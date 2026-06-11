Как заставить фары немолодого авто светить лучше — 5 способов (без запрещенных светодиодов!)
Практически все автомобили новых моделей светят лучше старых – это факт. Даже когда привычные двухнитевые лампы Н4 с номинальным световым потоком ближнего света 1000 люмен уступали места однонитевым Н7 (1500 люмен), эффект был очевиден. Никакие шторки больше не мешали световому потоку, а потому Renault Duster светил лучше, чем Logan. А Hyundai Solaris и Kia Rio с лампами HB3, выдающими 1860 люмен, – еще лучше.
Параллельно пришло революционное решение – газоразрядные лампы, они же «ксеноновые». Света стало куда больше – 3200 люмен, правда, через какое-то время появился «бюджетный ксенон» с ограничением в 2000 люмен, чтобы производитель мог сэкономить на омывателе и автокорректоре фар.
Очередной виток прогресса породил светодиодные источники – LED (они же – СИД, светоизлучающие диоды). Они проще, а главное – дешевле. Правда, если машина с завода не оснащена автокорректором и омывателем фар, можно быть уверенным, что световой поток ближнего света не превышает сертификационных 2000 люмен.
Но обладатели автомобилей прежних лет выпуска недоумевают: кому станет хуже, если они установят новейшие источники света на свои старенькие машины?
Кто против?
Против, в первую очередь, закон в лице ПДД (см. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств), а также Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. Эти серьезные документы запрещают практически любую самодеятельность со светом: нельзя заменять ни класс источника света, ни оптические элементы.
Класс источника света – это характеристика физического принципа его излучения (лампа накаливания, газоразрядная лампа, светоизлучающий диод). А оптические элементы – это отдельные компоненты, из которых состоит любой оптический прибор (линзы, шторки, отражатели, стекла и так далее).
Почему закон против?
Главным образом потому, что нельзя открывать ящик Пандоры. И без того полстраны ездит с фарами, которые светят не так и не туда, ослепляя встречных водителей и ухудшая видимость для самого нарушителя.
А что начнется, если разрешить любые переделки официально? Сегодня за «правильность» оптики отвечает автопроизводитель – владельцу машины нужно лишь содержать ее в исправности. Поручиться за то, что самовольная модернизация не приведет к негативным последствиям, не может никто.
Если обратиться к физике, то ключевое различие между галогенными лампами и светодиодными, которые предлагается ставить вместо них, – геометрические размеры источника света. Например, длина нити накаливания ламп Н7 – 4,1 мм, ламп HB3 – 5,1 мм. Диаметр навивки в разы меньше, в районе 1 мм.
А теперь посмотрите на светодиодные лампы с маркетплейса: размер блока светодиодов никогда не вписывается в прямоугольник 4×1 мм, порой его размеры измеряются в сантиметрах. Такой источник света по определению не может быть в фокусе оптической системы фары, созданной под нить накаливания. Именно поэтому закон справедлив.
Что разрешено?
Улучшить работу фар с галогеновыми лампочками можно следующими путями:
1. Установить вместо штатных ламп их модификацию с улучшенной светоотдачей, разрешенную к применению на дорогах общего пользования. На подобных упаковках обычно пишут «+30%», «+50%» и так далее. Освещенность в отдельных точках станет чуть лучше, но срок службы ламп при этом снизится. Изменение цвета свечения – под запретом.
2. Отполировать (или заменить) поликарбонатный колпак, помутневший под воздействием ультрафиолета, реагентов и дорожной грязи.
3. Уменьшить падение напряжения на участке до фары – очистить контакты от окислов, повысить сечение проводов, установить дополнительное реле и так далее. На старых машинах с большим пробегом это позволяет выгадать 0,5…1,0 В, что значительно повышает светоотдачу.
4. Проверить и при необходимости нормализовать напряжение в бортовой сети автомобиля.
5. Приобрести новый комплект фар. Это имеет смысл при сильном износе не только поликарбонатного колпака, но и отражателя. Главное – не купить «дешевый Китай», который окажется еще хуже.
Для официального перевода головной оптики на светодиоды придется узаконить изменение конструкции машины, пройдя оценку соответствия в сертифицированной испытательной лаборатории и зафиксировав изменения в ГИБДД.
Единственное исключение – автомобили, на которые с завода ставились фары как с галогенными лампами, так и с применением LED – как вы понимаете, конструктивно различные. Одни можно поменять на другие, но это слишком дорогое удовольствие.
Как решают проблему в других странах
Мировые гиганты, например, Philips и Osram, решили решить проблему в лоб: создали светодиодные лампы с геометрией источника света, близкой к нитям накаливания. И даже сумели их сертифицировать, начиная с 2020 года для применения взамен галогенок H1, H4, H7 в некоторых странах Европы – только для специально одобренных моделей автомобилей.
Но чудес не бывает: стоимость таких вроде бы «геометрически правильных» ламп у нас на маркетплейсах начинается от 5000–6000 рублей. За штуку!
Так, может, можно?
Если в других странах, пусть и с оговорками и сертификацией, одобрили использование светодиодов, имитирующих обычные лампы, то почему бы и нам этим не воспользоваться?
Руководитель столичного Научно-технического центра автоэлектроники Николай Базин прокомментировал эту идею так:
«Законных вариантов установить в фару, разработанную под галогенную лампу, другой источник света, в России не существует. На фарах ставятся отметки о применяемом классе источника света, и они должны соблюдаться».
Выводы
Есть ли здравый смысл в подобных запретах? Мы считаем, что все-таки есть. Подобная переделка сродни самовольной установке на какой-нибудь Москвич‑2141 гидроусилителя руля, АБС, мощного двигателя и так далее. Отвечать за безопасность такой машины будет некому.
А если фары на старенькой машине стали светить хуже, воспользуйтесь нашими рекомендациями. Резервы улучшения света в рамках закона есть, без кардинальных переделок.
- О том, почему в России запрещена замена галогенных ламп на светодиоды в фарах, «За рулем» рассказывал ранее.
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