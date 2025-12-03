Роторный двигатель возвращается: Mazda представила две интересные модели
Mazda Vision-X Coupe
Концепткар Mazda Vision-X Coupe, который впервые показали на выставке Japan Mobility Show 2025, выглядит как пятидверный лифтбек на стероидах, но сам производитель идентифицирует машину как купе-кроссовер. Так моднее и понятнее современной аудитории.
Маздовский стиль узнаваем, но пропорции в новинку. С исполинскими колесами контрастирует очень узкая линия бокового остекления. Вместо заднего стекла в покатой крышке багажника – имитация.
Длина 5050 мм и база 3080 мм позволяют считать Vision-X Coupe почти представительским автомобилем. Тем более что в салоне установлены четыре индивидуальных кресла.
Передняя панель сочетает две эпохи. Перед трехспицевым рулем мастерская имитация классических циферблатов в стильных «колодцах», по селектору трансмиссии впору подумать, что коробка тут механическая. Однако – никаких физических клавиш, а центральный дисплей вытянулся вправо до пассажирской зоны.
Mazda продолжает грезить возвратом роторного двигателя на серийные машины. На концепткаре он сочетается с электромотором и тяговой батареей. Совокупная мощность установки – 510 сил, запас хода на электричестве – 160 км, общий – около 800 км. Разработчики предлагают также использовать биотопливо из водорослей и улавливатель CO2 на выхлопе.
Mazda Vision-X Compact
С проектом Vision-X Compact никаких классовых разночтений нет.
Городской хэтчбек длиной 3825 мм отличается неагрессивным округлым дизайном. Руль и дисплей комбинации приборов тоже классно стилизованы под ретро.
Вместо медиасистемы предлагается использовать собственный смартфон, под который предусмотрен штатный держатель. Плюс продвинутый искусственный интеллект, способный поддерживать диалог с человеком. О характеристиках – ни слова.
