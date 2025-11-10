#
Лада Искра, Changan Alsvin, Solaris HS — тест в цифрах

Опубликован технический справочник недорогих седанов

Подробный тест-сравнение новинки АВТОВАЗа Лады Искра и и ее одноклассников Changan Alsvin и Solaris HS читайте по этой ссылке.

Лада Искра против конкурентов — большой тест недорогих седанов

Ниже — важная техническая информация, в том числе данные производителей, толщина лакокрасочного покрытия, периодичность и стоимость ТО, а ткже детальная экспертная оценка седанов Лада Искра, Changan Alsvin и Solaris HS.

Данные производителей

Changan Alsvin

Solaris HS

Лада Искра

Снаряженная / полная масса

1170 / 1470 кг

1230 / 1610 кг

1200 / 1690 кг

Время разгона 0–100 км/ч

12,0 с

11,2 c

12,6 c

Максимальная скорость

180 км/ч

192 км/ч

177 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92...95 / 40 л

АИ-92...95 / 50 л

АИ-92...95 / 50 л

Расход топлива:
город / загород / смешанный цикл

н.д.

8,9 / 5,3 / 6,6 л / 100 км

10,6 / 6,1 / 7,8 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4 / 16

Р4 / 16

Р4 / 16

Рабочий объем

1480 см³

1591 см³

1596 см³

Мощность

78,5 кВт/98 л. с. при 5500 об/мин

90 кВт/123 л. с. при 6300 об/мин

78 кВт/106 л. с. при 5800 об/мин

Крутящий момент

137 Н·м при 4000 –5000 об/мин

151 Н·м при 4850 об/мин

145 Н·м при 4000 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

передний

передний

передний

Коробка передач

Р5

А6

M6

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / з. х.

3,14 / 1,76 / 1,25 / 1,97 / 0,69 / - / 3,05

4,40 / 2,73 / 1,83 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,44

3,91 / 2,21 / 1,42 / 1,09 / 0,85 / 0,72 / 3,58

Главная передача

н.д.

3,38

3,9

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / упругая балка

McPherson / упругая балка

McPherson / упругая балка

Рулевое управление

реечное, с ЭУР

Тормоза: спереди / сзади

дисковые вентилируемые / барабанные

дисковые вентилируемые / дисковые

дисковые вентилируемые / барабанные

Шины

185/55 R15

185/65 R15

195/55 R16

Сервис в цифрах

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

Changan Alsvin

15 000 км или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

185

Solaris HS

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

130

Лада Искра

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

345

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Changan Alsvin

Solaris
HS

Лада Искра

Капот

120–135

85–110

130–150

Крыло переднее

85–110

85–95

120–140

Крыло заднее

95–125

85–95

115–145

Дверь передняя

95–130

85–95

130

Дверь задняя

95–120

85–115

110–130

Дверь багажника

100–125

85–100

95–140

Экспертная оценка автомобилей

Модель

Changan Alsvin

Solaris HS

Лада Искра

Сиденье

7

9

8

Органы управления

7

9

8

Обзор

9

8

9

Передняя часть

8

8

8

Задняя часть

8

9

8

Багажник

7

9

8

Динамика

8

9

7

Тормоза

8

9

8

Управляемость

8

9

9

Шум

7

7

8

Плавность хода

8

7

9

Климат

7

8

8

Геометрическая проходимость

7

8

8

Сервис

8

8

9

Эксплуатация

8

8

9

Общая оценка

7,67

8,33

8,27

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.

Стоимость ТО

Changan Alsvin

  • ТО-0 (5000 км) - 14 500 руб.
  • ТО-1 (15 000 км) - 14 500 руб.
  • ТО-2 (25 000 км) - 24 800 руб.
  • ТО-3 (35 000 км) - 17 700 руб.
  • ТО-4 (45 000 км) - 24 800 руб.
  • ТО-5 (55 000 км) - 14 500 руб.
  • ТО-6 (65 000 км) - 46 300 руб.
Solaris HS

  • ТО-1 (15 000 км) - 16 125 руб.
  • ТО-2 (30 000 км) - 22 871 руб.
  • ТО-3 (45 000 км) - 16 125 руб.
  • ТО-4 (60 000 км) - 28 035 руб.

Лада Искра

  • ТО-0 (2500 км) - 3700 руб.
  • ТО-1 (15 000 км) - 12 259 руб.
  • ТО-2 (30 000 км) - 14 000 руб.
  • ТО-3 (45 000 км) - 17 300 руб.
  • ТО-4 (60 000 км) - 29 200 руб.
О том, насколько надежны в эксплуатации и как долго служат агрегаты кнкурентов новинки АВТОВАЗа, мы еще расскажем — заходите почаще!

Тимкин Юрий
Фото:Ян Сегал
Количество просмотров 2498
10.11.2025 
Фото:Ян Сегал
