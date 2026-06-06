Проверка пробками, бездорожьем и погодными аномалиями: чистокровный «кореец» в России

Опубликован отчет по эксплуатации полноприводного кроссовера KGM Torres в парке «За рулем»

Корейский полноприводный кроссовер KGM Torres (бывший SsangYong) попал в редакцию с пробегом 20 тысяч км. За следующие 22 тысячи он прошел проверку московскими пробками, федеральными трассами и грунтовыми направлениями. Причем застал и снежный апрель, и знойный март, которые в этом году будто поменялись местами.

Двигатель и трансмиссия

Турбомотор 1.5 (G15DTF) с непосредственным впрыском, алюминиевым блоком и цепным приводом ГРМ выдает 163 л. с. Цепь рассчитана на весь срок службы двигателя – но при условии строгого соблюдения интервалов замены масла и использования качественных фильтров.

В трансмиссии – шестиступенчатый гидромеханический автомат Aisin и электромагнитная муфта BorgWarner. Тяга – предсказуемая, реакции на педаль газа – адекватные, в том числе в морозы.

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По регламенту замена масла в АКП требуется раз в 100 тысяч км, однако в российских условиях рекомендуем сократить интервал до 50–60 тысяч км. Стоимость замены у дилера: частичной – от 1260 рублей, а полной, включая новые фильтр и поддон, – от 15 тысяч.

Кузов и стекла

Производитель требует использовать только 95‑й бензин – так и поступаем. Бак на 50 л дает запас хода более 500 км. Для кроссовера снаряженной массой около 1,8 тонны и с постоянным полным приводом показатели хорошие.

Красная крышка обозначает расположение буксировочной проушины – внедорожные замашки.

На лобовом стекле образовалось три скола, но при этом ни одной трещины – крепкое! Оригинальное лобовое обойдется в сумму от 68 до 81 тысячи рублей, в зависимости от исполнения (наличия датчика дождя, например). Качественный аналог вроде XYG – в 12–13 тысяч. Но при установке неоригинала обязательна калибровка камеры водительских ассистентов, иначе системы удержания в полосе и автоторможения работать не будут.

Защитные стекла фар снимаются без инструмента – они на защелках. Оптика утоплена вглубь, а накладки принимают удары камней и песка на себя.

Кузов обработан по технологии «цинкрометалл». Это не просто оцинковка готовых деталей, а листовой прокат, на который еще до штамповки наносят слой цинка методом горячего погружения с последующей пассивацией. Защитный слой остается на кромках, в скрытых полостях и сварных швах. Ржавчины на нашей машине не обнаружено.

Мелкие неисправности

Заглючил правый передний датчик парковки – на приборке выскакивает предупреждение, требуется диагностика или замена сенсора.

При +4 °C за бортом и ниже обогрев руля включается автоматически после запуска двигателя. Удобно! В машине предусмотрена беспроводная зарядка, а для использования Android Auto всё равно нужен «шнурок». Почему?

В мороз после мойки примерзла ручка правой передней двери. При неаккуратном рывке отлетела пластиковая декоративная накладка. Тут наполовину наша вина – всё же не «шишигу» армейскую открывали, а современный кроссовер.

Для телефона в парящей консоли предусмотрен кармашек с отверстием для зарядного ­провода. Задумка – огонь, но в крутых поворотах смартфон падает на пол.

А еще раздражают всевозможные предупреждения на американский манер: Torres настойчиво пищит, если выйти с ключом, не заглушив мотор, или оставить включенными фары. При этом, если машину закрыть, фары погаснут.

Дверь багажника – с электроприводом. Ее можно открыть с места водителя (пиктограмма на центральном дисплее) или… из багажника.

Расходы

Регламент ТО предусматривает визиты к дилеру каждые 15 тысяч км или раз в год. Базовое обслуживание с заменой моторного масла 5W‑30 (спецификация KGM), масляного фильтра и диагностикой систем обойдется в 14–17 тысяч рублей. А воздушный и салонный фильтры добавят к чеку еще 1200–2000 рублей. Вполне демократично.

ТО-60, включающее замену масла в раздатке, тормозной жидкости и углубленную проверку ходовой части, оцениваются дилерами в 18–24 тысячи рублей. Заявлено, что обслуживание не в авторизованном сервисе может повлечь ограничения по гарантии на двигатель, которая составляет 5 лет или 100 тысяч км.

Выводы

KGM Torres в исполнении Престиж 4×4 (наш вариант) стоит 5,3 млн рублей. Дороже «китайцев», но машина хорошо приспособлена к российским условиям – одна оцинковка чего стоит.

Минусы – мелкие электронные огрехи, замысловатое управление головным устройством. А у кого сегодня их нет?

По нашим замерам, минимальный дорожный просвет у Торреса – 190 мм под картером двигателя. Достойно!

KGM Torres, 1.5Т (163 л. с.), А6

Изготовитель – KG Mobility, Южная Корея

Год выпуска – 2024

В эксплуатации «За рулем» – с февраля 2026 года

Пробег на момент отчета – 42 000 км

Расходы на топливо (20 000–42 000 км)

Бензин АИ‑95 (средний расход 10,5 л/100 км) – 159 336 ₽

Стоимость топлива на 1 км пробега – 7,24 ₽

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»? Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

Подробный отчет с тест-драйва KGM Torres вы найдете тут.

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