#
«За рулем» в марте: всё про льготный утильсбор; проблемы Geely Monjaro б/у; большой тест летних шин
1 марта
1 марта
«За рулем» в марте: всё про льготный утильсбор; проблемы Geely Monjaro б/у; большой тест летних шин
Журнал «За рулем» №3/2026 уже в продаже
Интерьер Ford F-150
1 марта
Ушедший из России автогигант отзовет миллионы автомобилей
Bloomberg: Ford отзывает 4,4 млн автомобилей...
Dacia Duster Spirit of Sand
1 марта
Представлена новая версия Дастера с полным приводом и внушительным запасом хода
Dacia представила серию Duster Spirit of Sand в...

Журнал «За рулем» №3/2026 уже в продаже

«За рулем» № 3/2026 – это:

Журнал «За рулем» №3/2026 уже в продаже

«За рулем» № 3/2026 – это:

ЗР МОМЕНТ

Рекомендуем
Полный привод, приемлемая цена — большой тест свежих китайских кроссоверов

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Кому нужен гибридный кроссовер GAC S7?
  • Nordcross 001 – он же Lynk & Co 09
  • Tenet T4: наконец-то полный привод!

«За рулем» в марте: всё про льготный утильсбор; проблемы Geely Monjaro б/у; большой тест летних шин

ЗР АКТИВ

  • Параимпорт: что любят россияне
  • ДТП стало меньше – но этого недостаточно
  • Правила дорожного движения: переписать!

ЗР ТЕСТ

  • Большой тест: летние шины размерности 205/55 R16 – из России, Китая и Узбекистана!
  • Daihatsu Wake – вместо Гранты
  • Geely Monjaro обновили! Что скажут Changan Uni-K и KGM Torres?

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Льготный утильсбор: что приобрести «до 160 л. с.»?
  • Китайские автомобили при -40 0С
  • Ресурсный тест пыльников ШРУСов для Лады и Renault
  • Датчики в двигателе: что, где и зачем
  • Ручные динамо-машинки: пригодятся или нет?
  • Дополнительные нештатные приборы – есть выбор!
  • Новые летние шины Gislaved ActiveControl

ЗР РЕСУРС

  • Вторые руки. Geely Monjaro – не эталон надежности
  • Вариатор Jatco JF020E мог бы стоять на Весте!
  • Вторичка: подержанные премиальные седаны по адекватной цене
  • Выбираем б/у: Haval H9; Kia Cerato четвертого поколения
  • Парк «За рулем»: Great Wall Poer; Belgee S50 в зимнюю пору

А также:

  • ГАЗ-51 и ГАЗ-52 – много ли у них отличий
  • Ретротест Volvo 242
  • Большая история: ЗИЛ-111
  • Бортовая информационная система БИС 2.0 КАМАЗа
  • Микроавтобусы Капитан-С – с дизелем, автоматом и задней пневмоподвеской

«Атом» испытали холодом: как электромобиль показал себя при -42°C
Кроссовер Avatr 07 выйдет в России летом 2026 года
Как не остаться без машины из-за ледяного дождя

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков!

