Техно, мощь, другая «база»: популярный полноприводный автомобиль обновился
Haval Dargo 2026 года: что изменилось?
Это уже не работяга с хмурым лицом, а скорее модный франт. Визуально Dargo стал шире и солиднее.
Обод руля потолстел, на панели приборов нарисовали и круглые шкалы. Селектор трансмиссии переродился в правый подрулевой рычажок: управление дворниками переехало налево, а свет – в меню. Привыкать будете неделю.
В 14‑дюймовом дисплее с операционкой Coffee OS появилось меню быстрого доступа, «плиточная» логика Яндекса и даже VK Видео. Теперь через Алису можно издалека голосом заводить машину и включать климат-контроль. Соединение со смартфонами беспроводное, мощность индукционной зарядки подняли до 50 Вт.
Турбомотор 2.0 тульской сборки с переходом на шестой экокласс из «тяглового вола» превратился во вполне резвого коня. Было 192 л. с. и 320 Н·м, стало 200 и 380. Разгон до «сотни» сократился с 10 до 9 секунд.
Версий 4×2 больше нет: эта ниша отдана младшему кроссоверу Haval H3.
Колеса выросли до 235/60 R19 (на топ-версии) – на ямах с острыми краями деликатности убавилось, а зуда на руле стало больше.
Базовая версия Комфорт за 3,2 млн ушла в историю – теперь Dargo стартует с 3,5 млн. Топовый Техно+ подорожал на 150 тысяч, до 3,9 млн рублей.
Про мотор: теперь с литерой А
В индексе мотора 4N20А добавилась только последняя буква, но изменений масса.
Более производительный турбокомпрессор (рабочая температура увеличена до 1050 °), частично интегрированный в ГБЦ выпускной коллектор 4–3-1 (вместо 4–2-1) с пониженным сопротивлением, жидкостный интеркулер вместо воздушного. Новая геометрия камеры сгорания с центральным расположением свечи, облегченные распредвалы и коленвал из кованой стали. Плюс электронно управляемый масляный насос переменной производительности.
Haval Dargo
- Разгон 0–100 км/ч, с 9,0
- Макс. скорость, км/ч 180
- Длина / ширина / высота / база, мм 4620 / 1890 / 1780 / 2738
- Дорожный просвет, мм 200
- Объем багажника, л 371–1404
- Снаряженная, кг 1775–1815
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³, 200 л. с. при 6000 об/мин, 380 Н·м при 1700–3600 об/мин
- Трансмиссия полный привод, Р7
- Топливо / запас топлива, л АИ‑92…95 / 60
- Расход топлива, смешанный цикл, л/100 км 8,8
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