Бензин, техосмотр, ОСАГО — что подорожает в 2026 году

Названы важные изменения для автомобилистов в новом году

Новый коридор

Центробанк РФ с 9 декабря 2025 года расширил коридор базовых ставок ОСАГО на 15% для всех категорий автомобилей и на 40% для мотоциклов. В обе стороны, разумеется, – это справедливо. Так что полис может не только подорожать, но и подешеветь тоже.

Однако разница между 1399 и 1646 рублями (новая и старая минимальные ставки для легковых автомобилей физических лиц) намного меньше, чем между максимальными 7535 и 8665 рублями. Ожидаем, что средняя цена полиса вырастет на 5–7%.

Всё бы ничего, если бы страховщики с трудом сводили концы с концами. Но с января по август 2025 года они реализовали полисов ОСАГО на 211,7 млрд рублей, а выплатили по ним 140,1 млрд рублей. Средняя выплата по ОСАГО выросла на 15,3% (112 981 рубль).

В отличие от тарифов, максимальная выплата по ОСАГО не менялась с 2014 года. А все попытки депутатов поднять планку терпели крах.

Новые права

Воспользоваться автоматическим продлением срока действия водительского удостоверения, срок действия которого истекал в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, смогли многие. Но если срок действия прав истекает 1 января 2026 года или позже, автоматическое продление на такие права уже не действует.

А в сентябре 2025 года замена прав подорожала вдвое. Теперь госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения – 4000 рублей. Медсправка осталась по прежней цене.

Повысили и другие автомобильные пошлины: выдача номеров – до 3 тысяч рублей, СТС – до 1500, ПТС – до 1200 рублей.

Новые номера

Идея легально продавать «красивые» регистрационные знаки давно будоражила умы. Но только в октябре поступил конкретный законопроект, и его в устной форме поддержал президент.

Формально это не продажа, а резервирование (за определенную плату) любого номера, который на данный момент свободен. Размер платы определяет «регистрирующий орган» (ГАИ), он же составляет список свободных номеров, а процедура проходит на сайте Госуслуг.

Правовая база, таким образом, подготовлена, но какое-то время уйдет на создание технической. Почем будет резервирование? По оценкам Минэкономразвития, сделанным пять лет назад, средняя цена красивого номера тогда составила бы около 300 тысяч рублей.

«Красивые» знаки делят на несколько уровней престижа. Самый простой вариант – «симметричные», где первая и третья цифры совпадают. Предполагаем, что он будет стоить тысяч 50 рублей. А 007 или 666 – несколько миллионов рублей.

Новый техосмотр

С 1 января он тоже подорожал. Во всех регионах по-разному, поскольку для базового тарифа (в законе он именуется «предельным размером») везде разные коэффициенты, которые вычисляют по сложным формулам.

Теоретически возможный минимум стоимости ТО легкового автомобиля вырос с 913 до 1363 рублей.

Понятно, что техосмотр ныне касается далеко не всех, но при постановке на учет автомобилей старше четырех лет и внесения изменений в конструкцию он по-прежнему обязателен для автовладельцев. А также для всей коммерческой техники.

Новое топливо

Весь декабрь активно обсуждали отмену акциза на этиловый спирт, если он входит в состав топлива АИ‑92, и возможное повышение доли спирта в бензине до 10%.

Пока непонятно, даст ли это какие-нибудь значимые плоды, но можно предполагать появление на АЗС нового сорта бензина. Во всяком случае, на высоком уровне звучали предложения как-то новое топливо обозначить, дабы покупатель четко знал, что именно заливает в бак. В мировой практике название есть давно – Е10, где число обозначает долю спирта в процентах.

Несмотря на все усилия по сдерживанию цен, бензин АИ‑92 по ходу минувшего года подорожал на 11% (в среднем по стране). Ожидаемый прирост цен на бензин в 2026 году – до 16%.

Новый год

Из новшеств, которые кому-то немного упростят жизнь с 1 января, можно отметить еще поправку, дозволяющую гражданам России при заселении в гостиницу использовать водительское удостоверение.

Для развития внутреннего автотуризма шаг небесполезный. Осведомлены ли об этом все мотели, кемпинги и гостевые дома? Скоро узнаем.

А пока вступаем в Новый год с новыми надеждами на лучшее. Всем удачи на дорогах, и берегите себя!

