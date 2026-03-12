Geely Monjaro, Changan Uni-K, KGM Torres — тест в цифрах

#
12 марта
«Авто. ру Бизнес»: средняя цена подержанного...
12 марта
Эксперт Ожогин: После зимы моторное масло...
Toyota Highlander
12 марта
Toyota отзывает полмиллиона кроссоверов: называем причины
В США Toyota отзывает 550 тысяч автомобилей...

Опубликован технический справочник среднеразмерных кроссоверов от 4,83 млн рублей

Как едут Geely Monjaro, Changan Uni-K и KGM Torres и насколько они комфортабельны, подробно рассказано тут.

Ниже – важная техническая информация и экспертная оценка автомобилей

Данные производителей

Changan Uni-K

Geely Monjaro

KGM Torres

Снаряженная / полная масса

2005 / 2305 кг

1855 / 2265 кг

1793 / 2170 кг

Время разгона 0–100 км/ч

н.д.

7,7 c

10,9 с

Максимальная скорость

200 км/ч

215 км/ч

191 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92...95 / 70 л

АИ-92...95 / 62 л

АИ-95 / 50 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

11,3 / 7,3 / 8,5 л / 100 км

11,3 / 7,3 / 8,5 л / 100 км

н.д. / н.д. / 9,1 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4 / 16

Р4 / 16

Р4 / 16

Рабочий объем

1998 см³

1969 см³

1497 см³

Мощность

166 кВт / 226 л. с. при 5500 об/мин

175 кВт / 238 л. с. при 5500 об/мин

120 кВт / 163 л. с. при 5000–5500 об/мин

Крутящий момент

380 Н·м при 1900–3300 об/мин

375 Н·м при 2000–3500 об/мин

280 Н·м при 1500–4000 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

полный

полный

полный

Коробка передач

А8

А8

А6

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з. х.

5,25 / 3,03 / 1,95 / 1,46 / 1,22 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 4,02

5,25 / 3,03 / 1,95 / 1,46 / 1,22 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 4,02

4,04 / 2,37 / 1,56 / 1,16 / 0,85 / 0,67 / ­– / – / 3,19

Главная передача

3,2

3,33

3,87

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / многорычажная

McPherson / многорычажная

McPherson / многорычажная

Рулевое управление

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

Тормоза: спереди / сзади

дисковые
вентилиру­емые / дисковые

дисковые
вентилиру­емые /дисковые

дисковые
вентилиру­емые / дисковые

Шины

265/45 R21

245/45 R20

235/55 R18

Геометрическая проходимость

Changan Uni-К

Geely Monjaro

KGM Torres

Просвет, мм

a

175

175

190

b

225

215

210

c

215

240

220

Угол

α

19,0°

22,5°

21,0°

β

26,0°

24,0°

22,5°

γ

17,5°

17,0°

18,0°

Сервис в цифрах

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

Changan Uni-K

10 000 км* или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

213

Geely Monjaro

10 000 км или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

208

KGM Torres

15 000 км или 12 месяцев

5 лет или 100 000 км

60

* Первое ТО проводится при 5000 км или 3 месяцах.

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Changan Uni-K

Geely Monjaro

KGM Torres

Капот

115–130

105–115

100–115

Крыло переднее

110–115

95–110

105–110

Крыло заднее

105–115

100–110

100–115

Дверь передняя

100–120

95–105

100–120

Дверь задняя

105–120

95–105

100–125

Дверь багажника

115–130

95–105

100–115

Экспертная оценка автомобилей

Модель

Changan Uni-K

Geely Monjaro

KGM Torres

Рабочее место водителя

Сиденье

8

9

9

Органы управления

8

9

8

Обзор

8

8

9

Салон

Передняя часть

9

9

8

Задняя часть

9

8

7

Багажник

7

9

8

Ходовые качества

Динамика

8

9

7

Тормоза

9

8

8

Управляемость

8

9

8

Комфорт

Шум

8

9

8

Плавность хода

9

8

9

Климат

8

9

8

Приспособленность к России

Геометрическая проходимость

8

8

8

Сервис

9

9

8

Эксплуатация

8

8

8

Промежуточная оценка

8 ,27

8,60

8,07

Поведение вне дороги

Энерговооруженность

9

9

8

Выносливость

8

8

8

Ходы подвесок

8

8

8

Общая оценка

8,28

8,56

8,06

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.

Рейтинг продаж сегмента за 2025 год*

  • Geely Monjaro – 37 660
  • Haval M6 36 093
  • Haval F7 23 442
  • Haval Dargo 12 466
  • Toyota RAV4 9928
  • Jetour T2 9392
  • Chery Tiggo 8 Pro Max 9174
  • Chery Tiggo 9 6258
  • Jaecoo J8 6078
  • Knewstar 001 5846
  • Haval H7 5572
  • Mazda CX-5 5365
  • Exeed RX 5129
  • Exeed TXL 4989
  • Jetour X70 Plus 4865
  • BMW X3 4561
  • Changan Uni-K 4540
  • Hyundai Tucson 4336
  • Haval F7x 4264
  • Hongqi HS5 3931

*По данным Автостата.

Тимкин Юрий
Фото:Ян Сегал
Количество просмотров 66
12.03.2026 
Фото:Ян Сегал
0