Почти RAV4: надежный японский кроссовер с проверенными агрегатами

Кроссовер Mazda CX-5 в поколении KF стал динамичнее и технически сложнее: что с ресурсом

Появившаяся в 2017 году Mazda CX‑5 второго поколения с индексом KF сменила машину поколения KE. Как и седан Mazda 6, кроссоверы собирали в том числе и во Владивостоке.

Редизайн 2021 года до нас уже официально не добрался. Но не беда: базовая архитектура Skyactiv-C/D и дизайн Kodo остались верны себе, и проданные у нас официально машины до сих пор выглядят свежо и стильно.

В моторной линейке – бензиновые атмосферники Skyactiv-G 2.0 (150 л. с.) и 2.5 (194 л. с.). За океаном предлагалась турбоверсия 2.5T (231 л. с.), а в Европе – дизель 2.2 Skyactiv-D (150–175 л. с.).

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Почти у всех – шестиступенчатый автомат Skyactiv-Drive (он же Aisin FW6A). Версия Aisin GW6A – для мотора 2.5T и дизеля. Редко, но встречаются двухлитровые переднеприводники с шестиступенчатой механической коробкой.

Платформа – почти не изменившаяся от предшественницы, со стойками McPherson спереди и многорычажкой сзади. Полный привод i‑Activ с электронно-управляемой муфтой Mazda КЕ01 – опция для многих версий.

Кузов: если машина не битая, ржаветь будет очень долго

Хром на решетке радиатора и других элементах внешнего декора может помутнеть, вспучиться, а то и отвалиться через 5–7 лет.

Ветровое стекло не отличается броневой прочностью – сколами и трещинами обрастает легко. Фары со временем мутнеют.

Технология Galvanneal (оцинковка с отжигом), примененная к большинству наружных панелей, надежно защищает кузов. Если машина не битая, ржаветь она будет очень долго. Толщиномер такую сталь видит как обычную сталь, но цинк под краской есть. Уязвима только крыша, лишенная его защиты.

Краска тонкая и мягкая: в этом Mazda CX‑5 – верная наследница традиций компании. Особенно капризен красный фирменный цвет Soul Red Crystal, сложный в локальном ремонте и подборе оттенка. Механизм складывания зеркал может отказать уже через 3–5 лет. Заклинивший привод можно попробовать реанимировать смазкой. А вот изношенные пластиковые шестерни привода заменять оригинальными смысла нет – этот узел так и не удосужились доработать. Для ремонта лучше поискать ремкомплект с металлическими шестернями.

Корпуса приводов нередко поражает коррозия, достается и штоку – сперва механизмы начинают скрипеть, а затем заклинивают. По гарантии дилеры меняли приводы целиком, но конструкцию радикально так и не доработали, и проблема возвращалась. В помощь – силиконовая смазка.

В кнопку замка багажника попадает влага, окисляет контакты, и она перестает реагировать на нажатие. Лечится разбором, чисткой и обработкой контактов. Концевик в механизме замка из-за влаги и грязи тоже страдает окислением контактов. Блок управления считает, что дверь не закрыта, и машина, например, не может встать на сигнализацию, а салонный свет не гаснет. Электронная начинка CX‑5 в целом надежнее, чем у многих одноклассников, но и без слабых мест не обошлось. Электропривод двери багажника после 80–120 тысяч км выходит из строя из-за перетирания проводов в жгуте к кузову или из-за износа моторов.

В плюс долгожительству кузова – пороги, полностью защищенные пластиком, и большие экраны снизу.

Парктроники глючат из-за окисления контактов в разъемах или отказа датчика. Как и у кроссовера предыдущего поколения, к 100 тысячам км слабеют фиксаторы-ограничители дверей (первым делом водительской). Поможет ремкомплект башмаков.

Снизу картина может быть печальной – быстро ржавеют не только подрамники и детали подвески, но и панели пола в местах сварки и стыковки. Антикор нужен кате­горически.

Салон: кожа на руле и селекторе коробки «устает» уже к 70–80 тысячам км

Салон собран добротно, скрипов меньше, чем, например, у Тойоты RAV4. Но материалы отделки местами слишком уж нежны.

Концевик селектора АКП – та же болезнь, что и у Мазды 6. Если после выключения зажигания не гаснет экран или медиасистема продолжает петь – виноват он. Лечится заменой или восстановлением. Электронный стояночный тормоз требует периодической адаптации и смазки направляющих.

У медиасистемы MZD Connect экран склонен к «фантомным нажатиям», особенно в жару или сырость, а сама система может подвисать. Лечится заменой экрана.

Кожаная обивка руля и селектора коробки уже к 70–80 тысячам км часто выглядит устало. Черный глянцевый пластик от царапин убережет только оклейка защитной пленкой.

Кожа на сиденьях может растягиваться и пузыриться на подушках, а боковые валики заминаются быстрее, чем хотелось бы. Тканевая обивка с упоением собирает пыль и грязь.

Двигатели: категорически противопоказан бензин АИ‑92

Бензиновые моторы Skyactiv-G 2.0 (PE) и 2.5 (PY) – это высокая степень сжатия (14:1), непосредственный впрыск, гидрокомпенсаторы и высокий общий ресурс, при своевременном обслуживании спокойно переваливающий за 300 тысяч км. Цепь ГРМ обычно служит весь срок жизни двигателя.

Моторы очень чувствительны к детонации. Категорически противопоказан бензин АИ‑92. Минимум – 95‑й, а в жару желателен 98‑й.

Система CDI отключения двух из четырех цилиндров, появившаяся после 2018 года, может стать виновницей потери мощности и включения сигнала «проверь двигатель». Среди причин – недостаточное давление масла по вине клапана OCV или неисправности в работе модуля управления силовым агрегатом PCM. В большинстве случаев выручает программное обновление.

С 2018 года вместо обычного термостата появился электронный с вращающимся барабаном (электромотором через редуктор). Есть проблема с материалом уплотнений: они плавятся, деформируются и клинят барабан.

Чаще всего клапан застревает в положении открытого большого круга – двигатель долго греется или вовсе не достигает рабочей температуры. Внутри есть и «аварийный» классический термоэлемент, но он тоже может открываться преждевременно, усугубляя недогрев.

Ремонт возможен – заменой оплавившихся уплотнений и подбором подходящего термоэлемента. Неисправность встречается на пробегах 20–50 тысяч км. Дефектный термостат имеет смысл заменить на появившийся позже улучшенный, с буквами ZA или ZB в конце маркировки (изначально была только буква Z).

Катушки зажигания на ранних машинах имеют проблемы с трещинами корпусов и пробиванием изолятора наконечника – соответствующий цилиндр не работает, загорается «чек». К 2019 году проблему решили.

Катушка зажигания.

Нейтрализатор быстро умирает от плохого бензина. Если загорается ошибка из-за его низкой эффективности, а соты оплавлены, разрушенный нейтрализатор может «пылить» и убить двигатель абразивным износом в цилиндрах.

Нейтрализатор.

Из опор силового агрегата особенно слаба гидронаполненная – к пробегу 60–100 тысяч км может начать подтекать и передавать вибрацию в кузов.

Из опор силового агрегата особенно слаба гидронаполненная.

Коробка передач: пинки и толчки лечатся перепрошивкой блока управления

Шестиступенчатый автомат Skyactiv-Drive фирмы Aisin имеет ресурс около 250–300 тыс. км. Ахиллесова пята – центральный подшипник, который к пробегу 150 тысяч км может загудеть. Если затянуть с заменой, вибрации разобьют обгонную муфту и повредят редуктор.

Пинки и толчки лечатся перепрошивкой блока управления (TCM). Если не помогает – пора чистить соленоиды гидроблока или менять масло, лучше каждые 60 тысяч км.

Муфта подключения задней оси KE01–27 та же, что и у машин предыдущего поколения. В целом надежна, но способен загудеть подшипник, который можно поменять отдельно. Промежуточная опора карданного вала расположена удачно и закрыта от грязи, потому и живуча.

Ходовая часть: передние суппорты живут дольше задних

Рулевая рейка вполне благополучна. Но отмечены единичные случаи отказа электроусилителя после 120 тысяч км.

Регулировочные болты задней подвески имеют свойство подклинивать. Чтобы не менять рычаги в сборе, их лучше чистить и смазывать хотя бы раз в пару лет.

Подвеска традиционно для Мазды вынослива, однако имеет свои слабые места. Шаровые опоры и сайлентблоки передних рычагов выдерживают 100–150 тысяч км. Для замены шаровой отдельно от рычага есть неоригинальные решения. Стойки стабилизатора – расходник, ходят 50–70 тысяч км. Спереди ступичные подшипники меняются в сборе со ступицей обычно через 120–150 тысяч км. Передние амортизаторы могут потечь к 100–120 тысячам км.

Задние суппорты любят закисать – рекомендуется регулярная смазка направляющих. Передние суппорты живут дольше. Сочленения задней многорычажки долговечны: ремонт ранее 220–250 тысяч км – редкость. Ее амортизаторы живут дольше передних, до 150–200 тысяч км. Ступичные подшипники сзади служат более 200 тысяч км.

Итог

Mazda CX‑5 второго поколения – тот случай, когда дизайн и удовольствие от вождения сочетаются с конструктивной надежностью. В этом кроссовер почти не уступает Тойоте RAV4.

Благодарим компанию «Рольф» за предоставленный автомобиль.

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