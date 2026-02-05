От Москвы до окраин: как будет работать платный въезд в города

Будущие платные зоны в городах получили правовую основу

Госдума утвердила изменения в федеральные законы «О статусе столицы», «Об автомобильных дорогах» и ряд смежных правовых актов.

Внесенные поправки вводят правовую основу для создания платных зон на территориях городов. В настоящее время данные нормы прямо касаются Москвы и федеральной территории «Сириус». Согласно новым статьям, определение границ таких зон, их количества и тарифов отнесено к компетенции администраций соответствующих городов.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, «За рулем»:

– Строго говоря, на территорию международного делового центра «Москва-Сити» бесплатно не въехать уже давно, правда, реализовано это на иных юридических основаниях – подобно платным подъездам к аэропортам. Действующие тарифы для частного транспорта – 600 рублей за первый час пребывания (даже если провел там всего 10 минут), 900 рублей – за каждый последующий, в ночное время – 400 рублей в час. На территории инновационного центра «Сколково» схема другая, и там с января прошлого года надо оплатить сквозной (транзитный) проезд, если он длился более 20 минут (600 рублей). За парковку плата отдельная. В обеих локациях проезд осуществляется через контрольно-пропускные пункты.

Фактически, законодательство теперь закрепляет и расширяет уже существующую практику. Только теперь шлагбаумы и пункты взимания платы не нужны. Закон позволяет организовывать платные зоны по принципу работы Московского скоростного диаметра (МСД), где взимание оплаты осуществляется автоматически с помощью камер фотовидеофиксации.

На территорию международного делового центра Москва-Сити и сейчас бесплатно не въехать

Это технически открывает возможность для распространения подобной схемы, например, на центральные районы города, ограниченные Бульварным или Садовым кольцом.

С юридической точки зрения, согласно тексту поправок, автомобильные дороги, включенные в платную зону, автоматически приобретают статус платных.

Принятые поправки создают прецедент, который в перспективе может быть распространен и на другие крупные городские агломерации страны, поскольку правовой механизм для этого теперь существует.

Заметка подготовлена по материалам статьи Сергея Зиновьева «Попасть в Сити» из журнала «За рулем» № 2 за 2026 год.