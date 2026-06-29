Это самый первый мост Питера — и он имеет очень интересную историю

«За рулем» рассказал историю Иоанновского моста в Санкт-Петербурге

Этот мост называют самым первым мостом Питера: ему более 300 лет!

Изначально это был деревянный наплавной мост, какое-то время он побыл подъемным, несколько раз менял свое имя, неоднократно перестраивался.

Сегодня, после очередной реинкарнации, он превратился в автодорожный металлический балочный мост через Кронверкский пролив в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Иоанновский мост соединяет Заячий и Петроградский острова.

Иоанновский мост

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, где находится первый в России цельносварной мост?

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Об уникальной технологии строительства Мызинского моста рассказано здесь.