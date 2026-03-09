С этим приспособлением ремонт ходовой станет проще
Читатель «За рулем» изобрел инструмент для снятия ступиц на автомобилях ВАЗ
Если при помощи обратного молотка не получается снять переднюю ступицу на переднеприводных автомобилях ВАЗ, я делаю так:
- заворачиваю в ступицу два болта крепления головки блока цилиндров тех же машин;
- с противоположной стороны в торцы болтов упираю два болта М8 длиной 20 мм (головки болтов опираются на небольшие выступы поворотного кулака);
- поочередно заворачивая болты, легко снимаю ступицу.
Съемник ступицы из болтов.
Ф. Галеев, Республика Башкортостан
Приз автору совета – динамометрический ключ 1/4 ʺ 5-25Нм PRO AIRLINE
Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.
Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.
Фото:Ф. Галеев
3
09.03.2026
Фото:Ф. Галеев
