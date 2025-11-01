Не спешите удалять катализатор. Скрытые риски, о которых молчат в сервисах

Эксперты раскрыли, почему нельзя просто так удалять каталитический нейтрализатор

Катализатор, как ошибочно в народе называют каталитический нейтрализатор, узел автомобиля, внутри которого токсичные вещества превращаются в безопасные соединения благодаря покрытию из драгоценных металлов, напомнили эксперты издания Pravda.Ru.

Но когда эта деталь выходит из строя, многие сервисы настойчиво предлагают ее просто удалить. Однако такое решение может оказаться дорогой ловушкой, а не панацеей.

Миф о том, что все нейтрализаторы быстро разрушаются, далек от реальности. На исправном автомобиле с качественным топливом он служит долгие годы. Проблемы начинаются при неисправностях мотора: пропуски зажигания или богатая смесь перегревают и спекают керамические соты. В таких случаях простая замена без устранения первопричины бессмысленна — новый каталитический нейтрализатор быстро повторит судьбу старого.

Удаление оправдано лишь в исключительных ситуациях: при физическом разрушении керамики, угрожающем двигателю, или при серьезном тюнинге мотора.

При городской эксплуатации эта процедура принесет больше проблем, чем пользы. Исчезновение детали приводит к ошибкам Check Engine, повышенному расходу топлива и вредным выбросам. ЭБУ двигателя, получая противоречивые данные от лямбда-зондов, переходит в аварийный режим.

Если нейтрализатор вышел из строя, оптимальным решением станет замена на оригинальный или качественный универсальный аналог. Альтернатива – установка пламегасителя с грамотной перепрошивкой под стандарт Евро-2.

Помните: удаление каталитического нейтрализатора без веских причин — это не экономия, а шаг к новым проблемам и незапланированным расходам.

Рекомендуем Какое масло заливать зимой?

А летом? Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ