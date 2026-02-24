Незаменимый помощник автомобилиста: надежный подкатной домкрат уже в продаже
Опубликован обзор подкатного гидравлического домкрата STARTUL Auto
Представляем гидравлический домкрат Startul Auto 2,5 т ST8014-07. Он имеет высокую грузоподъемность и может использоваться для подъема автомобилей весом до 2,5 тонн.
Прибор оснащен одним насосом и имеет высоту подъема до 40 сантиметров. Благодаря компактным размерам и небольшому весу, устройство легко транспортируется и хранится.
Startul Auto 2,5 т ST8014-07
Startul Auto 2,5 т ST8014-07
Купить домкрат гидравлический подкатной 2,5т STARTUL Auto (ST8014-07)
Основные характеристики
- Грузоподъемность: 2,5 тонны;
- Высота подъема: 40 см;
- Высота подхвата: 14,5 см;
- Количество насосов: 1;
- Оснащение: предохранительный клапан, морозостойкое масло, пластиковый кейс;
- Гарантийный срок составляет 1 год.
Преимущества домкрата Startul Auto 2,5 т ST8014-07
- Надежная конструкция, которая обеспечивает безопасность и долговечность использования;
- Высокая грузоподъемность и возможность подъема тяжелых автомобилей;
- Компактные размеры и небольшой вес, что позволяет удобно хранить и перевозить устройство;
- Наличие предохранительного клапана для защиты от перегрузки;
- Морозостойкое масло, которое сохраняет свои свойства при температурах до −40 градусов Цельсия.
На текущий момент устройство предлагается всего за 4016 рублей .
Купить домкрат гидравлический подкатной 2,5т STARTUL Auto (ST8014-07)
Реклама. ООО «Яндекс Маркет» ИНН: 9704254424 erid: 25H8d7vbP8SRTvJ4Q27doN
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Фото:freepik / wirestock
24.02.2026
Фото:freepik / wirestock
Поделиться:
Оцените материал:
-2