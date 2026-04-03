Ресурс мотора — 300 тысяч, цена – от 1,6 млн: надежный японский кроссовер
Nissan Kicks – субкомпактный кроссовер длиной 4295 мм. Клиренс – 170 мм, багажник – 400 л. Привод – только передний. С 2020 года предлагали также последовательный гибрид (Kicks e‑Power).
Недорогая глобальная модель, продаваемая во многих странах мира. При схожей внешности возможны разные шасси. Исходный Kicks выпускали на ниссановской платформе V, а для рынка Индии применили старую «логано-дастеровскую» платформу B0. И другой мотор.
Сборка – мексиканская, индонезийская, китайская или таиландская. Руль левый или правый – в зависимости от того, с какого аукциона машина прибыла в Россию.
Достоинства
- Хорошая эргономика.
- Много электроники.
Недостатки
- Незнакомый вариатор.
- Завышенная цена.
- У большинства машин нет обогрева зеркал, сидений и руля.
Моторы
Двигатели только атмосферные. На машинах для китайского рынка применен мотор HR15DE 1.5 (122 л. с.). На всех остальных (пришельцев из Индии у нас пока не зафиксировано) – HR16DE 1.6 (122 или 125 л. с.), который на моделях Renault и Лады именовался H4M.
Это не совсем те агрегаты, что официально поставлялись в Россию – а более мощные модернизированные версии. Потому вряд ли пригоден бензин АИ‑92.
Конструктивно они близки: алюминиевый блок, распределенный впрыск, цепной привод ГРМ, гидрокомпенсаторов нет. Набор мелких недостатков также схож, ресурс порядка 300 тысяч км.
В последовательном гибриде колеса вращает электромотор (129 л. с.), питание которого обеспечивает трехцилиндровый атмосферник HR12DE. Никакой связи с колесами у ДВС нет, он только заряжает батарею. Преимущества гибрида: более экономичен, лишен сложной трансмиссии, прекрасная динамика.
Коробки передач
Во всех версиях (кроме гибрида) служит вариатор Jatco JF020E, известный миру с 2015 года. Это дальнейшее развитие знакомого нам Jatco JF015E, но общих элементов немного, а самое значимое отличие – более широкий диапазон передаточных отношений, что, в теории, смягчает нагрузки на ключевые узлы.
На практике жалоб на JF020E не меньше, чем на «пятнадцатый», и в первые годы производитель регулярно менял прошивки и блок управления по гарантии. К 2020 году агрегат модернизировали. Но думается, что принципиально характер не изменился: проявлений износа ключевых компонентов можно ожидать в диапазоне 50–100 тысяч км, а к 150 тысячам км – почти наверняка.
В наших условиях всё усугублено тем, что даже специализированные мастерские с этим вариатором мало знакомы. С ремкомплектами, впрочем, особых проблем нет – выпускают их, как и сам вариатор, в Китае.
Эксплуатационные болячки
- Подвеску многие владельцы называют жестковатой, это норма для большинства компактных «японцев». Нареканий к надежности нет: судя по всему, до 80–100 тысяч км вмешательств не требуется.
- С рулевым механизмом ситуация иная: на некоторых машинах после 50 тысяч км потребовался ремонт рейки или замена тяг, что, скорее всего, связано с нашими дорогами.
- Отмечен также нестабильный ресурс тормозных колодок.
- Сопротивляемость коррозии пока изучена не в полной мере – Киксов старше шести лет и с пробегами свыше 100 тысяч км у нас почти нет.
Euro NCAP: тест не проводился
Самое массовое предложение на вторичке:Kicks 1.6 CVT
Оптимальный выбор:Kicks e‑Power
За те же деньги:Haval F7/F7x, Hyundai Creta, Kia Seltos, Renault Kaptur, Toyota Raize
