Подсветка рамки номера наказуема? Да, но есть нюанс

Глава ГАИ объяснил, какая подсветка номерного знака разрешена законом

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Остановили сотрудники ГАИ и оштрафовали за рамку номера, на которой светится надпись «BMW». Говорят, что сзади не должно быть подсветки белого цвета. Но ведь сам номер тоже подсвечивается белым?

Ф. А., г. Москва

Новые ответы ГИБДД -

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Пункт 3.7 приложения к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения запрещает эксплуатацию транспортного средства, если устройства освещения и световой сигнализации излучают красный цвет в направлении вперед или белый цвет в направлении назад.

Исключение предусмотрено лишь для света от фонаря заднего хода и освещения государственного регистрационного знака. Ответственность за соответству­ющее нарушение наступает по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ. Поэтому наказание представляется вполне обоснованным.

  • О том, как выбрать лампочку для подсветки номера авто и не остаться без прав, рассказано тут.

Фото:Depositphotos и «За рулем»
27.02.2026 
