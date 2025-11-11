#
12 ноября
12 ноября
12 ноября
Хочу поставить машину на учет по месту командировки — это разрешено?

Глава ГАИ разъяснил особенности временной регистрации транспортных средств

Вопрос от читателя «За рулем»:

В каких случаях машину можно зарегистрировать временно? Например, можно ли получить московские номера, если я нахожусь в длительной командировке в Москве?

Исмаил Мамедов, г. Москва

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Исчерпывающий перечень случаев, когда транспортное средство ставится на государственный учет на ограниченный срок, содержится в Правилах государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях ГИБДД от 21 декабря 2019 г. № 1764.

К таким случаям, например, относится принадлежность транспортного средства:

  • гражданину Российской Федерации, не имеющему регистрации по месту жительства;
  • аккредитованному при МИД России сотруднику дипломатического представительства, консульского учреждения, международной (межгосударственной) организации (или ее представительства);
  • иностранному гражданину или лицу без гражданства, временно пребывающим на территории Российской Федерации;
  • иностранному юридическому лицу и пр.

Если вы относитесь к соответствующей категории владельцев (или их представителей), то постановка на учет на ограниченный срок осуществляется по адресу, указанному в документе, удостоверяющем личность гражданина на территории Российской Федерации, а при отсутствии регистрации по месту жительства – по адресу, указанному в свидетельстве о регистрации по месту пребывания.

Если транспортное средство принадлежит иностранному юридическому лицу, то адресом регистрации является адрес места нахождения соответствующей организации.

Указанные адреса будут определять регион регистрации, в соответствии с которым присваивается государственный регистрационный номер.

  • Правила регистрации полученных в наследство автомобилей разъяснены здесь.
«За рулем»
Фото:ТАСС/ Владимир Астапкович и «За рулем»
11.11.2025 
Фото:ТАСС/ Владимир Астапкович и «За рулем»
0