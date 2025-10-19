В России появился новый надежный японский кроссовер дешевле Весты

В РФ стартовали продажи кроссоверов Nissan Kicks по цене от 1,65 млн рублей

Кроссовер Nissan – это не только Qashqai и X-Trail, которые долго были на российском рынке. Благодаря параллельному импорту, в России появился и Kicks, цены на который в октябре начинаются от 1 650 000 рублей.

Интересно, что Lada Vesta в кузове седан и комплектации Enjoy стоит дороже – 1 726 000 рублей. А SW Cross с минимальным оснащением обойдется уже в 1 879 000 рублей.

За 1 650 000 рублей в Хабаровске можно заказать новый Nissan Kicks, но это будет гибридная версия с системой e-Power – в ней колеса приводятся в движение 129-сильным электромотором, а бензиновый двигатель на 82 силы объемом 1,2 литра работает только как генератор.

Nissan Kicks

Бензиновый Kicks можно приобрести минимум за 1 670 000 рублей. За эти средства предоставляется кроссовер с 1,5-литровым 122-сильным двигателем, вариатором и передним приводом. В его комплектацию входят тканевый салон, руль с ограниченной функциональностью, крупный сенсорный дисплей, электронный стояночный тормоз с AutoHold и кондиционер.

В Иркутске аналогичная модель обойдется в 1 725 000 рублей, а в Краснодаре и Уссурийске – 1 767 000 рублей. В Новосибирске она будет стоить 1 790 000 рублей, в Симферополе – 1 900 000 рублей, а в Воронеже – 1 950 000 рублей.

Интерьер Nissan Kicks

Кроссовер с бензиновым двигателем можно также заказать в Москве за 2 140 000 рублей – в этом случае комплектация будет более богатой. За 2 100 000 рублей можно приобрести такой же кроссовер из наличия во Владивостоке, где уже включен утилизационный сбор и кнопка ЭРА-ГЛОНАСС. В Омске же он под заказ стоит минимум 2 400 000 рублей, а в Томске, с 124-сильным мотором объемом 1,6 литра, цена достигает 2 784 600 рублей.