Полный привод недорого: выбираем надежный кроссовер за 1,5 млн

Названы плюсы и минусы самых маленьких подержанных кроссоверов 4х4

Цены в премиальном и бюджетном сегментах по мере увеличения возраста машин выравниваются – к десяти годам двух-трехкратная разница исчезает. Если говорить о компактных кроссоверах, то за 1,5 млн рублей можно купить и Hyundai Creta, и BMW X1 – при схожих пробегах.

«Премиум» с годами обесценивается, а «бюджетники», как правило, дорожают. Изначально «премиум» не настолько лучше, насколько дороже. Наценка за престиж, высокий комфорт и передовые технологии с возрастом размывается. Комфорт остается, но устаревшая модель уже не особо престижна, а сложные моторы начинают доить кошельки.

Новая Creta в 2016 году стоила 750–900 тысяч рублей, новый BMW X1 – не меньше 2 млн. Сегодня они стоят одинаково. Но не спешите бежать за BMW: у бюджетных кроссоверов есть ряд преимуществ.

Кузова и моторы

Содержать «бюджетник» намного дешевле – в несколько раз, если прибегать к услугам автосервиса. Ремонтопригодность у него выше, многое можно чинить в гаражных условиях.

Рекомендуем Эти 5 кроссоверов с пробегом вам отдадут с огромной скидкой

У «бюджетников» часто более жизнестойкие главные агрегаты. Кузов может осыпаться, а двигатель всё еще бодр. Впрочем, такая картина наблюдается ближе к 300 тысяч км, а для машин 8–10 лет типичный пробег – 100–150 тысяч км.

У «премиума» в некотором смысле всё наоборот. Кузов и к двадцати годам может выглядеть пристойно – и защита от коррозии лучше, и сам металл. А вот если мотор выдержал 200 тысяч км без замены ТНВД, форсунок и привода ГРМ – считай, повезло. Ибо почти весь «премиум» – это турбомоторы с непосредственным впрыском (у BMW X1 с 2015 года иного варианта нет). Тогда как почти все «бюджетники» в базе оснащены атмосферниками.

Динамика не та? Смотря с чем сравнивать. И вообще, стремительные разгоны далеко не всем нужны, вдобавок от них страдает трансмиссия – особенно автоматические коробки.

Трансмиссии

В отличие от премиальных кроссоверов, у «бюджетников» неизменно в гамме числится простая механическая коробка передач. В России много приверженцев «ручки», а BMW X1 или Audi Q3 с нею у нас даже не предлагали.

Что касается автоматических коробок, то при пробеге 150 тысяч км лучше плохонький гидроавтомат, чем хороший вариатор. Просто потому, что вариатор в среднем дороже обслуживать и чинить. Роботизированные коробки тоже не самый рациональный выбор: служат достаточно долго, но возни с ними подчас не меньше, чем с вариатором.

В спор о том, какой тип привода лучше – полный или на одну ось, – вступать не будем. Но полный привод у всех бюджетных моделей с давних пор реализован по стереотипной схеме с автоматически включаемой муфтой. Основное различие – в длительности ее работы до перегрева и перехода в аварийный режим.

Тем не менее, полноприводники у нас востребованы. Например, подавляющее большинство Дастеров – именно 4×4. Правда, Renault Duster в компании городских компактных иномарок немного чужой: он более утилитарен по оснащению и отнюдь не безнадежен вне асфальта.

Особенности полного привода

Полноприводные кроссоверы даже с «неправильными» коробками все-таки даруют больше возможностей, чем моноприводные. Однако системы, обеспечивающие подключение задней оси, не вечны. К 150–200 тысячам км назревает ремонт, а при активном посещении полудикой природы и раньше.

У Дастера первыми чаще всего сдаются крестовины кардана и редукторы, у Креты – шлицы промежуточного вала, у кроссовера Opel Mokka – подвесной подшипник. А однажды захандрит и муфта.

Приобретающим 4×4 надо держать в уме, что полный привод требует дополнительных усилий, денежных и смазочных средств. В идеале – найти машину, которая с асфальта никогда не съезжала.

И да – для сугубо городской эксплуатации полный привод, в общем, излишество. Конечно, в снежную зиму при парковочных маневрах он не повредит. Но ведь и на Жигулях люди исконно с этим как-то справляются. Недаром народная мудрость гласит: лопата – мощнейшее средство повышения проходимости. Возить же ее с собой полезно и на 4×4. Ибо есть еще одна мудрость – про трактор. А он не всегда есть поблизости.

Альтернатива из Китая

Китайские компании предлагали немало компактных кроссоверов, но у большинства не бывает полного привода.

Одно из исключений – более крупный Haval Jolion (длина 4472 мм). За 1,1–1,5 млн рублей есть варианты в возрасте двух-трех лет с пробегом менее 100 тысяч км. Полный привод по надежности мало чем отличается от японского и европейского – та же муфта BorgWarner.

Двигатель 1.5 (150 л. с.) – турбо с непосредственным впрыском, не без капризов. Коробка – робот, неплохой, но требует учащенного обслуживания. Жидковата ходовая. Слабовато лакокрасочное покрытие. Маловато заводского антикора. Многочисленны сбои электроники и электрики. Всё остальное – нормально, включая клиренс 190 мм.

Еще шесть достойных вариантов полноприводных кросоверов не дороже полутора миллионов мы собрали тут.