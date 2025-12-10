Как в Роллс-Ройсе! Что если поставить доводчики на свою «ласточку»

«За рулем» рассказал, как выбрать и установить доводчики дверей на автомобиль

Четверть века назад доводчики дверей были опцией, положенной не каждому представительскому седану.

Появились они, когда перегруженные оснащением двери в сочетании с объемными уплотнителями стало невозможно закрыть легким движением руки. Не хлопать же ими на BMW седьмой серии или на Мерседесе S‑класса! При наличии доводчика замку достаточно сработать на один щелчок, а до конца дверь в проем втянет электропривод.

Для всех

Обычно люксовое оборудование с годами спускается по классам машин всё ниже, становясь в определенный момент стандартом для моделей из младших сегментов. С доводчиками случилось иначе. Они так и не появились в массовых автомобилях – даже китайских.

Самая сложная технически и одновременно капризная реализация доводчика. Штатный замок меняется целиком: прощай заводская гарантия. Взамен ставят узел made in China, недешевый, так как делают его для конкретной модели. Электромотор установлен прямо на замке. Во‑первых, такая неразъемная бандура влезет далеко не в каждую дверь. Во‑вторых, через замок есть риск попадания воды – например, если мойщик решит пройтись по торцу мойкой высокого давления. От этого электрическая часть окисляется и отказывает.

Зато устройства «пошли в народ» как послепродажный тюнинг. Их можно интегрировать практически в любую машину. Представители компании-производителя и установщики не смогли припомнить за годы работы случая, чтобы с какой-либо моделью задачу не удалось решить.

Электромотор и тросы – это универсальная часть комплекта. Доработки замка всегда индивидуальны. Но даже если ваш автомобиль специалисты видят впервые, за несколько дней адаптация будет готова.

Одна из самых правильных реализаций доводчика. Замок и электромотор разнесены. Первый тоже может меняться целиком, но чаще остается штатным, в него лишь интегрируется небольшая поворотная пластина, на которую воздействует электропривод. Второй можно установить в заведомо сухом месте внутренней полости двери. Однако в случае поломки вероятность «клина» замка сохраняется.

Электропривод задерживается

Сначала Rolls-Royce, а затем и китайские автопроизводители начали предлагать полноценные электроприводы для боковых распашных дверей. Как и в случае с дверью или крышкой багажника, весь процесс автоматизирован. Водитель нажатием клавиши или легким толчком двери дает команду, а дальше дверь проходит весь путь сама. Выглядит куда круче и удобнее доводчиков.

Электроприводы тоже бывают разные. Справа – пластинчатого типа: длинная пластина с нанесенными на ней зубцами, на одном конце которой закреплен трос замка, приводится в движение посредством шестерен. Работает громко, шестерни пластмассовые и при неправильном монтаже (неверно выставленные крайние положения, чрезмерно изогнутый трос) быстро изнашиваются. Заменить их на металлические нельзя: будет и дороже, и еще шумнее. Слева – винтовой, оптимальный вариант. Он компактнее, тише и надежнее. На фото – самая продвинутая версия. У нее вынесена в отдельный блок электронная плата, что дает возможность при выходе из строя заменить ее быстро и недорого.

Китайцы начали предлагать готовые комплекты электроприводов. Они есть для гибридов Li, электромобилей Zeekr и некоторых других марок.

Цена кусается: в России выйдет около 200 тысяч за комплект без установки. У такой системы более мощные моторы, ведь им приходится перемещать тяжелую дверь целиком.

Требуется интегрировать датчики с наружной и внутренней стороны, чтобы процесс прерывался при обнаружении помехи. Их точность и скорость срабатывания должны быть на высоте, ведь если дверь будет замирать за десятки сантиметров до препятствия, электропривод будет бесполезен даже на не очень тесной парковке.

Третье и наиболее удачное исполнение, изящное в своей простоте. Его придумали в России, выпускают под брендом SmartGear и защитили патентом. В конструкцию замка не вмешиваются вообще. Просто между ним и дверью монтируется тонкая металлическая пластина (есть китайские варианты из пластмассы, но качество низкое). Язычки в ней входят в зацепление с основным замком только в момент срабатывания доводчика. В состоянии покоя они размыкаются. Следовательно, при поломке штатный замок останется полностью работоспособен. В случае его неисправности, удалив пластину, можно будет предъявить машину дилеру в заводском виде. Комплект под любую модель изготавливается за несколько дней. Сначала снимают мерки, затем пластину необходимой формы вырезают на станке с ЧПУ. Есть вариант без датчика положения (на фото слева). Он требует адаптации после монтажа, чтобы система правильно понимала крайние положения двери. Надежнее и правильнее выбрать комплект с датчиком (дополнительный провод на фото справа). Такой требует минимальной квалификации установщика – что ценно, если в вашем городе нет специализирующихся на этом мастеров.

Хорошо – не дешево

Доводчики бывают разных конструкций. По цене они отличаются несильно, а вот по качеству – существенно. Учитывая, что неисправность может привести к блокировке двери в закрытом состоянии, лучше сразу выбрать вариант понадежнее.

Не все доводчики снабжены функцией «антизажим». Диапазон их срабатывания меньше сантиметра – маловероятно, что в щель что-то попадет. Да и отпустить дверь доводчик сможет только до первого щелчка замка, не дальше. Полноценные электроприводы (пятой двери или боковых стекол) работают иначе: при повышенном сопротивлении они не просто прекращают работу, но и сдают назад на несколько сантиметров.

При поломке доводчика последствия бывают разные. Самый удачный вариант – перестает работать только он, дверь можно открыть и закрыть, поставить машину на сигнализацию. В худшем случае замок заклинивает. Тогда дверь придется открывать на сервисе.

На собранной двери присутствие нештатного доводчика не заметно. В полости двери несложно найти место под монтаж электромотора доводчика. Главное – не допускать сильных изгибов троса, из-за чего механизм быстро выходит из строя.

К счастью, есть методы, чтобы железо и внутренняя обшивка не пострадали. Но всё равно приятного мало: пока не починишь, нормально эксплуатировать автомобиль нельзя.

Комплект доводчиков хорошего качества на все четыре двери стоит около 50–60 тысяч рублей. Плюс работы по установке. На фоне цен на машины – не так уж дорого, если хочется окружить себя дополнительным комфортом.

Благодарим компанию Нироком за помощь в подготовке материала.

