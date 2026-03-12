Geely Monjaro, Changan Uni-K, KGM Torres — тест в цифрах

Опубликован технический справочник среднеразмерных кроссоверов от 4,83 млн рублей

Как едут Geely Monjaro, Changan Uni-K и KGM Torres и насколько они комфортабельны, подробно рассказано тут.

Ниже – важная техническая информация и экспертная оценка автомобилей

Данные производителей

Changan Uni-K Geely Monjaro KGM Torres Снаряженная / полная масса 2005 / 2305 кг 1855 / 2265 кг 1793 / 2170 кг Время разгона 0–100 км/ч н.д. 7,7 c 10,9 с Максимальная скорость 200 км/ч 215 км/ч 191 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92...95 / 70 л АИ-92...95 / 62 л АИ-95 / 50 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 11,3 / 7,3 / 8,5 л / 100 км 11,3 / 7,3 / 8,5 л / 100 км н.д. / н.д. / 9,1 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 1998 см³ 1969 см³ 1497 см³ Мощность 166 кВт / 226 л. с. при 5500 об/мин 175 кВт / 238 л. с. при 5500 об/мин 120 кВт / 163 л. с. при 5000–5500 об/мин Крутящий момент 380 Н·м при 1900–3300 об/мин 375 Н·м при 2000–3500 об/мин 280 Н·м при 1500–4000 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный полный Коробка передач А8 А8 А6 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з. х. 5,25 / 3,03 / 1,95 / 1,46 / 1,22 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 4,02 5,25 / 3,03 / 1,95 / 1,46 / 1,22 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 4,02 4,04 / 2,37 / 1,56 / 1,16 / 0,85 / 0,67 / ­– / – / 3,19 Главная передача 3,2 3,33 3,87 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые

вентилиру­емые / дисковые дисковые

вентилиру­емые /дисковые дисковые

вентилиру­емые / дисковые Шины 265/45 R21 245/45 R20 235/55 R18

Геометрическая проходимость

Changan Uni-К Geely Monjaro KGM Torres Просвет, мм a 175 175 190 b 225 215 210 c 215 240 220 Угол α 19,0° 22,5° 21,0° β 26,0° 24,0° 22,5° γ 17,5° 17,0° 18,0°

Сервис в цифрах

Периодичность ТО Гарантия Дилеры Changan Uni-K 10 000 км* или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 213 Geely Monjaro 10 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 208 KGM Torres 15 000 км или 12 месяцев 5 лет или 100 000 км 60

* Первое ТО проводится при 5000 км или 3 месяцах.

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Changan Uni-K Geely Monjaro KGM Torres Капот 115–130 105–115 100–115 Крыло переднее 110–115 95–110 105–110 Крыло заднее 105–115 100–110 100–115 Дверь передняя 100–120 95–105 100–120 Дверь задняя 105–120 95–105 100–125 Дверь багажника 115–130 95–105 100–115

Экспертная оценка автомобилей

Модель Changan Uni-K Geely Monjaro KGM Torres Рабочее место водителя Сиденье 8 9 9 Органы управления 8 9 8 Обзор 8 8 9 Салон Передняя часть 9 9 8 Задняя часть 9 8 7 Багажник 7 9 8 Ходовые качества Динамика 8 9 7 Тормоза 9 8 8 Управляемость 8 9 8 Комфорт Шум 8 9 8 Плавность хода 9 8 9 Климат 8 9 8 Приспособленность к России Геометрическая проходимость 8 8 8 Сервис 9 9 8 Эксплуатация 8 8 8 Промежуточная оценка 8 ,27 8,60 8,07 Поведение вне дороги Энерговооруженность 9 9 8 Выносливость 8 8 8 Ходы подвесок 8 8 8 Общая оценка 8,28 8,56 8,06

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.

Рейтинг продаж сегмента за 2025 год*

Geely Monjaro – 37 660

Haval M6 – 36 093

36 093 Haval F7 – 23 442

23 442 Haval Dargo – 12 466

12 466 Toyota RAV4 – 9928

9928 Jetour T2 – 9392

9392 Chery Tiggo 8 Pro Max – 9174

9174 Chery Tiggo 9 – 6258

6258 Jaecoo J8 – 6078

6078 Knewstar 001 – 5846

5846 Haval H7 – 5572

5572 Mazda CX-5 – 5365

5365 Exeed RX – 5129

5129 Exeed TXL – 4989

4989 Jetour X70 Plus – 4865

4865 BMW X3 – 4561

4561 Changan Uni-K – 4540

4540 Hyundai Tucson – 4336

4336 Haval F7x – 4264

4264 Hongqi HS5 – 3931

*По данным Автостата.