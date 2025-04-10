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Не «китаец», дешевле и больше Camry, круто выглядит... А в чем подвох?

Эксперт «За рулем» рассказал о нюансах приобретения Chevrolet Malibu с пробегом

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Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев в рамках поиска разумной альтернативы седанам Toyota Camry 2016–2018 годов (которые с годами не дешевеют, а наоборот) подобрал несколько интересных вариантов. Эти машины доступнее «японки», но во многих аспектах ничуть не хуже признанного фаворита класса. Однако нюансы все же есть.

Chevrolet Malibu IX: длина 4923 мм, клиренс 155 мм, багажник 520 л
Chevrolet Malibu IX: длина 4923 мм, клиренс 155 мм, багажник 520 л
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Один из автомобилей, который описывает эксперт в данном контексте – это не слишком хорошо известный у нас Chevrolet Malibu IX поколения. Машина заслуженного бренда, крупная (в длину – почти 5 метров!), неплохо оснащенная и вполне оригинально (не слабее пятого Mondeo) и свежо выглядящая... А в чем подвох?

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Типичный представитель концепции «много автомобиля за немного денег». По шасси состоит в родстве с Опелем Insignia. Официально в России не продавался, кузовные запчасти – острый дефицит. Сборка – США, Китай или Корея.

Цена в диапазоне 1,3–1,8 млн рублей, в том числе за машины с пробегами менее 100 тысяч км. Двигатели – только турбо с непосредственным впрыском: 1.5 (160 л.с.) и 2.0 (250 л.с.). Ресурс – около 250 тысяч км. Оба быстро копят нагар, на плохой бензин реагируют детонацией, вплоть до лопнувших поршней.

Младший мотор, в среднем, менее прихотлив и более надежен. Но сочетается с не лучшим автоматом 6T40 или вариатором GM VT40, который у нас совсем не изучен. У старшего – 8-ступенчатый Aisin TG‑81SC с очень хорошей репутацией. Вердикт: большой и недорого, но подарит проблемы.

Вот так иногда бывает: надежный мотор, но вопросы к трансмиссии, а если взять другой движок, «попадешь» на коробку... Camry в этом отношении все же более сбалансированный автомобиль, как считаете?

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Впрочем, интересных альтернатив Камри на рынке подержанных авто не так уж и мало. Если ваш бюджет – до 2,5 млн рублей, и вы ищите 8-летний бизнес-седан с пробегом менее 150 тысяч километров, нам точно есть, о чем вам рассказать.

Все подробности — в новой статье «За рулем»!

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 20
10.04.2025 
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