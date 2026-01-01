Популярный бренд привезет в Россию два добротных кроссовера и гиперкар

«За рулем» рассказал о новых моделях GAC, которые появятся на российском рынке

В новом номере журнала «За рулем» эксперт Кирилл Милешкин рассказал о новых моделях GAC, которые бренд планирует представить на российском рынке.

Речь идет о двух кроссоверах и, что удивительно, о гиперкаре.

Кроссовер AION V построен на базе Toyota bZ3X и изначально ориентирован на экспорт. Единственный электромотор мощностью 204 л. с. установлен спереди, подвеска без изысков – McPherson спереди и упругая балка сзади. Удивила довольно емкая батарея CATL на 75 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода до 580 км.

В салоне уже традиционно ни одной физической кнопки, зато есть большая панорамная крыша и зеркало заднего вида с камерой.

AION V

GAC S9 оказался очень похож на GS8, экстерьер выполнен в той же стилистике. Это крупный кроссовер с очень богатым оснащением и тремя рядами сидений.

GAC S9

В основе – подзаряжаемая гибридная силовая установка. Турбомотор 1.5 выдает 160 сил. Преимущественно он работает на зарядку тягового аккумулятора, но может и напрямую приводить передние колеса. Полный привод обеспечивают два электромотора – мощностью 231 л. с. спереди и 109 л. с. сзади.

В интерьере также нет кнопок, даже руль ими обделен. Оставили только пару вращающихся барабанчиков. Второй ряд удивил своим простором и оснащением, есть даже откидной монитор на потолке.

И самая интересная модель – гибридный гиперкар HYPER SSR. Сначала он назывался Hyper, но к автосалону в Гуанчжоу машина сменила имя на Hyptec.

HYPER SSR

Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:

– «Зарядили» SSR с размахом. Три электромотора совместными усилиями выдают 1224 л. с. Привод полный. Разгон до сотни – за 1,9 с. Порулить машиной не дали, но и с пассажирского места такая динамика, мягко говоря, поражает. Если заранее не упереть затылок в подголовник, в момент старта можно и шишку заработать, потому что удержать голову при таких перегрузках нелегко.

Кузов полностью углепластиковый, как и положено настоящему гиперкару. Заявленная автономность на 75‑киловаттчасовой батарее достигает 506 км. Правда, это явно не в режиме «газ в пол». И хотя в ином режиме SSR представить сложно, это полноценная серийная модель. В Китае она стоит от 1,3 млн юаней – это в прямом пересчете больше 14 млн рублей.

