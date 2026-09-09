Кому выгодно взять автокредит до 1 октября — мнение эксперта

Центробанк анонсировал изменение условий выдачи кредитов с октября 2026 года

В июле Центробанк еще немного снизил ключевую ставку – с 14,25% до 14%, что не особо повлияло на стоимость кредитов. Одновременно ввел дисконтирующий коэффициент – при подсчете неподтвержденных доходов клиента банки теперь учитывают только 90% от заявленной суммы. И одновременно же анонсировал ужесточение с 1 октября так называемых макропруденциальных лимитов (МПЛ). Это коснется и автокредитов, и потребительских, и кредитов под залог автомобиля или недвижимости.

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Кому это невыгодно

Касательно автокредитов: невыгодно заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 50%, если они пожелают взять еще один кредит.

Доля таких заемщиков у каждого банка не должна будет превышать 20% (сейчас 25%). А при ПДН выше 80% шанс получить автокредит совсем ничтожен – лимит снизится с 5% до 1%. Условия потребительского кредита еще жестче: для ПДН выше 50% установят лимит всего в 15%.

Центробанк заверяет, что ужесточение МПЛ не приведет к снижению уровня доступности автокредитов. Подразумевается, что клиент с высоким ПДН всё равно добудет деньги. Если не в том, так в другом банке – правда, может быть, на менее выгодных условиях.

Но если всё так безоблачно, к чему вообще сокращать лимиты? Очевидно, есть какие-то подводные экономические камни. Тем паче, что в первом полугодии 2026 года в кредит покупали 63% новых автомобилей. Выдано 583,4 тысячи займов на общую сумму 895 млрд рублей. А количество ссуд на покупку машин с пробегом выросло на 23%.

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МПЛ И ПДН Макропруденциальный лимит (МПЛ) – максимально допустимая доля кредитов с определенными рисками в общем объеме выдач. Инструмент глобальной защиты банков от «рискованных» клиентов. Таковыми считаются граждане с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). ПДН – это процент от дохода, который ежемесячно расходуется на погашение всех кредитов и займов. Официальная градация такова: до 30% – комфортная нагрузка, 30–50% – умеренная, 50–80% – высокая, свыше 80% – критическая.

Что выгоднее: брать кредит до 1 октября или после?

Четкого ответа нет – всё зависит от того, что именно вы намерены купить и какой суммы не хватает, и от ключевой ставки.

Центробанк, отвечая на вопрос, как изменится ставка через месяц или через три, озвучивает все возможные сценарии: немного снизится, немного повысится, останется без изменений.

Одну четкую тенденцию, впрочем, обозначить можно. Практически всегда поздняя осень и декабрь – период оживления продаж на фоне «среднестатистического» снижения цен на новые автомобили. Дилеры активируют различные акции и скидки, дабы до конца года продать как можно больше машин.

Ну и самый весомый аргумент: индексация так называемого утилизационного сбора с 1 января 2027 года. Коэффициенты вырастут на 10–20% для разных категорий машин – вместе с ними и цены. Поэтому, если покупка назрела, а всей суммы нет – берите кредит. Ибо утильсбор будут ежегодно индексировать до 2030 года. Даже если ключевая ставка вдруг ­снизится наполовину, ничего не потеряете.

БОЛЬШЕ И ДОЛЬШЕ Средний размер автокредита планомерно растет – в связи с инфляцией, общим ростом цен и утильсбора, который может составить треть стоимости автомобиля. В июне средний размер выданных автокредитов достиг 1,57 млн рублей – на 19,5% больше, чем годом ранее. Для новых машин кредит вырос на 15% и составил 1,64 млн, для подержанных – на 21%, 1,43 млн. Средний срок выданных автокредитов за тот же период увеличился с 5,5 до 6,2 года. Причина: стремление и банков, и клиентов снизить сумму ежемесячного платежа, дабы удержать ПДН на приемлемом уровне ниже 50%.

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