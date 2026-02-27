Минтранс расширил список машин для такси. Первые подробности (неофициальные)

Mash: в список машин для такси вошли Volga, Tenet и Sollers

Как мы знаем, Министерство транспорта России направило в Правительство обновленный перечень автомобилей, которые официально допустят до работы в такси с 1 марта.

В отличие от первой версии документа, подвергшейся критике соучастников рынка, новый список оказался заметно шире. По информации Telegram-канала Mash, в него включили не только уже известные бренды, но и те машины, которые пока не встали на конвейер.

Главной неожиданностью обновленного реестра стала Волга. Производство этой модели планируют начать только в апреле 2026 года, однако чиновники решили заранее внести ее в документ, чтобы таксопарки могли строить планы на будущее.

Помимо нее список пополнили седаны марки Tenet, минивэны Sollers (модели SF1 и SP7), а также кроссоверы китайского бренда Haval – Jolion, F7 и F7X. Таким образом, к таксомоторной деятельности допустили сразу четыре новые марки, две из которых можно считать отечественными.

Расширение перечня стало прямым ответом на претензии перевозчиков: участники рынка жаловались, что первоначальная редакция документа игнорирует новые локализованные автомобили, которые уже выпускаются в России или вот-вот появятся на конвейере.

Для сравнения, в прошлогодней версии списка значилось более 20 моделей от шести производителей. В него входили все варианты Lada (от Granta до Aura и Largus) и УАЗы (Патриот и Хантер).

Кроме того, изначально в перечень были включены электрические модели Evolute (i-Pro, i-Joy, i-Sky и другие) и премиальные кроссоверы Voyah. Не обошлось и без Москвича, который представлен в модификациях 3, 3е, 6 и 8. Теперь же к этому внушительному списку добавились свежие позиции.

Сразу отметим, что официально обновленный реестр еще не обнародован. В Минпромторге пообещали опубликовать полный состав автомобилей сразу после выхода соответствующего постановления Правительства.

