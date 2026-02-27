4 неожиданные находки на Aliexpress: оценят коллекционеры моделек

Как создать отличную коллекцию масштабных моделей с большими скидками

Продолжая разговор о коллекционировании масштабных моделей автомобилей, начатый минутой ранее, приведем примеры для более детального ответа на вопрос «с чего начать?»

Тем, кто хочет сделать свои первые шаги с помощью Алиэкспресс, предлагаем несколько вариантов, имеющих прямое отношение к автопрому времен СССР.

GAZ-12 ZIM & ZIS-100

Забавно переиначенное название известного советского автомобиля для высших эшелонов власти ZIM & ZIS-100 наводит на мысль, что для продавца что ЗИМ, что ЗИС – одно и то же. Да и на фотографиях показаны обе машины. Цвет в обоих случаях – черный. Масштаб – 1:64. Длина модели составляет примерно 8,5 см. Деталировка – не очень проработанная. Продавец указывает на возможность «риска засорения» («цинковая чума» – см. в первой части статьи), но это относится практически к любым моделям.

GAZ-12 ZIM & ZIS-100

В целом это, скорее, игрушка, чем модель для коллекции. Но есть и такие отзывы: «Отличная вещь, очень хорошо сделанные детали». Не будем с этим спорить.

Вердикт: в качестве тематического сувенира GAZ-12 ZIM & ZIS-100 годится.

Москвич 407

Черный цвет для 407-го Москвича уже интересен сам по себе. Масштаб 1:43, материал указан как «сплав». Но вблизи лучше не разглядывать: окраска неряшливая, деталировка слабая. Зато есть наружное зеркальце на двери: владельцы настоящих Москвичей былой эпохи таким похвастаться не могли. Кстати, согласно надписи на капоте, перед нами «МосквиС» – любителей курьезов это должно привлечь.

Москвич 407

Вердикт: для фанатов марки Москвич – то, что надо. В компании себе подобных будет выделяться.

Москвич C-1

Знатокам истории Москвичей такая модель С-1 просто необходима! Ее откровенно неказистая внешность сразу спровоцирует разговоры о том, что и оригинал делали на АЗЛК в Москве во второй половине 1970-х годов сумасшедшими темпами чуть ли не голыми руками из того, что было. Однако же у заводчан в итоге получилась вполне достойная машина, не попавшая, к сожалению, на конвейер. Имена у нее были разные – «Дельта», АЗЛК серии «С» и даже «Крокодил Гена». Зеленая окраска металлик в те годы была для нас редкостью.

Москвич C-1

Качество модели масштаба 1:43 неважное по всем статьям. Но поставить такую на полку просто необходимо. Хотя бы для того, чтобы объяснять всем, каким мог стать Москвич.

Вердикт: для знатока истории советского автопрома – вещь. Пусть и не очень симпатичная.

ГАЗ М22 Волга Универсал

Этот ГАЗ М22 Волга Универсал – точно не игрушка. В описании так и сказано: модель для коллекции. Масштаб – 1:43. Хорошая окраска металлик бордовых тонов, приятная деталировка – дворники, антенна, зеркала и даже советские номерные знаки эпохи 1960-х годов. Технология – пластик и смола.

ГАЗ М22 Волга Универсал

Вердикт:своих денег точно стоит.

Что скрывают масштабные модели — как собрать крутой гараж на полке: эксперт «За рулем» рассказал про модели самого популярного масштаба 1:43.