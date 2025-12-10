Как в Роллс-Ройсе! Что если поставить доводчики на свою «ласточку»
Четверть века назад доводчики дверей были опцией, положенной не каждому представительскому седану.
Появились они, когда перегруженные оснащением двери в сочетании с объемными уплотнителями стало невозможно закрыть легким движением руки. Не хлопать же ими на BMW седьмой серии или на Мерседесе S‑класса! При наличии доводчика замку достаточно сработать на один щелчок, а до конца дверь в проем втянет электропривод.
Для всех
Обычно люксовое оборудование с годами спускается по классам машин всё ниже, становясь в определенный момент стандартом для моделей из младших сегментов. С доводчиками случилось иначе. Они так и не появились в массовых автомобилях – даже китайских.
Зато устройства «пошли в народ» как послепродажный тюнинг. Их можно интегрировать практически в любую машину. Представители компании-производителя и установщики не смогли припомнить за годы работы случая, чтобы с какой-либо моделью задачу не удалось решить.
Электромотор и тросы – это универсальная часть комплекта. Доработки замка всегда индивидуальны. Но даже если ваш автомобиль специалисты видят впервые, за несколько дней адаптация будет готова.
Электропривод задерживается
Сначала Rolls-Royce, а затем и китайские автопроизводители начали предлагать полноценные электроприводы для боковых распашных дверей. Как и в случае с дверью или крышкой багажника, весь процесс автоматизирован. Водитель нажатием клавиши или легким толчком двери дает команду, а дальше дверь проходит весь путь сама. Выглядит куда круче и удобнее доводчиков.
Китайцы начали предлагать готовые комплекты электроприводов. Они есть для гибридов Li, электромобилей Zeekr и некоторых других марок.
Цена кусается: в России выйдет около 200 тысяч за комплект без установки. У такой системы более мощные моторы, ведь им приходится перемещать тяжелую дверь целиком.
Требуется интегрировать датчики с наружной и внутренней стороны, чтобы процесс прерывался при обнаружении помехи. Их точность и скорость срабатывания должны быть на высоте, ведь если дверь будет замирать за десятки сантиметров до препятствия, электропривод будет бесполезен даже на не очень тесной парковке.
Хорошо – не дешево
Доводчики бывают разных конструкций. По цене они отличаются несильно, а вот по качеству – существенно. Учитывая, что неисправность может привести к блокировке двери в закрытом состоянии, лучше сразу выбрать вариант понадежнее.
При поломке доводчика последствия бывают разные. Самый удачный вариант – перестает работать только он, дверь можно открыть и закрыть, поставить машину на сигнализацию. В худшем случае замок заклинивает. Тогда дверь придется открывать на сервисе.
К счастью, есть методы, чтобы железо и внутренняя обшивка не пострадали. Но всё равно приятного мало: пока не починишь, нормально эксплуатировать автомобиль нельзя.
Комплект доводчиков хорошего качества на все четыре двери стоит около 50–60 тысяч рублей. Плюс работы по установке. На фоне цен на машины – не так уж дорого, если хочется окружить себя дополнительным комфортом.
Благодарим компанию Нироком за помощь в подготовке материала.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.