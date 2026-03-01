«За рулем» в марте: всё про льготный утильсбор; проблемы Geely Monjaro б/у; большой тест летних шин
Журнал «За рулем» №3/2026 уже в продаже
«За рулем» № 3/2026 – это:
ЗР МОМЕНТ
- Первому КАМАЗу – 50 лет!
- Mercedes-Benz S-класса, Haval H3 и другие новинки
- Как обуздать цены на такси?
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Кому нужен гибридный кроссовер GAC S7?
- Nordcross 001 – он же Lynk & Co 09
- Tenet T4: наконец-то полный привод!
ЗР АКТИВ
- Параимпорт: что любят россияне
- ДТП стало меньше – но этого недостаточно
- Правила дорожного движения: переписать!
ЗР ТЕСТ
- Большой тест: летние шины размерности 205/55 R16 – из России, Китая и Узбекистана!
- Daihatsu Wake – вместо Гранты
- Geely Monjaro обновили! Что скажут Changan Uni-K и KGM Torres?
ЗР ЭКСПЕРТ
- Льготный утильсбор: что приобрести «до 160 л. с.»?
- Китайские автомобили при -40 0С
- Ресурсный тест пыльников ШРУСов для Лады и Renault
- Датчики в двигателе: что, где и зачем
- Ручные динамо-машинки: пригодятся или нет?
- Дополнительные нештатные приборы – есть выбор!
- Новые летние шины Gislaved ActiveControl
ЗР РЕСУРС
- Вторые руки. Geely Monjaro – не эталон надежности
- Вариатор Jatco JF020E мог бы стоять на Весте!
- Вторичка: подержанные премиальные седаны по адекватной цене
- Выбираем б/у: Haval H9; Kia Cerato четвертого поколения
- Парк «За рулем»: Great Wall Poer; Belgee S50 в зимнюю пору
А также:
- ГАЗ-51 и ГАЗ-52 – много ли у них отличий
- Ретротест Volvo 242
- Большая история: ЗИЛ-111
- Бортовая информационная система БИС 2.0 КАМАЗа
- Микроавтобусы Капитан-С – с дизелем, автоматом и задней пневмоподвеской
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков!
Чтобы оформить подписку на журнал «За рулем» по выгодной цене, пройдите по этой ссылке.
Читайте «За рулем»! Будьте первыми!
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
45
01.03.2026
Поделиться:
Оцените материал:
0