Что грозит за езду на восстановленных дисках
Безопасно ли использовать колесные диски после ремонта сваркой, и если да, то на какой оси?
После попадания в яму водитель обнаружил трещины на ободах передних колес. Официальная продажа таких дисков больше не осуществляется, поэтому пришлось ремонтировать поврежденные с помощью сварки. Можно ли эксплуатировать машину с такими колесами?
Отмечайте свой вариант в опросе ниже.
А правильный ответ – на следующей странице.
20.01.2026
Поделиться:
Оцените материал:
0