Ресурс мотора — 300 тысяч, цена – от 1,6 млн: надежный японский кроссовер

Названы плюсы и минусы паркетника Nissan Kicks 2016–2025 годов выпуска

Nissan Kicks – субкомпактный кроссовер длиной 4295 мм. Клиренс – 170 мм, багажник – 400 л. Привод – только передний. С 2020 года предлагали также последовательный гибрид (Kicks e‑Power).

Недорогая глобальная модель, продаваемая во многих странах мира. При схожей внешности возможны разные шасси. Исходный Kicks выпускали на ниссановской платформе V, а для рынка Индии применили старую «логано-дастеровскую» платформу B0. И другой мотор.

Сборка – мексиканская, индонезийская, китайская или таиландская. Руль левый или правый – в зависимости от того, с какого аукциона машина ­прибыла в Россию.

Достоинства

Хорошая эргономика.

Много электроники.

Недостатки

Незнакомый вариатор.

Завышенная цена.

У большинства машин нет обогрева зеркал, сидений и руля.

Пятиместный он весьма условно. Подголовников в заднем ряду три, но посадочная площадь для среднего пассажира откровенно уполовинена. Пространства для ног тоже немного.

Моторы

Двигатели только атмосферные. На машинах для китайского рынка применен мотор HR15DE 1.5 (122 л. с.). На всех остальных (пришельцев из Индии у нас пока не зафиксировано) – HR16DE 1.6 (122 или 125 л. с.), который на моделях Renault и Лады ­именовался H4M.

Это не совсем те агрегаты, что официально поставлялись в Россию – а более мощные модернизированные версии. Потому вряд ли пригоден ­бензин АИ‑92.

Конструктивно они близки: алюминиевый блок, распределенный впрыск, цепной привод ГРМ, гидрокомпенсаторов нет. Набор мелких недостатков также схож, ресурс порядка 300 тысяч км.

В последовательном гибриде колеса вращает электромотор (129 л. с.), питание которого обеспечивает трехцилиндровый атмосферник HR12DE. Никакой связи с колесами у ДВС нет, он только заряжает батарею. Преимущества гибрида: более экономичен, лишен сложной трансмиссии, прекрасная динамика.

Коробки передач

Во всех версиях (кроме гибрида) служит вариатор Jatco JF020E, известный миру с 2015 года. Это дальнейшее развитие знакомого нам Jatco JF015E, но общих элементов немного, а самое значимое отличие – более широкий диапазон передаточных отношений, что, в теории, смягчает нагрузки на ключевые узлы.

На практике жалоб на JF020E не меньше, чем на «пятнадцатый», и в первые годы производитель регулярно менял прошивки и блок управления по гарантии. К 2020 году агрегат модернизировали. Но думается, что принципиально характер не изменился: проявлений износа ключевых компонентов можно ожидать в диапазоне 50–100 тысяч км, а к 150 тысячам км – почти наверняка.

В наших условиях всё усугублено тем, что даже специализированные мастерские с этим вариатором мало знакомы. С ремкомплектами, впрочем, особых проблем нет – выпускают их, как и сам вариатор, в Китае.

Эксплуатационные болячки

Подвеску многие владельцы называют жестковатой, это норма для большинства компактных «японцев». Нареканий к надежности нет: судя по всему, до 80–100 тысяч км вмешательств не требуется.

С рулевым механизмом ситуация иная: на некоторых машинах после 50 тысяч км потребовался ремонт рейки или замена тяг, что, скорее всего, связано с нашими дорогами.

Отмечен также нестабильный ресурс тормозных колодок.

Сопротивляемость коррозии пока изучена не в полной мере – Киксов старше шести лет и с пробегами свыше 100 тысяч км у нас почти нет.

Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке:Kicks 1.6 CVT

Оптимальный выбор:Kicks e‑Power

За те же деньги:Haval F7/F7x, Hyundai Creta, Kia Seltos, Renault Kaptur, Toyota Raize