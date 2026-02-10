#
Бутылочку не выбрасывайте — пригодится при ремонте!

Читатель «За рулем» облегчил замену сальников в двигателе с помощью подручных средств

Рекомендуем
Кольцо для натяжителя цепи — гаражный лайфхак

При установке сальников коленвала и распредвала на двигателе Renault К4М использую кусочек пластика, вырезанного из обычной полуторалитровой бутылки.

Сворачиваю получившийся прямоугольник в форме цилиндра нужного диаметра по валу. И аккуратно маленьким молоточком забиваю сальник в посадочное место. Такой прием сработает и на других агрегатах.

А.Габитов, г. Барнаул

Приспособление для установки сальников

Приз автору совета – динамометрический ключ 1/4ʺ 5-25Нм PRO AIRLINE

Как облегчить замену ремня ГРМ — простой способ

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Приспособление для максимально точного замера уровня моторного масла описано тут.
Ревин Алексей
Фото:А. Габитов
10.02.2026 
