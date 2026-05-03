Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автошколы ответят за ДТП своих учеников? Новый способ навести порядок на дорогах
6 мая
Автошколы ответят за ДТП своих учеников? Новый способ навести порядок на дорогах
Эксперт Сажин: ответственность автошкол за ДТП...
Volga K40
6 мая
Сертифицирована третья модель Volga – K40
На две версии Volga K40 оформлено Одобрение...
На выставке СТО EXPO будут представлены передовые отечественные разработки
6 мая
На выставке СТО EXPO будут представлены передовые отечественные разработки
«Гидро-Система» представит свои новые...

Топ-5 причин гибели каталитического нейтрализатора

«За рулем»: почему в одних регионах РФ нейтрализаторы служат меньше, чем в других

В новом номере журнала «За рулем» – большой рассказ о каталитических нейтрализаторах.

Рекомендуем
Мотор прослужит долго — рассказываем, как этого добиться без лишних трат

Напомним, такое устройство расположено в начале системы выпуска и предназначено для дожигания их вредных компонентов – углеводородов (CH), оксидов азота (NO) и углерода (CO). Процесс становится возможным благодаря некоторому избытку кислорода в выхлопных газах и доокислению вредных веществ с помощью каталитических реакций. Ускорители этих реакций – благородные металлы, нанесенные тончайшим слоем на поверхность керамических сот, через которые идут газы.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

По идее, каталитический нейтрализатор должен служить не меньше самого мотора. Но так бывает далеко не всегда! Новый «За рулем» подробно рассказывает о том, что может пойти не так и что при этом делать.

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

Топ-5 причин гибели каталитического нейтрализатора

– Обидеть каталитический нейтрализатор может каждый. Он, в частности, боится низкосортного бензина с большим количеством примесей. Поэтому в некоторых регионах России нейтрализаторы служат заметно меньше, чем в других. Другую опасность несут пропуски зажигания: несгоревший бензин догорает в раскаленных сотах, оплавляя их. Создающийся при этом нагар уменьшает проходное сечение.

Если двигатель склонен к масложору, то соты нейтрализатора так же быстро забиваются продуктами сгорания масла. Еще нейтрализаторы боятся сильных ударов по корпусу. Керамика трескается, разрушение уже не остановить. В первую очередь это относится к устройствам, расположенным под днищем автомобиля: так называемые катколлекторы, стоящие в моторном отсеке, защищены лучше. Они в основном боятся аварий.

Самая обидная «неисправность» нейтрализатора под полом – это его похищение людьми с низкой социальной ответственностью ради сдачи в прием цветмета. Увы, бывает и такое.

Как диагностировать гибель штатного нейтрализатора и что делать после: все варианты и последствия – в майском «За рулем»! Уже в продаже!

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Заметка подготовлена по материалам статьи Алексея Ревина и Михаила Колодочкина «И не друг, и не враг» из журнала «За рулем» № 05 за 2026 год.

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 5956
03.05.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
-2