Лишение прав или штраф за проезд на красный: юридический тупик, из которого (пока) нет выхода

Что будет, если не пропустить автомобиль скорой помощи

Типичная история последнего времени обнажила системную проблему. Дело было в Тольятти. Водитель Гранты стоял у красного сигнала светофора, строго соблюдая ПДД.

Слева бордюр, справа – сплошная линия разметки, на соседней полосе машина, спереди камера и стоп-линия. Сзади к нему вплотную подъехала карета скорой помощи с включенными маяками и сиреной. Но водитель Гранты не двинулся с места: по ПДД он не имел права проезжать на красный свет и выезжать за стоп-линию под поперечный поток, ведь перекресток контролирует камера, что гарантированно привело бы к двум «письмам счастья». В итоге водителя нашли по жалобе водителя скорой, и теперь по ст. 12.27 КоАП ему грозит штраф от 7 до 10 тысяч рублей или лишение прав на срок до 12 месяцев.

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Кто виноват?

Ситуация абсолютно несправедливая, абсурдная, парадоксальная и создана текущими противоречивыми формулировками ПДД, КоАП и настройками алгоритмов камер фиксации нарушений.

С одной стороны, водитель обязан уступить дорогу спецтранспорту. С другой стороны, он обязан стоять на красный свет и не пересекать стоп-линию. Когда эти два требования сталкиваются во времени и пространстве, например, когда скорая помощь приближается к перекрестку, где водитель уже стоит первым в ожидании зеленого сигнала, возникает патовая ситуация. Выполнение одного требования (пропуск скорой) в таких условиях физически невозможно без нарушения другого (проезд на красный и стоп-линия). Водитель виноват – в любом сценарии.

Причина

Корень проблемы кроется в юридических противоречиях. Пункт 1.2 ПДД дает определение термину «Уступить дорогу (не создавать помех)». Это требование к участнику движения не начинать и не продолжать маневр, если это вынудит других водителей изменить скорость или направление движения. Если водитель, стоящий на красный, выедет на перекресток, чтобы пропустить скорую, он неминуемо создаст помехи и опасность для других машин, едущих на свой зеленый свет.

Более того, пункт 1.5 ПДД гласит: «Участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда». Водитель, оставшийся стоять на красном, поступает ровно по этому пункту – он избегает потенциального ДТП.

Вишенкой на торте выступает КоАП (ст. 12.27), который трактует ситуацию предельно сухо и формально: не уступил – виноват. А бездушные алгоритмы камер фиксации нарушений тоже фиксируют лишь сухой факт: автомобиль пересек стоп-линию – лови штраф. Была там скорая или нет? Бремя доказательства своей невиновности переложено целиком и полностью на плечи автовладельца. Обновлять алгоритмы, которые бы отслеживали подобные ситуации? Можно, но зачем?

Я абсолютно уверен, что если бы на этом перекрестке не было бы камер, то водитель выехал бы на красный и пропустил скорую. И инспектору можно было бы ситуацию объяснить. А вот камере – не объяснишь.

Как решить проблему

Поскольку от камер на дорогах никто не откажется, для избежания этой абсурдной ситуации необходимо доработать связку «ПДД – КоАП – системы фиксации нарушений»:

1. Внести в примечания к ст. 12.27 КоАП четкую оговорку, что административная ответственность исключается, если предоставление преимущества спецтранспорту требовало проезда на запрещающий сигнал светофора, иного нарушения Правил, и/или создавало явную опасность для движения (в соответствии с п. 1.5 ПДД).

2. Настроить нейросети камер так, чтобы они «видели» спецтранспорт с включенными маяками в кадре. Если камера фиксирует выезд за стоп-линию на красный свет синхронно с проездом скорой, постановление должно аннулироваться автоматически.

3. Ввести в ПДД отдельный пункт, регламентирующий действия водителя, со скорой за спиной, но «запертого» на красном свете, бордюром слева и сплошной линией справа – равно как в других подобных ситуациях.

А пока водителям надо выбирать из двух зол. Проезд на красный и стоп-линия «стоят» меньше, чем лишение прав на год. Обидно, несправедливо – но такова жизнь.

За нарушение, зафиксированное камерой, можно лишать водительских прав, постановил Верховный суд..