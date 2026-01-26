#
Мотор не заводится в мороз? Попробуйте этот прием

Эксперт «За рулем» дал рекомендации по зимнему запуску двигателя

Вопрос от читателя «За рулем»:

Нужно ли нажимать педаль газа при пуске двигателя зимой?

Ответ эксперта

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

Двигатели современных автомобилей пускаются в полностью автоматическом режиме. Независимо от типа привода дроссельной заслонки – тросового или электронного – нажимать на педаль газа не требуется. Если это сделать, пуск может стать сложнее или вообще не удастся.

Однако есть исключение. Если двигатель не заводится после нескольких попыток, то возможно, что свечи залило бензином. В этом случае можно попробовать запустить его в режиме продувки цилиндров, нажав педаль газа до упора.

Как только двигатель начнет работать, даже неустойчиво, педаль нужно отпустить. Система управления возьмет на себя дальнейший прогрев.

У вас есть вопросы? Присылайте их через наш бот-предложку в Телеграм. Либо напишите на [email protected]. Наши эксперты ответят в рубрике «Прямая линия».

  • О том, как открыть дверь автомобиля с замерзшим замком, рассказано тут.
Ревин Алексей
Фото:freepik / freepik
26.01.2026 
