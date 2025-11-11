Хочу поставить машину на учет по месту командировки — это разрешено?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– В каких случаях машину можно зарегистрировать временно? Например, можно ли получить московские номера, если я нахожусь в длительной командировке в Москве?
Исмаил Мамедов, г. Москва
На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
– Исчерпывающий перечень случаев, когда транспортное средство ставится на государственный учет на ограниченный срок, содержится в Правилах государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях ГИБДД от 21 декабря 2019 г. № 1764.
К таким случаям, например, относится принадлежность транспортного средства:
- гражданину Российской Федерации, не имеющему регистрации по месту жительства;
- аккредитованному при МИД России сотруднику дипломатического представительства, консульского учреждения, международной (межгосударственной) организации (или ее представительства);
- иностранному гражданину или лицу без гражданства, временно пребывающим на территории Российской Федерации;
- иностранному юридическому лицу и пр.
Если вы относитесь к соответствующей категории владельцев (или их представителей), то постановка на учет на ограниченный срок осуществляется по адресу, указанному в документе, удостоверяющем личность гражданина на территории Российской Федерации, а при отсутствии регистрации по месту жительства – по адресу, указанному в свидетельстве о регистрации по месту пребывания.
Если транспортное средство принадлежит иностранному юридическому лицу, то адресом регистрации является адрес места нахождения соответствующей организации.
Указанные адреса будут определять регион регистрации, в соответствии с которым присваивается государственный регистрационный номер.
