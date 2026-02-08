Что скрывают масштабные модели — как собрать крутой гараж на полке

Эксперт «За рулем» рассказал про модели самого популярного масштаба 1:43

Решили начать собирать коллекцию или сделать интересный подарок? Давайте посмотрим, из чего же выбирать и на что обратить внимание. Масштабы бывают разные — 1:10, 1:12, 1:18 и т.д. Но мы рассмотрим самый популярный — 1:43. Размер таких моделей оптимален для коллекционирования, и он наиболее широк по ассортименту. Модели 43-го масштаба не слишком большие и не слишком маленькие. То, что нужно.

Пример переделки журнальной модели: обычный Москвич-412 превратился в автомобиль для супермарафона Лондон — Мехико 1970 года.

Рынок моделей сегодня огромен. С масштабными моделями зарубежных автомобилей в последнее время особых изменений нет. Как говорится, все зависит от желанной марки и толщины кошелька. Если подешевле, то это модели фирм IXO или Eligor. Готовы ради лучшего качества потратить больше? Тогда обратите внимание на модели от MiniChamps или Schuco. Для перечисления всех производителей понадобится целый абзац.

С моделями отечественного автопрома все интересней. На них мы и заострим внимание. Тем более в последние годы ассортимент растет как грибы после дождя.

Легковые автомобили

Самое главное, нужно определиться с ценой. Если ищете бюджетный вариант, то для вас есть различные журнальные серии. В первую очередь — «Автолегенды СССР». А также модели фирмы «Наш автопром» (или НАП). Все они изготовлены по единым штампам. От более дорогих изделий их отличает детализация: некрашеные салоны, отсутствие номерных знаков и прочее. Однако при покупке модели стоит быть внимательным, ибо среди недорогих изделий нередко попадаются бракованные.

Внимательно осмотрите модель на наличие всех мелких элементов. Бывает, что зеркала, щетки стеклоочистителя и прочая мелочевка могут отсутствовать или быть поврежденными. Также обратите внимание на покраску. Порой на кузове остаются следы клея или имеются царапины. А еще некоторые конкретные модели сделаны с откровенной халтурой в плане достоверности. Например, ЗИЛ-41047 из журнальной серии «Автолегенды СССР» имеет непропорционально большой передний свес. А другой ЗИЛ, экспериментальный 4102, вышел слишком низким и сильно растянутым. Это лишь пара примеров.

Справа модель ЗИЛ-41051 от DiP Models. Слева — ЗИЛы из журнальной серии «Автолегенды». Обратите внимание на разницу в детализации и геометрии кузова (особенно длина переднего свеса), которые у «журналок» не лучшие. Зато цена на порядок ниже.

Журнальные или наповские модели отлично подходят любителям делать конверсии (переработка готовой модели) или серьезных доработок. Салон можно раскрасить под свой вкус (к примеру, сделать модель похожей на конкретный экземпляр того или иного автомобиля). Многие устанавливают иные колеса, добавляют номерные знаки. Благо на рынке есть большой выбор деталей (надписи, щитки приборов, номерные знаки), более детализированных колес и шин, зеркал и прочих элементов для доработки.

К бюджетным моделям можно отнести «Автоисторию» («Аист»). В ее гамме есть УАЗ-3162 и Волга ГАЗ-3111, которых не найти у других производителей. Качество моделей неплохое. Все озвученные модели делают в Китае. Ничего страшного тут нет. Ведь в мире масштабных моделей качество, как правило, зависит от конкретного производителя, а не от места сборки. Есть и машины отечественного производства, из Саратова («Тантал», «Агат», «Радон»). Масштабные модели там делали еще во времена СССР. Но качество в постсоветское время катастрофически упало. А цена, увы, нет. Модели же, произведенные еще во времена СССР (так называемые «номерные»), сейчас стоят огромных денег.

Вот пример, как несколько штрихов делают модель живее. Справа стандартный ВАЗ-2108 из серии «Автолегенды СССР». Слева — доработанная «восьмерка» с правильными колесами и цветным салоном.

Если вы располагаете большим бюджетом и не хотите заниматься «хэнд мейдом», тогда обратите внимание на модельки от компании IST. Сделаны они на тех же штампах, что и описанные ранее НАП и «Автолегенды», но качество сборки и детализация у них на порядок лучше. Есть и другой производитель, создающий модели уже на своих штампах, — DiP Models.

В гамме есть интересные модели: Волга ГАЗ-21 Ралли Монте-Карло, Lada Priora WTCC, ЗИЛ-114 Леонида Ильича Брежнева и много чего еще. Проблем с ошибками в геометрии кузова нет, а детализация просто великолепна. Для особо богатых есть модели украинской фирмы Vector Models. Но из-за фактически ручной сборки их стоимость просто космическая. Да и спросом они пользовались лишь в те времена, когда не было альтернативы.

Грузовые автомобили

Одна и та же модель от разных производителей. Справа ЗИЛ-131 от «Элекона» (Казань), а слева – от «Автоистории». Детализация модели от «Автоистории» куда выше — начиная от зеркал и решеток фар и заканчивая качеством шин.

С грузовиками все куда интересней. Любителей собирать именно грузовую технику в разы больше. Само собой, чем больше автомобиль, тем выше цена. Стоимость грузовых моделей лишь начинается с 600 рублей. Одними из самых дешевых остаются модели казанского «Элекона», занимающегося производством масштабных моделей (в первую очередь КАМАЗов) еще со времен СССР. Качество моделей, особенно армейских модификаций, было неплохим. Кроме КАМАЗов в гамме «Элекона» есть и другая армейская техника: ЗИЛ-131 и Уралы различных модификаций. В плюс всем моделям можно записать наличие двигателей и элементов трансмиссии.

МАЗ-503А от фирмы «Наш автопром». Модели этой фирмы одни из самых дешевых на рынке. Качество моделей очень приличное.

Само собой, рано или поздно должны были подключиться китайцы. Самым доступным и здесь стала серия «Наш автопром»: ГАЗ-АА, ЗИСы, 51-й и 53-й «газоны». В гамме есть большая линейка КрАЗов и МАЗов. Перед покупкой внимательно осмотрите модельку, оцените качество сборки: мелкие огрехи для «Нашего автопрома» обычное явление.

«Автоистория» чуть дороже, чуть лучше по качеству и отличается гаммой моделей. В первую очередь наличием большого выбора прилично выглядящих ЗИЛов и Уралов.

Чуть дороже стоят изделия фирмы Ultra Models. Впрочем, у нее выбор небольшой — главным образом, автобусы и троллейбусы. Немного особняком стоит компания Start Scale Models (SSM). Ее модели дороже, но качественней. Кроме того, SSM выпускает наборы для самостоятельной сборки (так называемые киты) под брендом «Автомобили в деталях» (AVD). Это отличный вариант для тех, кому интересно не только коллекционирование, но и процесс сборки модели. А попутно можно неплохо сэкономить. Но помните, что качественно собрать и тем более покрасить модель — занятие не из простых.

ЗИС-5 от питерской фирмы «ЛОМО». Грузовик неплохо смотрится, но стоит дорого. К тому же сейчас есть аналогичные модели от «Нашего автопрома», которые вдвое дешевле.

Грузовики есть и у Dip Models, о которой я уже упомянул выше. Качество тут несравимо выше. Кроме того, вся продукция сопровождается красивыми боксами, которые украсят полку дома или в офисе.

Изделия большого числа мелких фирм и мастерских (Vector-models, Саратовская лаборатория, «Киммерия» и прочие) также недешевы, потому и спрос невелик. Но если вас не смущает цена и хочется приобрести какую-то редкую модификацию, которой нет в гамме промышленных производителей моделей, – тогда вперед.

Общественный транспорт

Собранный кит от «Автомобилей в деталях» - троллейбус ЗИУ-9. Кроме экономии прелесть таких моделей в возможности собрать конкретный образец. В данном случае троллейбус 71-го маршрута Москвы.

Вместе с тем спрос, как известно, рождает предложение, поэтому буквально за несколько лет рынок моделей пассажирского транспорта изменился до неузнаваемости. Первой ласточкой стала фирма Classicbus. В гамме есть ПАЗы, ЛАЗы, ЛиАЗы, Икарусы (в том числе и сочлененная 280-я модель), и даже троллейбус ЗИУ-5! Ассортимент моделей продолжает пополняться.

Впрочем, у автобусов Classicbus есть и недостатки. Детализация по сравнению с «ручным» «Вектором» хуже. Иногда встречается мелкий брак покраски или сборки – внимательно осматриваете модель. Но за демократичную цену многие готовы мириться с недостатками. Благо умелыми руками большинство из них легко устраняются. Если вы хотите еще немного сэкономить, есть модели от фирмы «Советский Автобус». Они сделаны на тех же штампах, что и Classicbus, но ценник еще ниже благодаря меньшему вниманию к деталям и упрощенной упаковке – без пластикового бокса и подставки.

Троллейбус МТБ-82Д от Ultra Models. Главной фишкой многих моделей этой фирмы остаются открывающиеся двери и поворачивающиеся колеса.

Очень интересной выглядит линейка Ultra Models. Кроме автобусов ЛАЗ-695 в гамме имеются опытные автобусы ЯА-2 и НАТИ-А. А еще в ассортименте «Ультры» есть троллейбусы МТБ-82Д, ТБУ-1 и двухэтажный ЯТБ-3. Причем почти у всех моделей открываются двери, в том числе и складные! Ценник демократичный.

Троллейбусы выпускает и SSM. В ее модельном ряду также есть МТБ-82. А еще знаменитые ЗИУ-9 и сочлененный ЗИУ-10. Как и в случае с грузовиками, SSM предлагает наборы для самостоятельной сборки (уже есть ЗИУ-9, МТБ-82, ПАЗ 3205 и автобус Кубань). Ведь готовые модели стоят недешево.

Но даже если вы выбрали нужную машинку, остается еще один вопрос – где купить. В Москве или Санкт-Петербурге достаточно магазинов. Однако лучше предпочесть интернет-магазины. Тогда вы сможете избежать наценки, а выбор будет несравнимо богаче, чем на «живом» прилавке.

