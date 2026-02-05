Путешествия
От Москвы до окраин: как будет работать платный въезд в города

Будущие платные зоны в городах получили правовую основу

Госдума утвердила изменения в федеральные законы «О статусе столицы», «Об автомобильных дорогах» и ряд смежных правовых актов.

Проезд по МСД остается бесплатным 70% времени суток в будни

Внесенные поправки вводят правовую основу для создания платных зон на территориях городов. В настоящее время данные нормы прямо касаются Москвы и федеральной территории «Сириус». Согласно новым статьям, определение границ таких зон, их количества и тарифов отнесено к компетенции администраций соответствующих городов.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, «За рулем»:

– Строго говоря, на территорию международного делового центра «Москва-Сити» бесплатно не въехать уже давно, правда, реализовано это на иных юридических основаниях – подобно платным подъездам к аэропортам. Действующие тарифы для частного транспорта – 600 рублей за первый час пребывания (даже если провел там всего 10 минут), 900 рублей – за каждый последующий, в ночное время – 400 рублей в час. На территории инновационного центра «Сколково» схема другая, и там с января прошлого года надо оплатить сквозной (транзитный) проезд, если он длился более 20 минут (600 рублей). За парковку плата отдельная. В обеих локациях проезд осуществляется через контрольно-пропускные пункты.

Фактически, законодательство теперь закрепляет и расширяет уже существующую практику. Только теперь шлагбаумы и пункты взимания платы не нужны. Закон позволяет организовывать платные зоны по принципу работы Московского скоростного диаметра (МСД), где взимание оплаты осуществляется автоматически с помощью камер фотовидеофиксации.

На территорию международного делового центра Москва-Сити и сейчас бесплатно не въехать
На территорию международного делового центра Москва-Сити и сейчас бесплатно не въехать

Это технически открывает возможность для распространения подобной схемы, например, на центральные районы города, ограниченные Бульварным или Садовым кольцом.

Штраф за неоплату проезда по «платке»? Рассказываем, как его не платить!

С юридической точки зрения, согласно тексту поправок, автомобильные дороги, включенные в платную зону, автоматически приобретают статус платных.

Принятые поправки создают прецедент, который в перспективе может быть распространен и на другие крупные городские агломерации страны, поскольку правовой механизм для этого теперь существует.

Заметка подготовлена по материалам статьи Сергея Зиновьева «Попасть в Сити» из журнала «За рулем» № 2 за 2026 год.

Алексеева Елена
Фото:Wikimedia и «За рулем»
05.02.2026 
