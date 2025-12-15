#
Тест в цифрах: Обновленный Belgee X70 против Changan UNI-S и Jetta VS5

Опубликованы реальные технические характеристики китайских кроссоверов

Оценки и выводы экспертов по результатам сравнительного теста - здесь.

Среди кроссоверов С‑сегмента с полным приводом предлагается не так уж и много моделей.

Надежный бюджетный «китаец» – сказки или такое бывает?

Из тестовой троицы со всеми ведущими можно купить только Belgee Х70 (от 2 670 990 ₽).

У него 150-сильный двигатель снабжен гибридным довеском.

Другие полноприводники – это Jaecoo J7 (150 л. с., от 3 209 900 ₽), Haval H3 (177 л. с., от 2 949 000 ₽), Tenet T7 (150 л. с., от 2 880 000 ₽).

Данные производителей

Belgee X70

Changan Uni-S

Jetta VS5

Снаряженная / полная масса

1685 / 1985 кг

1535 / 1835 кг

1342 / 1830 кг

Время разгона 0–100 км/ч

11,0 c

8,2 c

10,0 c

Максимальная скорость

200 км/ч

190 км/ч

н.д.

Топливо / запас топлива

АИ-95 / 58 л

АИ-92...95 / 55 л

АИ-95 / 51 л

Расход топлива: город / загород / смешанный цикл

9,3 / 6,4 / 7,4 л / 100 км

н.д. / н.д. / 6,6 л / 100 км

н.д. / н.д. / 7,1 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р3 / 12

Р4 / 16

Р4 / 16

Рабочий объем

1477 см³

1494 см³

1395 см³

Мощность

110 кВт /150 л. с. при 5500 об/мин

133 кВт / 181 л. с. при 5500 об/мин

110 кВт/150 л. с. при 5000–6000 об/мин

Крутящий момент

255 Н·м при 1500–4000 об/мин

280 Н·м при 1500–4000 об/мин

250 Н·м при 1750–3000 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

передний

передний

передний

Коробка передач

А6

Р7

А6

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х.

4,46 / 2,51 / 1,56 / 1,14 / 0,85 / 0,67 / – / 3,19

4,21 / 3,11 / 1,72 / 1,27 / 1,27 / 1,05 / 0,89 / 3,66

4,46 / 2,51 / 1,56 / 1,14 / 0,85 / 0,67 / – / 3,16

Главная передача

3,94

3,84–3,04

3,23

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / многорычажная

Рулевое управление

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

Тормоза: спереди / сзади

дисковые вентилируемые / дисковые

Шины

225/65 R17

225/55 R19

225/50 R18

Геометрическая проходимость

Belgee X70

Changan Uni-S

Jetta VS5

Просвет, мм

a

175

170

190

b

205

210

210

c

240

225

225

Угол

α

22,5°

23,5°

22,5°

β

27,5°

28,0°

26,5°

γ

17,5°

18,0°

18,0°

Сервис в цифрах

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

Belgee X70

10 000 км или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

150

Changan Uni-S

10 000 км* или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

206

Jetta VS5

10 000 км или 12 месяцев

2 года или 100 000 км

39

* ТО-1 проводится при 5000 км или 3 месяцах.

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Belgee X70

Changan Uni-S

Jetta VS5

Капот

85–115

90–105

80–110

Крыло переднее

120–155

80–90

80–100

Крыло заднее

100–140

85–100

100–115

Дверь передняя

110–145

80–100

110–120

Дверь задняя

100–150

80–100

95–115

Дверь багажника

115–130

90–120

100–110

Экспертная оценка автомобилей

Модель

Belgee X70

Changan Uni-S

Jetta VS5

Рабочее место водителя

Сиденье

8

8

9

Органы управления

8

8

9

Обзор

8

9

8

Салон

Передняя часть

8

9

8

Задняя часть

9

9

8

Багажник

8

7

9

Ходовые качества

Динамика

8

8

8

Тормоза

8

8

9

Управляемость

8

8

9

Комфорт

Шум

8

9

7

Плавность хода

8

8

7

Климат

9

8

8

Приспособленность к России

Геометрическая проходимость

8

8

8

Сервис

8

9

7

Эксплуатация

8

8

8

Общая оценка

8,13

8,27

8,13

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.

ЧИТАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ СРАВНИТЕЛЬНОГО ТЕСТА

Тимкин Юрий
Фото:Ян Сегал
15.12.2025 
Фото:Ян Сегал
