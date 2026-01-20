#
Новые ГОСТы на алкозамки для машин: что об этом известно
20 января
Новые ГОСТы на алкозамки для машин: что об этом известно
Росстандарт утвердил новые ГОСТы на алкозамки...
Продажи автомобилей Москвич в 2025 году сократились
20 января
Продажи автомобилей Москвич в 2025 году сократились
«Автостат»: в РФ в 2025-м реализовали на треть...
В России подорожала стоимость поездки в такси
20 января
В России подорожала стоимость поездки в такси
Средняя цена на такси в РФ впервые превысила 50...

Что грозит за езду на восстановленных дисках

Безопасно ли использовать колесные диски после ремонта сваркой, и если да, то на какой оси?

После попадания в яму водитель обнаружил трещины на ободах передних колес. Официальная продажа таких дисков больше не осуществляется, поэтому пришлось ремонтировать поврежденные с помощью сварки. Можно ли эксплуатировать машину с такими колесами?

Отмечайте свой вариант в опросе ниже.

А правильный ответ – на следующей странице.

7 января
Можно ли использовать колесные диски после ремонта сваркой?
20.01.2026 
