Пусковая жидкость способна навредить мотору?

Этот вопрос взят с форума «За рулем» (мы отвечаем на них периодически):
Материалы по темеОднажды ваш двигатель не заведется… Но есть жесткий способ!
— Опасно ли использование пусковых жидкостей, если мотор на морозе не хочет заводиться?
— Мое мнение — да. На немолодых моторах при неидеально герметичных клапанах или сбитых фазах можно получить вспышку во впускном трубопроводе. Современную пластиковую конструкцию может разнести вовсе.
Разработчики моторов не проектировали их для использования пусковых жидкостей. В бензиновом моторе пусковая жидкость фактически заменяет — частично или полностью — систему зажигания и питания.При высокой компрессии эфир, входящий в состав жидкости, способен воспламениться без искры. Ну а в дизеле воспламенение эфира неизбежно.
Если мороз настолько сильный, что замерзло масло, есть риск, что двигатель запустится, но при этом пострадает. Может лопнуть масляный фильтр: мотор останется без масла. Или насос откачает всё масло в районе маслоприемника, а новая порция не поступит из-за загустевания.
Пусковые жидкости следует использовать только в крайних случаях — это не лекарство для мотора, а средство экстренной помощи.
Материалы по темеЗдесь можно выиграть Lada Niva Travel
У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!
- О том, как завестись без аккумулятора, мы рассказали тут.
- Если вам удобнее читать (или смотреть) нас в соцсетях, подписывайтесь на «За рулем» в Instagram, Вконтакте, Facebook, Youtube, Яндекс.Дзен.
- Буксировочный трос в багажнике может оказаться незаменимым помощником в трудной ситуации, а зимняя защита радиатора поможет в нее не попадать.
- Удобные и полезные приспособления — водосток лобового стекла, упоры капота и багажника, защитные сетки радиатора и другие необходимые аксессуары — широко представлены в нашем интернет-магазине.
Фото: depositphotos