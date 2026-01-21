Гран-при «За рулем. Коммерческие автомобили — 2025»: объявляем победителей!
На протяжении нескольких месяцев журналисты изданий «За рулем» и «Рейс» анализировали не только новинки рынка 2025 года, но и состояние самого рынка.
В Гран-при 2025 мы старались выявить наиболее достойных производителей узлов и агрегатов, специальной техники на автомобильном шасси, а также компании, которые внесли наибольший вклад в локализацию производства.
В последние годы наше внимание предельно пристально сфокусировано на локализации производства грузовиков, автобусов, прицепной техники, надстроек, а также – комплектующих и запасных частей. Поскольку другого пути, как адаптироваться под нынешние реалии и углублять локализацию, у автомобильной промышленности все равно нет, мы особо выделяем те компании, которым удалось сделать больше, чем остальным.
Мы рады, что в сегменте коммерческого транспорта претендентов на Гран-при в 2025 году было немало, поэтому споры в редакции не угасали до самого финала – до подведения итогов. Итак, наши победители!
Лауреаты Гран-при «За рулем. Коммерческие автомобили – 2025»
Личность года
Сергей Анатольевич Когогин, генеральный директор ПАО «КАМАЗ». За значительный и многолетний вклад в развитие отечественного машиностроения.
Локализация производства автомобилей
«Группа ГАЗ». За локализацию и унификацию производства грузовиков.
Локализация производства автокомпонентов
ПАО «Соллерс». За достижения в области локализации узлов и агрегатов – включая современные системы безопасности.
Зарубежному бренду – за развитие производства в России
«БПВ-Ост». За создание российского производства осей и осевых агрегатов для прицепов и полуприцепов и компонентов собственного бренда R-Max.
Лучший производитель спецтехники
Автомобильный завод «Чайка-Сервис». За разработку и производство отечественных крано-манипуляторных установок и производство специальной техники на различных шасси.
Самый популярный грузовик
ПАО «КАМАЗ». За подготовку производства, вывод на рынок и расширение модельного ряда КАМАЗ К5.
Специальная номинация «Лидер по стоимости эксплуатации»
Трехосные шторные полуприцепы WAGNERMAIER. За оптимальную стоимость километра пройденного пути.
