Чудеса маскировки: что скрывается под кузовом немецкой машины?

Экология
Полвека назад в НАМИ создали пару экспериментальных электромобилей НАМИ0189Э.Целью разработки была попытка обоснования требуемой мощности электромотора.

Любопытно, что на первом из них задействовали оказавшийся ненужным кузов от фургона Volkswagen Transporter.

Второй экземпляр сделали уже по своему вкусу.

НАМИ‑0189Э с кузовом Volkswagen Transporter
НАМИ‑0189Э с кузовом собственной разработки
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • О смелом проекте родстера Ода от НАМИ рассказано тут.

Колодочкин Михаил
Фото:cars.photo
01.02.2026 
Фото:cars.photo
