#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Volkswagen ID. Era 9X
21 января
Появились фотографии интерьера абсолютно нового кроссовера Volkswagen
Autohome опубликовал шпионские фото интерьера...
Электрокар Атом
21 января
Оценены рыночные перспективы нового российского электромобиля
Эксперты «Автостата» высказались о перспективах...
Через 20 лет ручное вождение авто станет экзотикой, считают в Минтрансе
21 января
Через 20 лет ручное вождение авто станет экзотикой, считают в Минтрансе
Министр Никитин: через 20 лет ручное управление...

Что будет с продажами машин в России в 2026 году: что говорят дилеры

РОАД: продажи новых легковых автомобилей и LCV останутся на уровне 2025 года

В 2026 году в России объем продаж новых легких и легковых автомобилей останется таким же, как и в предыдущем году. Такие данные были представлены на конференции ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), сообщил корреспондент.

Рекомендуем
Выбираем недорогой универсальный автомобиль: сравнили две Лады и Солярис

По базовому прогнозу организации, в текущем году продажи машин составят примерно 1,4 млн единиц, что не предполагает роста по сравнению с 2025 годом. В пессимистическом сценарии ожидается снижение продаж на 10%, до 1,25 млн автомобилей.

Также РОАД прогнозирует уменьшение числа продаж автомобилей с пробегом. По базовому варианту, в 2026 году будет реализовано около 7 млн подержанных авто, что меньше на 100 тысяч по сравнению с 2025 годом, когда продажи составили 7,1 миллиона. В негативном сценарии, по данным ассоциации, спад может достигнуть 7%, до 6,5 млн единиц.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ранее «За рулем» сообщал, что в России подорожала стоимость поездки в такси.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Autonews
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Ушакова Ирина
Фото:freepik / wirestock
Количество просмотров 50
21.01.2026 
Фото:freepik / wirestock
Поделиться:
Оцените материал:
0