#
Не спешите удалять катализатор. Скрытые риски, о которых молчат в сервисах

Эксперты раскрыли, почему нельзя просто так удалять каталитический нейтрализатор

Катализатор, как ошибочно в народе называют каталитический нейтрализатор, узел автомобиля, внутри которого токсичные вещества превращаются в безопасные соединения благодаря покрытию из драгоценных металлов, напомнили эксперты издания Pravda.Ru.

Lada Iskra — на чем сэкономил АВТОВАЗ

Но когда эта деталь выходит из строя, многие сервисы настойчиво предлагают ее просто удалить. Однако такое решение может оказаться дорогой ловушкой, а не панацеей.

Миф о том, что все нейтрализаторы быстро разрушаются, далек от реальности. На исправном автомобиле с качественным топливом он служит долгие годы. Проблемы начинаются при неисправностях мотора: пропуски зажигания или богатая смесь перегревают и спекают керамические соты. В таких случаях простая замена без устранения первопричины бессмысленна — новый каталитический нейтрализатор быстро повторит судьбу старого.

Удаление оправдано лишь в исключительных ситуациях: при физическом разрушении керамики, угрожающем двигателю, или при серьезном тюнинге мотора.

При городской эксплуатации эта процедура принесет больше проблем, чем пользы. Исчезновение детали приводит к ошибкам Check Engine, повышенному расходу топлива и вредным выбросам. ЭБУ двигателя, получая противоречивые данные от лямбда-зондов, переходит в аварийный режим.

Если нейтрализатор вышел из строя, оптимальным решением станет замена на оригинальный или качественный универсальный аналог. Альтернатива – установка пламегасителя с грамотной перепрошивкой под стандарт Евро-2.

Помните: удаление каталитического нейтрализатора без веских причин — это не экономия, а шаг к новым проблемам и незапланированным расходам.

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

+1