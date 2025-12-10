#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Россияне очень активно скупали авто в Южной Корее
10 декабря
Россияне очень активно скупали авто в Южной Корее
Целиков: Импорт машин с пробегом из Южной Кореи...
На АВТОВАЗе рассказали, как планируют завершить текущий год
10 декабря
На АВТОВАЗе рассказали, как планируют завершить текущий год
АВТОВАЗ планирует завершить 2025 год без...
Продажи авто снова пошли вверх: в начале декабря зафиксирован прирост по всем сегментам
10 декабря
Продажи авто снова пошли вверх: в начале декабря зафиксирован прирост по всем сегментам
Целиков: Продажи легковых и грузовых машин в РФ...

Как в Роллс-Ройсе! Что если поставить доводчики на свою «ласточку»

«За рулем» рассказал, как выбрать и установить доводчики дверей на автомобиль

Четверть века назад доводчики дверей были опцией, положенной не каждому представительскому седану.

Рекомендуем
Самые доступные и надежные б/у авто — рейтинг машин на ходу за 300 тыс. руб.

Появились они, когда перегруженные оснащением двери в сочетании с объемными уплотнителями стало невозможно закрыть легким движением руки. Не хлопать же ими на BMW седьмой серии или на Мерседесе S‑класса! При наличии доводчика замку достаточно сработать на один щелчок, а до конца дверь в проем втянет электропривод.

Для всех

Обычно люксовое оборудование с годами спускается по классам машин всё ниже, становясь в определенный момент стандартом для моделей из младших сегментов. С доводчиками случилось иначе. Они так и не появились в массовых автомобилях – даже китайских.

Самая сложная технически и одновременно капризная реализация доводчика. Штатный замок меняется целиком: прощай заводская гарантия. Взамен ставят узел made in China, недешевый, так как делают его для конкретной модели. Электромотор установлен прямо на замке. Во‑первых, такая неразъемная бандура влезет далеко не в каждую дверь. Во‑вторых, через замок есть риск попадания воды – например, если мойщик решит пройтись по торцу мойкой высокого давления. От этого электрическая часть окисляется и отказывает.
Самая сложная технически и одновременно капризная реализация доводчика. Штатный замок меняется целиком: прощай заводская гарантия. Взамен ставят узел made in China, недешевый, так как делают его для конкретной модели. Электромотор установлен прямо на замке. Во‑первых, такая неразъемная бандура влезет далеко не в каждую дверь. Во‑вторых, через замок есть риск попадания воды – например, если мойщик решит пройтись по торцу мойкой высокого давления. От этого электрическая часть окисляется и отказывает.

Зато устройства «пошли в народ» как послепродажный тюнинг. Их можно интегрировать практически в любую машину. Представители компании-производителя и установщики не смогли припомнить за годы работы случая, чтобы с какой-либо моделью задачу не удалось решить.

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ LADA ISKRA Голосование в самой престижной автомобильной премии России уже началось. Заполните анкету и выиграйте автомобиль!
ГРАН-ПРИ
«ЗА РУЛЕМ»

Электромотор и тросы – это универсальная часть комплекта. Доработки замка всегда индивидуальны. Но даже если ваш автомобиль специалисты видят впервые, за несколько дней адаптация будет готова.

Одна из самых правильных реализаций доводчика. Замок и электромотор разнесены. Первый тоже может меняться целиком, но чаще остается штатным, в него лишь интегрируется небольшая поворотная пластина, на которую воздействует электропривод. Второй можно установить в заведомо сухом месте внутренней полости двери. Однако в случае поломки вероятность «клина» замка сохраняется.
Одна из самых правильных реализаций доводчика. Замок и электромотор разнесены. Первый тоже может меняться целиком, но чаще остается штатным, в него лишь интегрируется небольшая поворотная пластина, на которую воздействует электропривод. Второй можно установить в заведомо сухом месте внутренней полости двери. Однако в случае поломки вероятность «клина» замка сохраняется.

Электропривод задерживается

Сначала Rolls-Royce, а затем и китайские автопроизводители начали предлагать полноценные электроприводы для боковых распашных дверей. Как и в случае с дверью или крышкой багажника, весь процесс автоматизирован. Водитель нажатием клавиши или легким толчком двери дает команду, а дальше дверь проходит весь путь сама. Выглядит куда круче и удобнее доводчиков.

Электроприводы тоже бывают разные. Справа – пластинчатого типа: длинная пластина с нанесенными на ней зубцами, на одном конце которой закреплен трос замка, приводится в движение посредством шестерен. Работает громко, шестерни пластмассовые и при неправильном монтаже (неверно выставленные крайние положения, чрезмерно изогнутый трос) быстро изнашиваются. Заменить их на металлические нельзя: будет и дороже, и еще шумнее. Слева – винтовой, оптимальный вариант. Он компактнее, тише и надежнее. На фото – самая продвинутая версия. У нее вынесена в отдельный блок электронная плата, что дает возможность при выходе из строя заменить ее быстро и недорого.
Электроприводы тоже бывают разные. Справа – пластинчатого типа: длинная пластина с нанесенными на ней зубцами, на одном конце которой закреплен трос замка, приводится в движение посредством шестерен. Работает громко, шестерни пластмассовые и при неправильном монтаже (неверно выставленные крайние положения, чрезмерно изогнутый трос) быстро изнашиваются. Заменить их на металлические нельзя: будет и дороже, и еще шумнее. Слева – винтовой, оптимальный вариант. Он компактнее, тише и надежнее. На фото – самая продвинутая версия. У нее вынесена в отдельный блок электронная плата, что дает возможность при выходе из строя заменить ее быстро и недорого.

Китайцы начали предлагать готовые комплекты электроприводов. Они есть для гибридов Li, электромобилей Zeekr и некоторых других марок.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Цена кусается: в России выйдет около 200 тысяч за комплект без установки. У такой системы более мощные моторы, ведь им приходится перемещать тяжелую дверь целиком.

Требуется интегрировать датчики с наружной и внутренней стороны, чтобы процесс прерывался при обнаружении помехи. Их точность и скорость срабатывания должны быть на высоте, ведь если дверь будет замирать за десятки сантиметров до препятствия, электропривод будет бесполезен даже на не очень тесной парковке.

Третье и наиболее удачное исполнение, изящное в своей простоте. Его придумали в России, выпускают под брендом SmartGear и защитили патентом. В конструкцию замка не вмешиваются вообще. Просто между ним и дверью монтируется тонкая металлическая пластина (есть китайские варианты из пластмассы, но качество низкое). Язычки в ней входят в зацепление с основным замком только в момент срабатывания доводчика. В состоянии покоя они размыкаются. Следовательно, при поломке штатный замок останется полностью работоспособен. В случае его неисправности, удалив пластину, можно будет предъявить машину дилеру в заводском виде. Комплект под любую модель изготавливается за несколько дней. Сначала снимают мерки, затем пластину необходимой формы вырезают на станке с ЧПУ. Есть вариант без датчика положения (на фото слева). Он требует адаптации после монтажа, чтобы система правильно понимала крайние положения двери. Надежнее и правильнее выбрать комплект с датчиком (дополнительный провод на фото справа). Такой требует минимальной квалификации установщика – что ценно, если в вашем городе нет специализирующихся на этом мастеров.
Третье и наиболее удачное исполнение, изящное в своей простоте. Его придумали в России, выпускают под брендом SmartGear и защитили патентом. В конструкцию замка не вмешиваются вообще. Просто между ним и дверью монтируется тонкая металлическая пластина (есть китайские варианты из пластмассы, но качество низкое). Язычки в ней входят в зацепление с основным замком только в момент срабатывания доводчика. В состоянии покоя они размыкаются. Следовательно, при поломке штатный замок останется полностью работоспособен. В случае его неисправности, удалив пластину, можно будет предъявить машину дилеру в заводском виде. Комплект под любую модель изготавливается за несколько дней. Сначала снимают мерки, затем пластину необходимой формы вырезают на станке с ЧПУ. Есть вариант без датчика положения (на фото слева). Он требует адаптации после монтажа, чтобы система правильно понимала крайние положения двери. Надежнее и правильнее выбрать комплект с датчиком (дополнительный провод на фото справа). Такой требует минимальной квалификации установщика – что ценно, если в вашем городе нет специализирующихся на этом мастеров.

Хорошо – не дешево

Доводчики бывают разных конструкций. По цене они отличаются несильно, а вот по качеству – существенно. Учитывая, что неисправность может привести к блокировке двери в закрытом состоянии, лучше сразу выбрать вариант понадежнее.

Не все доводчики снабжены функцией «антизажим». Диапазон их срабатывания меньше сантиметра – маловероятно, что в щель что-то попадет. Да и отпустить дверь доводчик сможет только до первого щелчка замка, не дальше. Полноценные электроприводы (пятой двери или боковых стекол) работают иначе: при повышенном сопротивлении они не просто прекращают работу, но и сдают назад на несколько сантиметров.
Не все доводчики снабжены функцией «антизажим». Диапазон их срабатывания меньше сантиметра – маловероятно, что в щель что-то попадет. Да и отпустить дверь доводчик сможет только до первого щелчка замка, не дальше. Полноценные электроприводы (пятой двери или боковых стекол) работают иначе: при повышенном сопротивлении они не просто прекращают работу, но и сдают назад на несколько сантиметров.

При поломке доводчика последствия бывают разные. Самый удачный вариант – перестает работать только он, дверь можно открыть и закрыть, поставить машину на сигнализацию. В худшем случае замок заклинивает. Тогда дверь придется открывать на сервисе.

На собранной двери присутствие нештатного доводчика не заметно.
В полости двери несложно найти место под монтаж электромотора доводчика. Главное – не допускать сильных изгибов троса, из-за чего механизм быстро выходит из строя.

К счастью, есть методы, чтобы железо и внутренняя обшивка не пострадали. Но всё равно приятного мало: пока не починишь, нормально эксплуатировать автомобиль нельзя.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Джеймс Бонд позавидует: автомобили советских шпионов
Как сваривают кузова Tenet на бывших мощностях Volkswagen
Новые Волги готовятся к запуску производства: свежие подробности

Комплект доводчиков хорошего качества на все четыре двери стоит около 50–60 тысяч рублей. Плюс работы по установке. На фоне цен на машины – не так уж дорого, если хочется окружить себя дополнительным комфортом.

Благодарим компанию Нироком за помощь в подготовке материала.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Милешкин Кирилл
Количество просмотров 60
10.12.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0