Три литра на 100 км: новые модели Geely порадуют своей экономичностью
24 февраля
Geely анонсировала 800-вольтовую архитектуру...
Эти машины чаще всего провоцируют аварии
24 февраля
В компании «Согласие» составили антирейтинг...
Распродажи продолжаются: автобренды снижают цены, чтобы продать «залежалые» авто
24 февраля
Эксперт Мосеев рассказал, как дилеры изменили...

Незаменимый помощник автомобилиста: надежный подкатной домкрат уже в продаже

Опубликован обзор подкатного гидравлического домкрата STARTUL Auto

Представляем гидравлический домкрат Startul Auto 2,5 т ST8014-07. Он имеет высокую грузоподъемность и может использоваться для подъема автомобилей весом до 2,5 тонн.

Прибор оснащен одним насосом и имеет высоту подъема до 40 сантиметров. Благодаря компактным размерам и небольшому весу, устройство легко транспортируется и хранится.

Купить домкрат гидравлический подкатной 2,5т STARTUL Auto (ST8014-07)

Основные характеристики

  • Грузоподъемность: 2,5 тонны;
  • Высота подъема: 40 см;
  • Высота подхвата: 14,5 см;
  • Количество насосов: 1;
  • Оснащение: предохранительный клапан, морозостойкое масло, пластиковый кейс;
  • Гарантийный срок составляет 1 год.

Преимущества домкрата Startul Auto 2,5 т ST8014-07

  • Надежная конструкция, которая обеспечивает безопасность и долговечность использования;
  • Высокая грузоподъемность и возможность подъема тяжелых автомобилей;
  • Компактные размеры и небольшой вес, что позволяет удобно хранить и перевозить устройство;
  • Наличие предохранительного клапана для защиты от перегрузки;
  • Морозостойкое масло, которое сохраняет свои свойства при температурах до −40 градусов Цельсия.

На текущий момент устройство предлагается всего за 4016 рублей .

Купить домкрат гидравлический подкатной 2,5т STARTUL Auto (ST8014-07)

Реклама. ООО «Яндекс Маркет» ИНН: 9704254424 erid: 25H8d7vbP8SRTvJ4Q27doN

