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Нужное и очень нужное: 8 супер-идей подарков для автомобилиста
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Нужное и очень нужное: 8 супер-идей подарков для автомобилиста

В СберАвто рассказали, как подобрать полезные и приятные подарки автолюбителям

Порой бывает непросто выбрать нужный и приятный презент, особенно при отсутствии собственного опыта вождения. Эксперты СберАвто поделились рекомендациями по этому поводу (есть в распоряжении «За рулем»).

Перво-наперво ри выборе подарка важно проанализировать, как часто тот садится за руль, любит ли дальние путешествия, ездит ли один или с семьей.

1. Автомобильный пылесос

Один из полезных вариантов подарка - практично, легко в использовании и транспортировке. Особенно если водитель перевозит домашних питомцев или его пассажиры любят перекусить в машине. Лучше всего приобретать пылесос мощностью 80–150 В.

2. Набор автомобилиста

В стандартные наборы обычно входит огнетушитель порошкового типа, аптечка, знак аварийной остановки, буксировочный трос и перчатки. Иногда он дополняется жилетом безопасности со светоотражающими элементами. Однако, прежде чем приобретать набор, следует узнать, нет ли такого у одариваемого.

3. Электрический насос для подкачки колес

Эти устройства отличаются по мощности, производительности и способам питания, а модели делятся на поршневые и мембранные.

4. Сертификат на детейлинг

Это набор специальных процедур по уходу за автомобилем, в перечень которых чаще всего входят мойка, химчистка салона, полировка кузова, покрытие кузова защитными составами.

5. Качественные лопата и щетка

Даже если у автомобилиста они уже есть, в условиях снежной зимы лопаты периодически ломаются, а щетки слетают с рукоятки, так что время подарка обязательно придет.

Toyota, Kia, Volkswagen и Nissan – вот что объединяет эти марки

6. Портативное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора или автомобильное пусковое устройство-стартер

Любителям дальних поездок и путешествий должно понравиться. Чтобы подобрать оптимальный вариант, обратите внимание на емкость и пиковые значения пускового тока, для этого достаточно знать марку и модель автомобиля.

7. «Держатель» для смартфона

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Он поможет не отвлекаться от дороги, переводя глаза на экран навигатора. Обилие моделей на рынке позволяет прикрепить телефон едва ли не к любой поверхности автомобиля. Но сначала также лучше поинтересоваться, нет ли у человека такого в наличии.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
24.12.2023
Фото:Depositphotos
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