Тест в цифрах: Обновленный Belgee X70 против Changan UNI-S и Jetta VS5

Опубликованы реальные технические характеристики китайских кроссоверов

Среди кроссоверов С‑сегмента с полным приводом предлагается не так уж и много моделей.

Из тестовой троицы со всеми ведущими можно купить только Belgee Х70 (от 2 670 990 ₽).

У него 150-сильный двигатель снабжен гибридным довеском.

Другие полноприводники – это Jaecoo J7 (150 л. с., от 3 209 900 ₽), Haval H3 (177 л. с., от 2 949 000 ₽), Tenet T7 (150 л. с., от 2 880 000 ₽).

Данные производителей

Belgee X70 Changan Uni-S Jetta VS5 Снаряженная / полная масса 1685 / 1985 кг 1535 / 1835 кг 1342 / 1830 кг Время разгона 0–100 км/ч 11,0 c 8,2 c 10,0 c Максимальная скорость 200 км/ч 190 км/ч н.д. Топливо / запас топлива АИ-95 / 58 л АИ-92...95 / 55 л АИ-95 / 51 л Расход топлива: город / загород / смешанный цикл 9,3 / 6,4 / 7,4 л / 100 км н.д. / н.д. / 6,6 л / 100 км н.д. / н.д. / 7,1 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р3 / 12 Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 1477 см³ 1494 см³ 1395 см³ Мощность 110 кВт /150 л. с. при 5500 об/мин 133 кВт / 181 л. с. при 5500 об/мин 110 кВт/150 л. с. при 5000–6000 об/мин Крутящий момент 255 Н·м при 1500–4000 об/мин 280 Н·м при 1500–4000 об/мин 250 Н·м при 1750–3000 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний передний Коробка передач А6 Р7 А6 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х. 4,46 / 2,51 / 1,56 / 1,14 / 0,85 / 0,67 / – / 3,19 4,21 / 3,11 / 1,72 / 1,27 / 1,27 / 1,05 / 0,89 / 3,66 4,46 / 2,51 / 1,56 / 1,14 / 0,85 / 0,67 / – / 3,16 Главная передача 3,94 3,84–3,04 3,23 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые / дисковые Шины 225/65 R17 225/55 R19 225/50 R18

Геометрическая проходимость

Belgee X70 Changan Uni-S Jetta VS5 Просвет, мм a 175 170 190 b 205 210 210 c 240 225 225 Угол α 22,5° 23,5° 22,5° β 27,5° 28,0° 26,5° γ 17,5° 18,0° 18,0°

Сервис в цифрах

Периодичность ТО Гарантия Дилеры Belgee X70 10 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 150 Changan Uni-S 10 000 км* или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 206 Jetta VS5 10 000 км или 12 месяцев 2 года или 100 000 км 39

* ТО-1 проводится при 5000 км или 3 месяцах.

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Belgee X70 Changan Uni-S Jetta VS5 Капот 85–115 90–105 80–110 Крыло переднее 120–155 80–90 80–100 Крыло заднее 100–140 85–100 100–115 Дверь передняя 110–145 80–100 110–120 Дверь задняя 100–150 80–100 95–115 Дверь багажника 115–130 90–120 100–110

Экспертная оценка автомобилей

Модель Belgee X70 Changan Uni-S Jetta VS5 Рабочее место водителя Сиденье 8 8 9 Органы управления 8 8 9 Обзор 8 9 8 Салон Передняя часть 8 9 8 Задняя часть 9 9 8 Багажник 8 7 9 Ходовые качества Динамика 8 8 8 Тормоза 8 8 9 Управляемость 8 8 9 Комфорт Шум 8 9 7 Плавность хода 8 8 7 Климат 9 8 8 Приспособленность к России Геометрическая проходимость 8 8 8 Сервис 8 9 7 Эксплуатация 8 8 8 Общая оценка 8,13 8,27 8,13

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.

