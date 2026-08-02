Адреналин, скорость и расход: кто кого? Секрет экономичной езды от экспертов

Эксперты «За рулем» рассказали, почему +10 км/ч стоят вам лишней канистры бензина

Уговаривать автомобилиста «не гонять» – занятие неблагодарное, особенно когда на многих платных трассах России за скорости «под 200» формально не наказывают, а стрелка спидометра так и манит перевалить за сотню.

Однако парадокс современного вождения заключается в том, что на одной и той же легковушке можно добраться от Москвы до Питера как без единой дозаправки, так и с двух-, а то и трехкратными заездами на АЗС.

Математика высокой скорости

Зависимость расхода топлива от скорости носит нелинейный характер. Это значит, что если вы едете 120 км/ч вместо разрешенных 90, машина потребляет не на 10-15% больше, а на все 25-30%.

Самое коварное – на трехзначных скоростях даже разница в 5…10 км/ч очень сильно влияет на прожорливость двигателя. Аэродинамическое сопротивление растет, и мотору приходится буквально «пробивать» воздух, заливая в цилиндры дополнительное топливо.

Мнение эксперта

Михаил Колодочкин, обозреватель «Зарулем»:

– Обычно экономичный режим соответствует скоростям порядка 90 км/ч.

Именно при таком темпе инженеры выстраивают оптимальные настройки коробки передач и калибровки впрыска.

Если нога так и хочет придавить правую педаль, призовите на помощь круиз-контроль: он теперь есть даже на многих бюджетных машинах.

Великий спор: резко или плавно?

Водительских мифов на эту тему ходит множество. Приходится слышать, что разгоняться лучше при максимальной мощности, поскольку именно при высоких оборотах КПД мотора наиболее высок. Логика железная, но она не учитывает, что при высоком КПД расход пропорционально вырастает. Какой смысл в эффективном сгорании, если бак пустеет на глазах?

Мы неоднократно задавали вопрос специалистам ведущих инженерных центров – компаний Audi, Nissan, Skoda, Subaru, Volvo и других – какой режим разгона вы считаете более экономичным? Ответы совпадали практически дословно. Оптимальный для экономии топлива разгон – плавный. Мы в редакции придерживаемся того же мнения.

Вывод прост: хотите сэкономить – сбавьте газ. Выиграете в деньгах, но проиграете 15-20 минут в пути. Хотите адреналина – будьте готовы заезжать на заправку чаще.

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Заметка подготовлена по материалам статьи Михаила Колодочкина и Алексея Ревина «Экономим!» из журнала «За рулем» № 08 за 2026 год.