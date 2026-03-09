С этим приспособлением ремонт ходовой станет проще

Читатель «За рулем» изобрел инструмент для снятия ступиц на автомобилях ВАЗ

Если при помощи обратного молотка не получается снять переднюю ступицу на переднеприводных автомобилях ВАЗ, я делаю так:

заворачиваю в ступицу два болта крепления головки блока цилиндров тех же машин;

ступицу два болта крепления головки блока цилиндров тех же машин; с противоположной стороны в торцы болтов упираю два болта М8 длиной 20 мм (головки болтов опираются на небольшие выступы поворотного кулака);

противоположной стороны в торцы болтов упираю два болта М8 длиной 20 мм (головки болтов опираются на небольшие выступы поворотного кулака); поочередно заворачивая болты, легко снимаю ступицу.

Съемник ступицы из болтов.

Ф. Галеев, Республика Башкортостан

Приз автору совета – динамометрический ключ 1/4 ʺ 5-25Нм PRO AIRLINE

