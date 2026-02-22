Снег и грязь — на коврик, а не мимо! Лайфак опытного автомобилиста

Читатель «За рулем» изготовил защиту ворсового ковра автомобиля

В ненастье с обувью в салон автомобиля попадают снег, вода, грязь.

Всё это большей частью остается на коврике, но часть загрязнений при работе педалью газа оказывается на ворсовом покрытии тоннеля пола и оттуда стекает по наклонной поверхности под коврик.

Я вырезал из пластиковой обложки скоросшивателя для файлов формата А4 щиток длиной 35 см, шириной 17 см. Вставил его верхнюю часть между пластиковой облицовкой и ворсовым покрытием тоннеля, а нижнюю часть наложил на резиновый коврик. Щиток надо обязательно закрепить пистонами или саморезами, чтобы он не оказался под педалями. Теперь вся грязь стекает на коврик.

Защита ворсового покрытия в салоне автомобиля.

А. Газиев, Республика Башкортостан

