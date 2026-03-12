Geely Monjaro, Changan Uni-K, KGM Torres — тест в цифрах
Как едут Geely Monjaro, Changan Uni-K и KGM Torres и насколько они комфортабельны, подробно рассказано тут.
Ниже – важная техническая информация и экспертная оценка автомобилей
Данные производителей
Changan Uni-K
Geely Monjaro
KGM Torres
Снаряженная / полная масса
2005 / 2305 кг
1855 / 2265 кг
1793 / 2170 кг
Время разгона 0–100 км/ч
н.д.
7,7 c
10,9 с
Максимальная скорость
200 км/ч
215 км/ч
191 км/ч
Топливо / запас топлива
АИ-92...95 / 70 л
АИ-92...95 / 62 л
АИ-95 / 50 л
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
11,3 / 7,3 / 8,5 л / 100 км
11,3 / 7,3 / 8,5 л / 100 км
н.д. / н.д. / 9,1 л / 100 км
ДВИГАТЕЛЬ
Тип
бензиновый
бензиновый
бензиновый
Расположение
спереди, поперечно
спереди, поперечно
спереди, поперечно
Конфигурация / число клапанов
Р4 / 16
Р4 / 16
Р4 / 16
Рабочий объем
1998 см³
1969 см³
1497 см³
Мощность
166 кВт / 226 л. с. при 5500 об/мин
175 кВт / 238 л. с. при 5500 об/мин
120 кВт / 163 л. с. при 5000–5500 об/мин
Крутящий момент
380 Н·м при 1900–3300 об/мин
375 Н·м при 2000–3500 об/мин
280 Н·м при 1500–4000 об/мин
ТРАНСМИССИЯ
Тип привода
полный
полный
полный
Коробка передач
А8
А8
А6
Передаточные числа:
5,25 / 3,03 / 1,95 / 1,46 / 1,22 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 4,02
5,25 / 3,03 / 1,95 / 1,46 / 1,22 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 4,02
4,04 / 2,37 / 1,56 / 1,16 / 0,85 / 0,67 / – / – / 3,19
Главная передача
3,2
3,33
3,87
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска: спереди / сзади
McPherson / многорычажная
McPherson / многорычажная
McPherson / многорычажная
Рулевое управление
реечное, с ЭУР
реечное, с ЭУР
реечное, с ЭУР
Тормоза: спереди / сзади
дисковые
дисковые
дисковые
Шины
265/45 R21
245/45 R20
235/55 R18
Геометрическая проходимость
Changan Uni-К
Geely Monjaro
KGM Torres
Просвет, мм
a
175
175
190
b
225
215
210
c
215
240
220
Угол
α
19,0°
22,5°
21,0°
β
26,0°
24,0°
22,5°
γ
17,5°
17,0°
18,0°
Сервис в цифрах
Периодичность ТО
Гарантия
Дилеры
Changan Uni-K
10 000 км* или 12 месяцев
5 лет или 150 000 км
213
Geely Monjaro
10 000 км или 12 месяцев
5 лет или 150 000 км
208
KGM Torres
15 000 км или 12 месяцев
5 лет или 100 000 км
60
* Первое ТО проводится при 5000 км или 3 месяцах.
Толщина лакокрасочного покрытия, мкм
Changan Uni-K
Geely Monjaro
KGM Torres
Капот
115–130
105–115
100–115
Крыло переднее
110–115
95–110
105–110
Крыло заднее
105–115
100–110
100–115
Дверь передняя
100–120
95–105
100–120
Дверь задняя
105–120
95–105
100–125
Дверь багажника
115–130
95–105
100–115
Экспертная оценка автомобилей
Модель
Changan Uni-K
Geely Monjaro
KGM Torres
Рабочее место водителя
Сиденье
8
9
9
Органы управления
8
9
8
Обзор
8
8
9
Салон
Передняя часть
9
9
8
Задняя часть
9
8
7
Багажник
7
9
8
Ходовые качества
Динамика
8
9
7
Тормоза
9
8
8
Управляемость
8
9
8
Комфорт
Шум
8
9
8
Плавность хода
9
8
9
Климат
8
9
8
Приспособленность к России
Геометрическая проходимость
8
8
8
Сервис
9
9
8
Эксплуатация
8
8
8
Промежуточная оценка
8 ,27
8,60
8,07
Поведение вне дороги
Энерговооруженность
9
9
8
Выносливость
8
8
8
Ходы подвесок
8
8
8
Общая оценка
8,28
8,56
8,06
Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.
Рейтинг продаж сегмента за 2025 год*
- Geely Monjaro – 37 660
- Haval M6 – 36 093
- Haval F7 – 23 442
- Haval Dargo – 12 466
- Toyota RAV4 – 9928
- Jetour T2 – 9392
- Chery Tiggo 8 Pro Max – 9174
- Chery Tiggo 9 – 6258
- Jaecoo J8 – 6078
- Knewstar 001 – 5846
- Haval H7 – 5572
- Mazda CX-5 – 5365
- Exeed RX – 5129
- Exeed TXL – 4989
- Jetour X70 Plus – 4865
- BMW X3 – 4561
- Changan Uni-K – 4540
- Hyundai Tucson – 4336
- Haval F7x – 4264
- Hongqi HS5 – 3931
*По данным Автостата.
