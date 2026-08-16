Этот советский троллейбус вмещал более 400 человек!

«За рулем» рассказал о советском троллейбусе-рекордсмене СВАРЗ-ТС1

Весной 1959 года Сокольнический завод выпустил свой первый троллейбус-«гармошку» СВАРЗ-ТС1.

При 44 сидячих местах в него помещались все 224 пассажира, но это был не предел.

По свидетельству очевидцев, однажды, когда забитый до предела троллейбус, уходивший в парк, высадил людей на конечной остановке, их пересчитали по головам – оказалось, что в салоне ехало 402 человека!

Троллейбус-«гармошка» СВАРЗ-ТС1.

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