Мощное пусковое устройство сливают за копейки на известном маркетплейсе

Опубликован обзор автомобильного бустера GOOLOO на 4000 A (26 800 мАч)

Это многофункциональное пусковое устройство (бустер) от бренда GOOLOO – один из популярных вариантов на AliExpress для автовладельцев. Модель сочетает мощный пусковой ток с емкой внешней батареей и зарядкой гаджетов.

Основные характеристики:

емкость встроенного аккумулятора – 26 800 мАч

пиковый пусковой ток – 4000 А

подходит для запуска бензиновых двигателей до 8,5 л и дизельных до 6,5–7,0 л (в зависимости от состояния АКБ и температуры)

входы/выходы: несколько USB-портов (включая QC 3.0), Type-C

есть встроенный фонарик, цифровой дисплей, защита от переполюсовки, короткого замыкания, перезаряда и перегрева

комплектация обычно включает «крокодилы», кабели, чехол/сумку и адаптеры.

Цена: 6319 руб.





Товар пользуется большим спросом – более 4800 отзывов и 13 000+ продаж, средний рейтинг около 4,8 из 5.

Отзывы реальных покупателей (самые положительные, 5 звезд, процитированы выборочно):

«Отличный бустер! Завёл Land Cruiser 200 дизель 4.5 в -25°C с первого раза, аккумулятор был полностью севший. Ёмкости хватает на 20–30 пусков. Зарядил телефон несколько раз — реально 26800 мАч, не обман. Качество сборки на уровне, дисплей показывает процент заряда точно. Рекомендую!» (5 звёзд, пользователь с фото запуска, 2024–2025 гг.)

«Брал как запасной PowerBank + бустер. Пускал Mazda CX-5 бензин 2.5 л без проблем даже после недели простоя. Очень удобный фонарь с несколькими режимами. Зарядка по PD быстрая – ноутбук заряжал в дороге. За такие деньги – топ!» (5 звёзд, много фото комплекта и теста, недавний отзыв)

«Работает как надо! Запустил Volkswagen Touareg 3.0 TDI в мороз -18. Светится зелёный – значит всё ок, пуск мгновенный. Ёмкость реальная – после 15 пусков ещё 60% осталось. Плюс заряжает планшет и наушники одновременно. Доволен на 100%» (5 звёзд, видео пуска в отзыве)

«Лучший бустер за свои деньги. 4000 А реально чувствуются – даже старый джип с севшим аккумом ожил моментально. Качественные «крокодилы», толстые провода. Заряд держит долго, не саморазряжается. Брал по скидке – вообще подарок!» (5 звёзд, 2025 г.)

«Использую полгода – ни одного подвода. Заводил и бензин 2.0, и дизель 3.0 – всегда с первого-двух раз. Как пауэрбанк – супер, заряжает всё быстро. Дисплей информативный, защиты работают. Берите, не пожалеете!» (5 звёзд, детальный отзыв с замерами)

В целом, GOOLOO GP4000/GT-серия (включая эту модель) хвалят за надежный пуск в мороз, большую реальную ёмкость и многофункциональность.

Минусы: иногда упоминают о весе (около 1,2–1,5 кг) и не самой быстрой зарядке самого бустера, но на фоне конкурентов это один из лучших вариантов по цене/качеству.

