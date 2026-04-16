Пятиметровый седан по цене Kia Rio с автоматом — почему так дешево?

Названы плюсы и минусы б/у седана Chevrolet Malibu по цене от 1,2 млн

Chevrolet Malibu девятого поколения – седан бизнес-класса, выпускается с 2015 года. Длина – 4923 мм, клиренс – 155 мм, багажник – на 520 л.

Официально в России Малибу не продавался, а на вторичке представлен сотнями экземпляров.

По шасси в родстве с семейством Opel Insignia. Сборка – изначально США или Китай. В 2017 году выпуск наладили в Узбекистане, а с 2020 года в Казахстане, откуда значительная часть машин к нам и переместилась.

Принципиальное изменение при рестайлинге 2018 года: в дополнение к гидроавтоматам появился вариатор.

Достоинства Chevrolet Malibu

Привлекательные цены.

Современное оснащение.

Простор и комфорт.

Есть вопросы к качеству некоторых материалов салона: «экокожа» изнашивается довольно быстро, пластик кое-где жестковат.

Недостатки Chevrolet Malibu

Многие запчасти дефицитны и дороги.

Недостаточная ­шумо­изоляция.

Моторы

Основная масса машин – с турбомотором LFV 1.5 (160 или 169 л. с.). Алюминиевый блок, непосредственный впрыск, цепной привод ГРМ, есть гидрокомпенсаторы. Оптимальное топливо для наших условий – АИ‑95 с улучшенными характеристиками или АИ‑98.

Предельно чувствителен к качеству масла и топлива. Экономия приведет к засорению топливной аппаратуры, детонации и, возможно, разрушению поршней или перегородок – пробег роли не играет, достаточно одной неудачной заправки. Из прочих неприятностей отмечено только зарастание нагаром впускных клапанов. Чаще до 150 тысяч км ничего не происходит, даже высокого угара масла нет. Ресурс оценивают в 250 тысяч км.

У двигателя LTG 2.0 (250 или 253 л. с.) схожая с 1.5 конфигурация и идеология – тоже алюминий, турбо и прямой впрыск. Он не столь критично реагирует на неправильное топливо, однако у него менее выносливый привод ГРМ – цепь может растянуться к 100 тысячам км. И есть склонность к течам.

Коробки передач

На ранних машинах с моторами сотрудничали гидроавтоматы. При 1.5 это шестиступенчатый 6Т45 – не очень надежный, вмешательства иногда нужны еще до 150 тысяч км. При 2.0 – восьмиступенчатый Aisin TG‑81SC из числа неубиваемых. Если не перегревать, то с высокой вероятностью прослужит 300 тысяч км.

В 2018 году ему на смену пришел девятиступенчатый 9T50 разработки General Motors. В ранней версии страдал множеством детских болезней – выпускали новые прошивки и модернизировали механическую составляющую. Тем не менее, по железной части агрегат крепкий, ресурс уходит за 250 тысяч км.

Младший двигатель на некоторых рынках получил после рестайлинга вариатор GM VT40, и он у нас изучен плохо. Должен выдерживать свыше 200 тысяч км, но, как водится, выдерживает не всегда. В дополнение к типовым слабостям CVT здесь не очень надежные масляный насос и регулятор давления.

Эксплуатационные болячки

К подвеске (она почти идентична «второй» Инсигнии), рулевой и тормозной системам вопросов минимум – служат ожидаемо долго. Скрип при ­вращении руля обычно исходит от пластиковой втулки, лечится смазкой.

Часть недомоганий связана с некорректной работой электроники. Одна из отзывных кампаний была посвящена датчику педали газа – выдавал ошибки.

Сложно сказать, связано ли это с местом сборки, но на части машин сквозь уплотнители в багажник попадает вода. Еще один путь проникновения влаги – через центральный стоп-сигнал на заднем стекле, у которого расшатывается крепеж.

Забавно для большой машины как бы бизнес-класса: иногда трескается расширительный бачок.

Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: Malibu 1.5 CVT

Оптимальный выбор: Malibu 1.5 АКП или 2.0 АКП

За те же деньги: Ford Fusion, Kia Cerato, Skoda Octavia, Volkswagen Jetta

