
8
|
9
|
8
|
Багажник
|
7
|
9
|
8
|
|
Динамика
|
8
|
9
|
7
|
Тормоза
|
8
|
9
|
8
|
Управляемость
|
8
|
9
|
9
|
|
Шум
|
7
|
7
|
8
|
Плавность хода
|
8
|
7
|
9
|
Климат
|
7
|
8
|
8
|
|
Геометрическая проходимость
|
7
|
8
|
8
|
Сервис
|
8
|
8
|
9
|
Эксплуатация
|
8
|
8
|
9
|
Общая оценка
|
7,67
|
8,33
|
8,27
Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.
Стоимость ТО
Changan Alsvin
- ТО-0 (5000 км) - 14 500 руб.
- ТО-1 (15 000 км) - 14 500 руб.
- ТО-2 (25 000 км) - 24 800 руб.
- ТО-3 (35 000 км) - 17 700 руб.
- ТО-4 (45 000 км) - 24 800 руб.
- ТО-5 (55 000 км) - 14 500 руб.
- ТО-6 (65 000 км) - 46 300 руб.
Solaris HS
- ТО-1 (15 000 км) - 16 125 руб.
- ТО-2 (30 000 км) - 22 871 руб.
- ТО-3 (45 000 км) - 16 125 руб.
- ТО-4 (60 000 км) - 28 035 руб.
Лада Искра
- ТО-0 (2500 км) - 3700 руб.
- ТО-1 (15 000 км) - 12 259 руб.
- ТО-2 (30 000 км) - 14 000 руб.
- ТО-3 (45 000 км) - 17 300 руб.
- ТО-4 (60 000 км) - 29 200 руб.
|
О том, насколько надежны в эксплуатации и как долго служат агрегаты кнкурентов новинки АВТОВАЗа, мы еще расскажем — заходите почаще!
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.