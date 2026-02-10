Бутылочку не выбрасывайте — пригодится при ремонте!

Читатель «За рулем» облегчил замену сальников в двигателе с помощью подручных средств

При установке сальников коленвала и распредвала на двигателе Renault К4М использую кусочек пластика, вырезанного из обычной полуторалитровой бутылки.

Сворачиваю получившийся прямоугольник в форме цилиндра нужного диаметра по валу. И аккуратно маленьким молоточком забиваю сальник в посадочное место. Такой прием сработает и на других агрегатах.

А. Габитов, г. Барнаул

Приспособление для установки сальников

