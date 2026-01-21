Гран-при «За рулем. Коммерческие автомобили — 2025»: объявляем победителей!

Издательский дом «За рулем» объявляет победителей ежегодного Гран-при «За рулем Коммерческие автомобили»

На протяжении нескольких месяцев журналисты изданий «За рулем» и «Рейс» анализировали не только новинки рынка 2025 года, но и состояние самого рынка.

В Гран-при 2025 мы старались выявить наиболее достойных производителей узлов и агрегатов, специальной техники на автомобильном шасси, а также компании, которые внесли наибольший вклад в локализацию производства.

В последние годы наше внимание предельно пристально сфокусировано на локализации производства грузовиков, автобусов, прицепной техники, надстроек, а также – комплектующих и запасных частей. Поскольку другого пути, как адаптироваться под нынешние реалии и углублять локализацию, у автомобильной промышленности все равно нет, мы особо выделяем те компании, которым удалось сделать больше, чем остальным.

Мы рады, что в сегменте коммерческого транспорта претендентов на Гран-при в 2025 году было немало, поэтому споры в редакции не угасали до самого финала – до подведения итогов. Итак, наши победители!

Лауреаты Гран-при «За рулем. Коммерческие автомобили – 2025»

Личность года

Сергей Анатольевич Когогин, генеральный директор ПАО «КАМАЗ». За значительный и многолетний вклад в развитие отечественного машиностроения.

Локализация производства автомобилей

«Группа ГАЗ». За локализацию и унификацию производства грузовиков.

ГАЗ Садко

Локализация производства автокомпонентов

ПАО «Соллерс». За достижения в области локализации узлов и агрегатов – включая современные системы безопасности.

Грузовики Sollers

Зарубежному бренду – за развитие производства в России

«БПВ-Ост». За создание российского производства осей и осевых агрегатов для прицепов и полуприцепов и компонентов собственного бренда R-Max.

Лучший производитель спецтехники

Автомобильный завод «Чайка-Сервис». За разработку и производство отечественных крано-манипуляторных установок и производство специальной техники на различных шасси.

Самый популярный грузовик

ПАО «КАМАЗ». За подготовку производства, вывод на рынок и расширение модельного ряда КАМАЗ К5.

Специальная номинация «Лидер по стоимости эксплуатации»

Трехосные шторные полуприцепы WAGNERMAIER. За оптимальную стоимость километра пройденного пути.