Революция в безопасности машин: известный в России бренд разработал новую сталь
27 марта
О чем нужно помнить при замене ремня ГРМ — важный момент

Эксперт «За рулем» рассказал об особенностях установки ремня привода ГРМ

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Являются ли ремни привода ГРМ симметричными?

Ответ эксперта

Алексей Ревин , «За рулем»:

– В процессе производства конструкция корда и зубьев абсолютно симметрична. А вот на стадии маркировки ремней у некоторых моделей наносятся стрелки, указывающие направление вращения. Это необходимо учитывать в том случае, если на ремень для конкретной модели двигателя наносятся метки для выставления фаз ГРМ.

Такая идеология используется у большинства двигателей концерна Volkswagen и практически не встречается, например, у Renault .

Самостоятельно наносить метки направления вращения есть смысл в том случае, если по какой-то причине недавно установленный ремень приходится снимать. При этом, если ремень не поврежден, то его желательно поставить так, чтобы он вращался в ту же сторону, как и раньше. Общим правилом, соблюдаемым заводами, является монтаж ремня таким образом, чтобы надписи читались правильно при взгляде на двигатель со стороны снятого кожуха ГРМ.

У вас есть вопросы? Присылайте их через наш бот-предложку в Телеграм. Либо напишите на [email protected]. Наши эксперты ответят в рубрике «Прямая линия».

  • О том, как упростить замену ремня ГРМ в моторах Ford, рассказано здесь.

Ревин Алексей
