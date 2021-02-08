Пусковая жидкость способна навредить мотору?

И да, и нет — эксперт «За рулем» рассказывает о противопоказаниях (их много) и последствиях (они серьезны).

Этот вопрос взят с форума «За рулем» (мы отвечаем на них периодически):

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— Опасно ли использование пусковых жидкостей, если мотор на морозе не хочет заводиться?

— Мое мнение — да. На немолодых моторах при неидеально герметичных клапанах или сбитых фазах можно получить вспышку во впускном трубопроводе. Современную пластиковую конструкцию может разнести вовсе.

Разработчики моторов не проектировали их для использования пусковых жидкостей. В бензиновом моторе пусковая жидкость фактически заменяет — частично или полностью — систему зажигания и питания.При высокой компрессии эфир, входящий в состав жидкости, способен воспламениться без искры. Ну а в дизеле воспламенение эфира неизбежно.

Если мороз настолько сильный, что замерзло масло, есть риск, что двигатель запустится, но при этом пострадает. Может лопнуть масляный фильтр: мотор останется без масла. Или насос откачает всё масло в районе маслоприемника, а новая порция не поступит из-за загустевания.

Пусковые жидкости следует использовать только в крайних случаях — это не лекарство для мотора, а средство экстренной помощи.

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