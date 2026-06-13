8500 км с новинкой АВТОВАЗа: как едет с прицепом? Какой расход?

Опубликован отчет по эксплуатации Lada Iskra 2025 в парке «За рулем»

Лада Искра, 1.6 (106 л. с.), CVT

Изготовитель – АВТОВАЗ, Россия

Год выпуска – 2025

В эксплуатации «За рулем» – с марта 2026 года

Пробег на момент отчета – 8500 км

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Что не понравилось

Сиденье водителя в Искре мне нравится меньше, чем в Весте, на которой я ездил до этого. У него нет регулировки поясничного подпора, который в Весте я выдвигал максимально вперед – и в Искре мне его не хватает.

Подушка в Искре жестче, чем в Весте, – не до дискомфорта, но разница чувствуется. И есть ощущение, что она сильнее наклонена вперед: дабы ноги не висели в воздухе, приходится отодвигаться дальше назад.

Очень туго работает механизм продольной регулировки, хотя на Весте все с ним было отлично с первых же километров.

А вот это хорошо!

Буксировка прицепа прописана в ОТТС, так что все законно.

Фаркоп фирмы Oris с установкой под ключ обошелся в 22 тысячи руб­лей.

Китайский вариатор WLY при буксировке работает точно так же, как на пустой одиночной машине. Законные при езде «с хвостом» по автомагистралям 90 км/ч Искра поддерживает без проблем, быстрее машине было бы уже тяжеловато. На такой скорости с легким прицепом с тентом-надстройкой расход топлива составляет около 10,5 л/100 км.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»? Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

Тест-драйв Лады Искры с прицепом читайте тут.