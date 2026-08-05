Родственники-конкуренты: что связывало Москвич с Фордом и Опелем

Сергей Канунников: Москвич‑400 был чуть современнее, чем Ford Prefect

В истории советского автомобилестроения 1945 год стал точкой невозврата, когда на кону стоял не просто выбор модели для московского завода, а будущее целой отрасли.

Москвич-400

Сегодня кажется очевидным, что предшественник Москвича-400 (Opel Kadett) был утвержден почти мгновенно, однако за кулисами этого решения кипели нешуточные страсти.

Инженеры МЗМА видели будущее в возрождении довоенного КИМ-10-52, но вмешательство высшей власти, а именно личное одобрение Иосифа Сталина, перечеркнуло технические аргументы.

Спорить с этим было невозможно, но остался открытым вопрос: насколько безальтернативным был этот путь?

КИМ-10-52

Парадокс в том, что и отечественный КИМ, и британский Ford Prefect, и немецкий Opel Olympia оказались связаны куда более тесными узами, чем просто конкуренция на рынке. Например, советский КИМ-10 опирался на конструкцию английского Ford Prefect 1938 года, разделяя с ним не только габариты, но и архаичный 30-сильный двигатель, который к концу войны уже казался вчерашним днем.

Ford Prefect

В то же время прямой визуальный аналог будущего московского автомобиля – Opel Olympia – имел под капотом самый современный верхнеклапанный мотор объемом 1,5 литра, выдававший честные 37 сил.

Opel Olympia

Сравнивая этих претендентов, нельзя не заметить, что выбор делался не между плохим и хорошим, а между разными философиями.

Мнение эксперта

Сергей Канунников, обозреватель «За рулем»:

– Самый передовой по силовому агрегату – Opel Olympia. Но Москвич‑400 был все-таки чуть современнее, чем КИМ‑10-52 и Ford Prefect, даже несмотря на маломощный двигатель. Да и модернизацию автомобиля начали сразу после начала производства.

Более длинная и мощная Олимпия предлагала прогресс, но выпускалась только с двумя дверями, тогда как более короткий Форд давал проверенную надежность, но с устаревшей начинкой.

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Заметка подготовлена по материалам статьи «Между ними – родственнниками» Сергея Канунникова из журнала «За рулем» № 08 за 2026 год.