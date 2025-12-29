Топ-15 провальных моделей именитых брендов — их боялись покупать
Эксперт вспомнил модели, которые появились слишком рано, чтобы стать популярными
Теперь никто не удивляется внедорожникам под маркой Bentley и Maserati, полноприводным Ferrari или переднеприводным Мерседесам. В былые годы фирменная специализация была куда жестче.
Тем не менее, даже успешные и прибыльные компании иногда шли на эксперименты, порой – провальные, о которых теперь не любят вспоминать, иногда бессмысленные, но зачастую, как показало будущее, — перспективные…
29.12.2025
