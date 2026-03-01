«За рулем» в марте: всё про льготный утильсбор; проблемы Geely Monjaro б/у; большой тест летних шин

Журнал «За рулем» №3/2026 уже в продаже

«За рулем» № 3/2026 – это:

ЗР МОМЕНТ

Первому КАМАЗу – 50 лет!

Mercedes-Benz S-класса, Haval H3 и другие новинки

Как обуздать цены на такси?

ЗР ПРЕМЬЕРА

Кому нужен гибридный кроссовер GAC S7?

Nordcross 001 – он же Lynk & Co 09

Tenet T4: наконец-то полный привод!

ЗР АКТИВ

Параимпорт: что любят россияне

ДТП стало меньше – но этого недостаточно

Правила дорожного движения: переписать!

ЗР ТЕСТ

Большой тест: летние шины размерности 205/55 R16 – из России, Китая и Узбекистана!

Daihatsu Wake – вместо Гранты

Geely Monjaro обновили! Что скажут Changan Uni-K и KGM Torres?

ЗР ЭКСПЕРТ

Льготный утильсбор: что приобрести «до 160 л. с.»?

Китайские автомобили при -40 0С

Ресурсный тест пыльников ШРУСов для Лады и Renault

Датчики в двигателе: что, где и зачем

Ручные динамо-машинки: пригодятся или нет?

Дополнительные нештатные приборы – есть выбор!

Новые летние шины Gislaved ActiveControl

ЗР РЕСУРС

Вторые руки. Geely Monjaro – не эталон надежности

Вариатор Jatco JF020E мог бы стоять на Весте!

Вторичка: подержанные премиальные седаны по адекватной цене

Выбираем б/у: Haval H9; Kia Cerato четвертого поколения

Парк «За рулем»: Great Wall Poer; Belgee S50 в зимнюю пору

А также:

ГАЗ-51 и ГАЗ-52 – много ли у них отличий

Ретротест Volvo 242

Большая история: ЗИЛ-111

Бортовая информационная система БИС 2.0 КАМАЗа

Микроавтобусы Капитан-С – с дизелем, автоматом и задней пневмоподвеской

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков!

