АВТОВАЗ начал выпуск заднеприводных фургонов SKM
Почему цены на такси в снегопад или в ураган не могут быть низкими — мнение эксперта

Петр Шкуматов: Ограничение цен на такси в непогоду – плохая идея

Депутаты предложили ограничить рост цен на такси во время снегопадов, ливней, града и других неблагоприятных погодных условий.

Главный парадокс прекрасной, на первый взгляд, инициативы по заморозке цен на такси в непогоду – попытка отменить закон рыночной экономики одним росчерком пера. Авторы идеи не учли, что сегодня практически каждый водитель такси – не наемный работник с окладом, а самозанятый или индивидуальный предприниматель. У него нет зарплаты, которую нужно сохранить любой ценой. Есть его автомобиль, его риск и его личное время.

Когда на улице потоп или метель, количество желающих подзаработать среди водителей резко падает (кому хочется чинить машину после аварии за свой счет?), а количество желающих уехать из этого потопа среди пассажиров – взлетает до небес. И тут возникает классический конфликт спроса и предложения.

Повышение цены в непогоду – это не жадность алгоритмов, а единственный способ убедить водителя оторваться от дивана, выехать на дорогу и довезти вас до дома. Высокий тариф работает как пряник: он мотивирует тех, кто готов работать в сложных условиях.

Петр Шкуматов, эксперт «За рулем»:

– Зачем депутаты хотят вернуть отношения времен дефицита? 

Ведь очевидно, что баланс спроса и предложения всё равно будет диктовать цену – либо через приложение агрегатора, либо напрямую в разговоре пассажира с водителем.

Дальше оплата просто уйдет в наличные, а сама поездка – в «серую» зону. Вам от этого станет лучше?

Подробнее о том, почему борьба с ценами на такси во время ураганов – это опасная утопия и чистый популизм, читайте в мартовском номере журнала «За рулем»!

Заметка подготовлена по материалам статьи Петра Шкуматова «Такси, а подешевле?» из журнала «За рулем» № 03 за 2026 год.

Алексеева Елена
02.03.2026 
