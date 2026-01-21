Что будет с продажами машин в России в 2026 году: что говорят дилеры

РОАД: продажи новых легковых автомобилей и LCV останутся на уровне 2025 года

В 2026 году в России объем продаж новых легких и легковых автомобилей останется таким же, как и в предыдущем году. Такие данные были представлены на конференции ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), сообщил корреспондент.

По базовому прогнозу организации, в текущем году продажи машин составят примерно 1,4 млн единиц, что не предполагает роста по сравнению с 2025 годом. В пессимистическом сценарии ожидается снижение продаж на 10%, до 1,25 млн автомобилей.

Также РОАД прогнозирует уменьшение числа продаж автомобилей с пробегом. По базовому варианту, в 2026 году будет реализовано около 7 млн подержанных авто, что меньше на 100 тысяч по сравнению с 2025 годом, когда продажи составили 7,1 миллиона. В негативном сценарии, по данным ассоциации, спад может достигнуть 7%, до 6,5 млн единиц.

