Чудеса маскировки: что скрывается под кузовом немецкой машины?

Один из двух прототипов НАМИ‑0189Э получил кузов Volkswagen Transporter

Полвека назад в НАМИ создали пару экспериментальных электромобилей НАМИ‑0189Э. Целью разработки была попытка обоснования требуемой мощности электромотора.

Любопытно, что на первом из них задействовали оказавшийся ненужным кузов от фургона Volkswagen Transporter.

Второй экземпляр сделали уже по своему вкусу.

НАМИ‑0189Э с кузовом Volkswagen Transporter НАМИ‑0189Э с кузовом собственной разработки

