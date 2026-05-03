Топ-5 причин гибели каталитического нейтрализатора

«За рулем»: почему в одних регионах РФ нейтрализаторы служат меньше, чем в других

В новом номере журнала «За рулем» – большой рассказ о каталитических нейтрализаторах.

Напомним, такое устройство расположено в начале системы выпуска и предназначено для дожигания их вредных компонентов – углеводородов (CH ), оксидов азота (NO ) и углерода (CO). Процесс становится возможным благодаря некоторому избытку кислорода в выхлопных газах и доокислению вредных веществ с помощью каталитических реакций. Ускорители этих реакций – благородные металлы, нанесенные тончайшим слоем на поверхность керамических сот, через которые идут газы.

По идее, каталитический нейтрализатор должен служить не меньше самого мотора. Но так бывает далеко не всегда! Новый «За рулем» подробно рассказывает о том, что может пойти не так и что при этом делать.

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– Обидеть каталитический нейтрализатор может каждый. Он, в частности, боится низкосортного бензина с большим количеством примесей. Поэтому в некоторых регионах России нейтрализаторы служат заметно меньше, чем в других. Другую опасность несут пропуски зажигания: несгоревший бензин догорает в раскаленных сотах, оплавляя их. Создающийся при этом нагар уменьшает проходное сечение.

Если двигатель склонен к масложору, то соты нейтрализатора так же быстро забиваются продуктами сгорания масла. Еще нейтрализаторы боятся сильных ударов по корпусу. Керамика трескается, разрушение уже не остановить. В первую очередь это относится к устройствам, расположенным под днищем автомобиля: так называемые катколлекторы, стоящие в моторном отсеке, защищены лучше. Они в основном боятся аварий.

Самая обидная «неисправность» нейтрализатора под полом – это его похищение людьми с низкой социальной ответственностью ради сдачи в прием цветмета. Увы, бывает и такое.

Заметка подготовлена по материалам статьи Алексея Ревина и Михаила Колодочкина «И не друг, и не враг» из журнала «За рулем» № 05 за 2026 год.