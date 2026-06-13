8500 км с новинкой АВТОВАЗа: как едет с прицепом? Какой расход?
Лада Искра, 1.6 (106 л. с.), CVT
- Изготовитель – АВТОВАЗ, Россия
- Год выпуска – 2025
- В эксплуатации «За рулем» – с марта 2026 года
- Пробег на момент отчета – 8500 км
Что не понравилось
Сиденье водителя в Искре мне нравится меньше, чем в Весте, на которой я ездил до этого. У него нет регулировки поясничного подпора, который в Весте я выдвигал максимально вперед – и в Искре мне его не хватает.
Очень туго работает механизм продольной регулировки, хотя на Весте все с ним было отлично с первых же километров.
А вот это хорошо!
Буксировка прицепа прописана в ОТТС, так что все законно.
Китайский вариатор WLY при буксировке работает точно так же, как на пустой одиночной машине. Законные при езде «с хвостом» по автомагистралям 90 км/ч Искра поддерживает без проблем, быстрее машине было бы уже тяжеловато. На такой скорости с легким прицепом с тентом-надстройкой расход топлива составляет около 10,5 л/100 км.
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
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- Тест-драйв Лады Искры с прицепом читайте тут.
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