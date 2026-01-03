Бензин, техосмотр, ОСАГО — что подорожает в 2026 году
Новый коридор
Центробанк РФ с 9 декабря 2025 года расширил коридор базовых ставок ОСАГО на 15% для всех категорий автомобилей и на 40% для мотоциклов. В обе стороны, разумеется, – это справедливо. Так что полис может не только подорожать, но и подешеветь тоже.
Однако разница между 1399 и 1646 рублями (новая и старая минимальные ставки для легковых автомобилей физических лиц) намного меньше, чем между максимальными 7535 и 8665 рублями. Ожидаем, что средняя цена полиса вырастет на 5–7%.
Всё бы ничего, если бы страховщики с трудом сводили концы с концами. Но с января по август 2025 года они реализовали полисов ОСАГО на 211,7 млрд рублей, а выплатили по ним 140,1 млрд рублей. Средняя выплата по ОСАГО выросла на 15,3% (112 981 рубль).
Новые права
Воспользоваться автоматическим продлением срока действия водительского удостоверения, срок действия которого истекал в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, смогли многие. Но если срок действия прав истекает 1 января 2026 года или позже, автоматическое продление на такие права уже не действует.
А в сентябре 2025 года замена прав подорожала вдвое. Теперь госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения – 4000 рублей. Медсправка осталась по прежней цене.
Повысили и другие автомобильные пошлины: выдача номеров – до 3 тысяч рублей, СТС – до 1500, ПТС – до 1200 рублей.
Новые номера
Идея легально продавать «красивые» регистрационные знаки давно будоражила умы. Но только в октябре поступил конкретный законопроект, и его в устной форме поддержал президент.
Формально это не продажа, а резервирование (за определенную плату) любого номера, который на данный момент свободен. Размер платы определяет «регистрирующий орган» (ГАИ), он же составляет список свободных номеров, а процедура проходит на сайте Госуслуг.
Правовая база, таким образом, подготовлена, но какое-то время уйдет на создание технической. Почем будет резервирование? По оценкам Минэкономразвития, сделанным пять лет назад, средняя цена красивого номера тогда составила бы около 300 тысяч рублей.
Новый техосмотр
С 1 января он тоже подорожал. Во всех регионах по-разному, поскольку для базового тарифа (в законе он именуется «предельным размером») везде разные коэффициенты, которые вычисляют по сложным формулам.
Теоретически возможный минимум стоимости ТО легкового автомобиля вырос с 913 до 1363 рублей.
Понятно, что техосмотр ныне касается далеко не всех, но при постановке на учет автомобилей старше четырех лет и внесения изменений в конструкцию он по-прежнему обязателен для автовладельцев. А также для всей коммерческой техники.
Новое топливо
Весь декабрь активно обсуждали отмену акциза на этиловый спирт, если он входит в состав топлива АИ‑92, и возможное повышение доли спирта в бензине до 10%.
Пока непонятно, даст ли это какие-нибудь значимые плоды, но можно предполагать появление на АЗС нового сорта бензина. Во всяком случае, на высоком уровне звучали предложения как-то новое топливо обозначить, дабы покупатель четко знал, что именно заливает в бак. В мировой практике название есть давно – Е10, где число обозначает долю спирта в процентах.
Новый год
Из новшеств, которые кому-то немного упростят жизнь с 1 января, можно отметить еще поправку, дозволяющую гражданам России при заселении в гостиницу использовать водительское удостоверение.
Для развития внутреннего автотуризма шаг небесполезный. Осведомлены ли об этом все мотели, кемпинги и гостевые дома? Скоро узнаем.
А пока вступаем в Новый год с новыми надеждами на лучшее. Всем удачи на дорогах, и берегите себя!
