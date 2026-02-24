Незаменимый помощник автомобилиста: надежный подкатной домкрат уже в продаже

Опубликован обзор подкатного гидравлического домкрата STARTUL Auto

Представляем гидравлический домкрат Startul Auto 2,5 т ST8014-07. Он имеет высокую грузоподъемность и может использоваться для подъема автомобилей весом до 2,5 тонн.

Прибор оснащен одним насосом и имеет высоту подъема до 40 сантиметров. Благодаря компактным размерам и небольшому весу, устройство легко транспортируется и хранится.

Основные характеристики

Грузоподъемность: 2,5 тонны;

Высота подъема: 40 см;

Высота подхвата: 14,5 см;

Количество насосов: 1;

Оснащение: предохранительный клапан, морозостойкое масло, пластиковый кейс;

Гарантийный срок составляет 1 год.

Преимущества домкрата Startul Auto 2,5 т ST8014-07

Надежная конструкция, которая обеспечивает безопасность и долговечность использования;

Высокая грузоподъемность и возможность подъема тяжелых автомобилей;

Компактные размеры и небольшой вес, что позволяет удобно хранить и перевозить устройство;

Наличие предохранительного клапана для защиты от перегрузки;

Морозостойкое масло, которое сохраняет свои свойства при температурах до −40 градусов Цельсия.

На текущий момент устройство предлагается всего за 4016 рублей .

