Почти RAV4: надежный японский кроссовер с проверенными агрегатами
Появившаяся в 2017 году Mazda CX‑5 второго поколения с индексом KF сменила машину поколения KE. Как и седан Mazda 6, кроссоверы собирали в том числе и во Владивостоке.
Редизайн 2021 года до нас уже официально не добрался. Но не беда: базовая архитектура Skyactiv-C/D и дизайн Kodo остались верны себе, и проданные у нас официально машины до сих пор выглядят свежо и стильно.
В моторной линейке – бензиновые атмосферники Skyactiv-G 2.0 (150 л. с.) и 2.5 (194 л. с.). За океаном предлагалась турбоверсия 2.5T (231 л. с.), а в Европе – дизель 2.2 Skyactiv-D (150–175 л. с.).
Почти у всех – шестиступенчатый автомат Skyactiv-Drive (он же Aisin FW6A). Версия Aisin GW6A – для мотора 2.5T и дизеля. Редко, но встречаются двухлитровые переднеприводники с шестиступенчатой механической коробкой.
Платформа – почти не изменившаяся от предшественницы, со стойками McPherson спереди и многорычажкой сзади. Полный привод i‑Activ с электронно-управляемой муфтой Mazda КЕ01 – опция для многих версий.
Кузов: если машина не битая, ржаветь будет очень долго
Корпуса приводов нередко поражает коррозия, достается и штоку – сперва механизмы начинают скрипеть, а затем заклинивают. По гарантии дилеры меняли приводы целиком, но конструкцию радикально так и не доработали, и проблема возвращалась. В помощь – силиконовая смазка.
Салон: кожа на руле и селекторе коробки «устает» уже к 70–80 тысячам км
Салон собран добротно, скрипов меньше, чем, например, у Тойоты RAV4. Но материалы отделки местами слишком уж нежны.
Двигатели: категорически противопоказан бензин АИ‑92
Бензиновые моторы Skyactiv-G 2.0 (PE) и 2.5 (PY) – это высокая степень сжатия (14:1), непосредственный впрыск, гидрокомпенсаторы и высокий общий ресурс, при своевременном обслуживании спокойно переваливающий за 300 тысяч км. Цепь ГРМ обычно служит весь срок жизни двигателя.
Моторы очень чувствительны к детонации. Категорически противопоказан бензин АИ‑92. Минимум – 95‑й, а в жару желателен 98‑й.
Система CDI отключения двух из четырех цилиндров, появившаяся после 2018 года, может стать виновницей потери мощности и включения сигнала «проверь двигатель». Среди причин – недостаточное давление масла по вине клапана OCV или неисправности в работе модуля управления силовым агрегатом PCM. В большинстве случаев выручает программное обновление.
С 2018 года вместо обычного термостата появился электронный с вращающимся барабаном (электромотором через редуктор). Есть проблема с материалом уплотнений: они плавятся, деформируются и клинят барабан.
Чаще всего клапан застревает в положении открытого большого круга – двигатель долго греется или вовсе не достигает рабочей температуры. Внутри есть и «аварийный» классический термоэлемент, но он тоже может открываться преждевременно, усугубляя недогрев.
Ремонт возможен – заменой оплавившихся уплотнений и подбором подходящего термоэлемента. Неисправность встречается на пробегах 20–50 тысяч км. Дефектный термостат имеет смысл заменить на появившийся позже улучшенный, с буквами ZA или ZB в конце маркировки (изначально была только буква Z).
Катушки зажигания на ранних машинах имеют проблемы с трещинами корпусов и пробиванием изолятора наконечника – соответствующий цилиндр не работает, загорается «чек». К 2019 году проблему решили.
Нейтрализатор быстро умирает от плохого бензина. Если загорается ошибка из-за его низкой эффективности, а соты оплавлены, разрушенный нейтрализатор может «пылить» и убить двигатель абразивным износом в цилиндрах.
Из опор силового агрегата особенно слаба гидронаполненная – к пробегу 60–100 тысяч км может начать подтекать и передавать вибрацию в кузов.
Коробка передач: пинки и толчки лечатся перепрошивкой блока управления
Шестиступенчатый автомат Skyactiv-Drive фирмы Aisin имеет ресурс около 250–300 тыс. км. Ахиллесова пята – центральный подшипник, который к пробегу 150 тысяч км может загудеть. Если затянуть с заменой, вибрации разобьют обгонную муфту и повредят редуктор.
Пинки и толчки лечатся перепрошивкой блока управления (TCM). Если не помогает – пора чистить соленоиды гидроблока или менять масло, лучше каждые 60 тысяч км.
Ходовая часть: передние суппорты живут дольше задних
Итог
Mazda CX‑5 второго поколения – тот случай, когда дизайн и удовольствие от вождения сочетаются с конструктивной надежностью. В этом кроссовер почти не уступает Тойоте RAV4.
Благодарим компанию «Рольф» за предоставленный автомобиль.
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- «За рулем» можно смотреть на YouTube