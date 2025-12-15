Цена спокойствия: от чего теперь зависит стоимость полиса ОСАГО

Илья Новиков: если доллар подорожает, цена ОСАГО увеличится

Эксперты страхования объяснили последние изменения в тарифах и назвали ключевой фактор, который может вновь резко увеличить расходы автовладельцев.

На этой неделе автовладельцы в ряде регионов страны столкнулись с заметным повышением стоимости полисов ОСАГО. Изменения связаны с решением Центробанка, который с 9 декабря расширил ценовой коридор для базового тарифа на 15% в обе стороны и одновременно пересмотрел территориальные коэффициенты во многих субъектах.

Как отметил директор по развитию ГК «500-400 Страхование» Илья Новиков, в некоторых регионах, например в Дагестане, рост составил почти 60%, в Новосибирске изменения также были значительными. При этом в ряде областей, включая Тюменскую, коэффициенты, напротив, снизились.

Илья Новиков пояснил, что подобный пересмотр стоимости происходит примерно два раза в год, предыдущий был в начале лета. Эксперт предположил, что в целом цена на ОСАГО будет постепенно расти, но, вероятно, темпами, не сильно опережающими общую инфляцию. Он подчеркнул, что нового резкого скачка цен в ближайшее время не ожидается, поскольку стоимость полиса во многом привязана к ценам на запчасти для иномарок, а они зависят от курса валют.

По словам специалиста, стабильный курс доллара является залогом предсказуемой стоимости страховки. Однако эксперт предупредил, что в случае резкого укрепления американской валюты ремонт автомобилей может сильно подорожать. Именно это обстоятельство и станет тем условием, при котором автовладельцам вновь придется готовиться к существенному увеличению расходов на обязательную страховку.

