Лада Искра, Changan Alsvin, Solaris HS — тест в цифрах

Опубликован технический справочник недорогих седанов

Подробный тест-сравнение новинки АВТОВАЗа Лады Искра и и ее одноклассников Changan Alsvin и Solaris HS читайте по этой ссылке.

Ниже — важная техническая информация, в том числе данные производителей, толщина лакокрасочного покрытия, периодичность и стоимость ТО, а ткже детальная экспертная оценка седанов Лада Искра, Changan Alsvin и Solaris HS.

Данные производителей

Changan Alsvin Solaris HS Лада Искра Снаряженная / полная масса 1170 / 1470 кг 1230 / 1610 кг 1200 / 1690 кг Время разгона 0–100 км/ч 12,0 с 11,2 c 12,6 c Максимальная скорость 180 км/ч 192 км/ч 177 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92...95 / 40 л АИ-92...95 / 50 л АИ-92...95 / 50 л Расход топлива:

город / загород / смешанный цикл н.д. 8,9 / 5,3 / 6,6 л / 100 км 10,6 / 6,1 / 7,8 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 1480 см³ 1591 см³ 1596 см³ Мощность 78,5 кВт/98 л. с. при 5500 об/мин 90 кВт/123 л. с. при 6300 об/мин 78 кВт/106 л. с. при 5800 об/мин Крутящий момент 137 Н·м при 4000 –5000 об/мин 151 Н·м при 4850 об/мин 145 Н·м при 4000 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний передний Коробка передач Р5 А6 M6 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / з. х. 3,14 / 1,76 / 1,25 / 1,97 / 0,69 / - / 3,05 4,40 / 2,73 / 1,83 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,44 3,91 / 2,21 / 1,42 / 1,09 / 0,85 / 0,72 / 3,58 Главная передача н.д. 3,38 3,9 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / упругая балка McPherson / упругая балка McPherson / упругая балка Рулевое управление реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые / барабанные дисковые вентилируемые / дисковые дисковые вентилируемые / барабанные Шины 185/55 R15 185/65 R15 195/55 R16

Сервис в цифрах

Периодичность ТО Гарантия Дилеры Changan Alsvin 15 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 185 Solaris HS 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 130 Лада Искра 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 345

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Changan Alsvin Solaris

HS Лада Искра Капот 120–135 85–110 130–150 Крыло переднее 85–110 85–95 120–140 Крыло заднее 95–125 85–95 115–145 Дверь передняя 95–130 85–95 130 Дверь задняя 95–120 85–115 110–130 Дверь багажника 100–125 85–100 95–140

Экспертная оценка автомобилей

Модель Changan Alsvin Solaris HS Лада Искра Сиденье 7 9 8 Органы управления 7 9 8 Обзор 9 8 9 Передняя часть 8 8 8 Задняя часть 8 9 8 Багажник 7 9 8 Динамика 8 9 7 Тормоза 8 9 8 Управляемость 8 9 9 Шум 7 7 8 Плавность хода 8 7 9 Климат 7 8 8 Геометрическая проходимость 7 8 8 Сервис 8 8 9 Эксплуатация 8 8 9 Общая оценка 7,67 8,33 8,27

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.

Стоимость ТО

Changan Alsvin

ТО-0 (5000 км) - 14 500 руб.

ТО-1 (15 000 км) - 14 500 руб.

ТО-2 (25 000 км) - 24 800 руб.

ТО-3 (35 000 км) - 17 700 руб.

ТО-4 (45 000 км) - 24 800 руб.

ТО-5 (55 000 км) - 14 500 руб.

ТО-6 (65 000 км) - 46 300 руб.

Solaris HS

ТО-1 (15 000 км) - 16 125 руб.

ТО-2 (30 000 км) - 22 871 руб.

ТО-3 (45 000 км) - 16 125 руб.

ТО-4 (60 000 км) - 28 035 руб.

Лада Искра

ТО-0 (2500 км) - 3700 руб.

ТО-1 (15 000 км) - 12 259 руб.

ТО-2 (30 000 км) - 14 000 руб.

ТО-3 (45 000 км) - 17 300 руб.

ТО-4 (60 000 км) - 29 200 руб.

О том, насколько надежны в эксплуатации и как долго служат агрегаты кнкурентов новинки АВТОВАЗа, мы еще расскажем — заходите почаще!

