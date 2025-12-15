Тест в цифрах: Обновленный Belgee X70 против Changan UNI-S и Jetta VS5
Оценки и выводы экспертов по результатам сравнительного теста - здесь.
Среди кроссоверов С‑сегмента с полным приводом предлагается не так уж и много моделей.
Из тестовой троицы со всеми ведущими можно купить только Belgee Х70 (от 2 670 990 ₽).
У него 150-сильный двигатель снабжен гибридным довеском.
Другие полноприводники – это Jaecoo J7 (150 л. с., от 3 209 900 ₽), Haval H3 (177 л. с., от 2 949 000 ₽), Tenet T7 (150 л. с., от 2 880 000 ₽).
Данные производителей
|
|
Belgee X70
|
Changan Uni-S
|
Jetta VS5
|
Снаряженная / полная масса
|
1685 / 1985 кг
|
1535 / 1835 кг
|
1342 / 1830 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
11,0 c
|
8,2 c
|
10,0 c
|
Максимальная скорость
|
200 км/ч
|
190 км/ч
|
н.д.
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-95 / 58 л
|
АИ-92...95 / 55 л
|
АИ-95 / 51 л
|
Расход топлива: город / загород / смешанный цикл
|
9,3 / 6,4 / 7,4 л / 100 км
|
н.д. / н.д. / 6,6 л / 100 км
|
н.д. / н.д. / 7,1 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р3 / 12
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
Рабочий объем
|
1477 см³
|
1494 см³
|
1395 см³
|
Мощность
|
110 кВт /150 л. с. при 5500 об/мин
|
133 кВт / 181 л. с. при 5500 об/мин
|
110 кВт/150 л. с. при 5000–6000 об/мин
|
Крутящий момент
|
255 Н·м при 1500–4000 об/мин
|
280 Н·м при 1500–4000 об/мин
|
250 Н·м при 1750–3000 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
передний
|
передний
|
передний
|
Коробка передач
|
А6
|
Р7
|
А6
|
Передаточные числа:
|
4,46 / 2,51 / 1,56 / 1,14 / 0,85 / 0,67 / – / 3,19
|
4,21 / 3,11 / 1,72 / 1,27 / 1,27 / 1,05 / 0,89 / 3,66
|
4,46 / 2,51 / 1,56 / 1,14 / 0,85 / 0,67 / – / 3,16
|
Главная передача
|
3,94
|
3,84–3,04
|
3,23
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / многорычажная
|
Рулевое управление
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ЭУР
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
Шины
|
225/65 R17
|
225/55 R19
|
225/50 R18
Геометрическая проходимость
|
|
Belgee X70
|
Changan Uni-S
|
Jetta VS5
|
Просвет, мм
|
|
a
|
175
|
170
|
190
|
b
|
205
|
210
|
210
|
c
|
240
|
225
|
225
|
Угол
|
|
α
|
22,5°
|
23,5°
|
22,5°
|
β
|
27,5°
|
28,0°
|
26,5°
|
γ
|
17,5°
|
18,0°
|
18,0°
Сервис в цифрах
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры
|
Belgee X70
|
10 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 150 000 км
|
150
|
Changan Uni-S
|
10 000 км* или 12 месяцев
|
5 лет или 150 000 км
|
206
|
Jetta VS5
|
10 000 км или 12 месяцев
|
2 года или 100 000 км
|
39
* ТО-1 проводится при 5000 км или 3 месяцах.
Толщина лакокрасочного покрытия, мкм
|
|
Belgee X70
|
Changan Uni-S
|
Jetta VS5
|
Капот
|
85–115
|
90–105
|
80–110
|
Крыло переднее
|
120–155
|
80–90
|
80–100
|
Крыло заднее
|
100–140
|
85–100
|
100–115
|
Дверь передняя
|
110–145
|
80–100
|
110–120
|
Дверь задняя
|
100–150
|
80–100
|
95–115
|
Дверь багажника
|
115–130
|
90–120
|
100–110
Экспертная оценка автомобилей
|
Модель
|
Belgee X70
|
Changan Uni-S
|
Jetta VS5
|
Рабочее место водителя
|
Сиденье
|
8
|
8
|
9
|
Органы управления
|
8
|
8
|
9
|
Обзор
|
8
|
9
|
8
|
Салон
|
Передняя часть
|
8
|
9
|
8
|
Задняя часть
|
9
|
9
|
8
|
Багажник
|
8
|
7
|
9
|
Ходовые качества
|
Динамика
|
8
|
8
|
8
|
Тормоза
|
8
|
8
|
9
|
Управляемость
|
8
|
8
|
9
|
Комфорт
|
Шум
|
8
|
9
|
7
|
Плавность хода
|
8
|
8
|
7
|
Климат
|
9
|
8
|
8
|
Приспособленность к России
|
Геометрическая проходимость
|
8
|
8
|
8
|
Сервис
|
8
|
9
|
7
|
Эксплуатация
|
8
|
8
|
8
|
Общая оценка
|
8,13
|
8,27
|
8,13
Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.
