Этот мощный снегоуборщик поможет быстро и легко почистить снег

Опубликован обзор аккумуляторного снегоуборщика Kettama CSP002 Max

В зимнюю пору незаменимый помощник любого владельца частного дома – небольшой маневренный снегоуборщик, способный помочь быстро очистить дорожки и при этом доступный по цене и несложный в уходе. Одним из таких снегоуборщиков, безусловно, является Kettama CSP002 Max.

Это высокоэффективный электрический снегоуборщик – снегоуборочная электрическая лопата мощностью 1,3 лошадиных силы. За один ход устройства можно очистить снег на ширину 30 сантиметров и глубиной до 15 сантиметров. Поэтому электролопата для снега CSP002 Max – прекрасное решение для владельцев небольших участков, которые нуждаются в легком, но эффективном устройстве для чистки снега.

Вес снегоуборщика аккумуляторного – всего 5 кг, что позволит выносить лопату в любое время, когда она понадобится. Размер устройства также компактен – так что его можно хранить прямо в коридоре или небольшой кладовке.

Прочный пластиковый шнек обеспечивает быструю обработку снежного пласта и позволяет расчистить достаточное пространство для передвижения всего за 20-40 минут (в зависимости от желаемой длины и ширины дорожки). Одна полная зарядка позволит проработать 45 минут подряд (даже при низких температурах).

В конструкции снегоуборщика все предусмотрено для работы в зимнее время – удобная прорезиненная рукоятка, специальные полимерные колеса с минимальным скольжением, защита двигателя и аккумулятора от воздействия осадков. Доступный по деньгам, практичный и комфортный вариант снегоуборщика, который станет вашим надежным помощником в холодное время года.

Данная модель предназначена для уборки свежевыпавшего снега толщиной до 15 см. Но не рекомендуем уборку мокрого и замерзшего снега, для таких целей лучше подойдут более мощные модели из нашей линейки снегоуборщиков Kettama.

Отзывы владельцев

«Снегоуборщик соответствует описанию, чистить снег легко и удобно. Купили в подарок в деревню, очень понравился»,– Алена М.

«Работает нормально. Аккумулятора хватило на 30 минут работы. За это время почистили две площадки для парковки машин. <...> Живем сейчас в деревне, поэтому нам вещь необходимая», – Лариса Касьян.

На текущий момент устройство предлагается всего за 7483 рубля.

