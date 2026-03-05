Еще одна особенность установки квадратных номеров — вы должны это знать

Глава ГАИ: Установка номера типа 1А на нестандартную площадку законна

 Вопрос от читателя «За рулем»:

Не могу разобраться, можно ли ставить квадратные номера на стандартную площадку спереди? Пишут, что были разрешающие поправки в ПДД, но я их не нашел.

Коробков С. А., г. Иркутск

Новые ответы ГИБДД -

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Государственные регистрационные знаки изготавливаются и устанавливаются на транспортные средства в соответствии с национальным стандартом ГОСТ Р 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования».

Обычный регистрационный знак в указанном стандарте отнесен к типу 1, а упомянутый вами «квадратный номер» – к типу 1А. Требования к установке знаков содержатся в приложении Ж к стандарту. В 2023 году в данное приложение была внесена поправка, в соответствии с которой на транспортных средствах с нестандартным местом крепления регистрационных знаков допускается установка регистрационных знаков типа 1А вместо регистрационных знаков типа 1.

